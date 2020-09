Criza COVID, resimtita pe bursele europene, unde a fost inregistrata cea mai slaba evolutie din ultimele trei luni

Principalul consultant in domeniul sanatatii al guvernului britanic a avertizat ca numarul cazurilor de coronavirus din Marea Britanie ar putea creste pana la 50.000 infectii pe zi, pana la jumatatea lunii octombrie, daca pandemia va continua in ritmul actual. Duminica, ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca este posibil sa fie introduse noi restrictii la nivel national."Suspectam ca actiunile vor scadea puternic si fara discriminare, intr-un mod similar cu ceea ce s-a intamplat in februarie-martie sau in iunie, daca cresterea numarului de cazuri noi in Europa va submina serios redresarea economiei globale", a declarat Simona Gambarini, economist la Capital Economics.Indicele londonez FTSE 100 a fost cel mai afectat indice din Europa, inregistrand un declin de 3,4%, cel mai puternic din ultimele trei luni.Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 3,2%, un declin care nu a mai fost intalnit de la inceputul lunii iunie.Indicele european al companiilor din sectorul calatoriilor si turismului a scazut cu 5,2% si a consemnat cea mai slaba evolutie pe parcursul a doua zile dupa luna aprilie. Actiunile IAG, proprietara British Airway, au coborat cu 12,1%, iar titlurile Lufthansa cu 9,5%.Indicele bancilor europene a scazut cu 5,7%, aproape de un minim record, dupa ce HSBC si Standard Chartered au fost mentionare intr-un raport referitor la spalarea de bani, pentru ca au transferat sume mari de fonduri suspecte, in ultimele doua decenii.Actiunile HSBC listate la Hong Kong si titlurile Standard Chartered listate la Londra au coborat la cele mai reduse niveluri atinde din 1998.Actiunile Barclays si Deutsche Bank , mentionate la randul lor in raport, au inchis in declin cu 5,4%, respectiv cu 8,8%.Pe Wall Street, indicele sectorului bancar a scazut cu 4.2%.Titlurile companiei britanice Rolls-Royce Holdings au pierdut 10,8%, dupa ce producatorul de motoare pentru avioane a anuntat ca vrea sa atraga fonduri de 2,5 miliarde de lire sterline, pentru a-si intari situatia financiara.Actiunile operatorului polonez de telecomunicatii Play au urcat cu 36,7%. Grupul francez Iliad a anuntat ca intentioneaza sa cumpere operatorul polonez de telefonie mobila, intr-o tranzactie de 3,5 miliarde de euro. Titlurile Iliad au scazut in schimb cu 3%.Actiunile Lufthansa au coborat cu 9,5%, pe fondul masurilor de reducere a flotei si a fortei de munca, din cauza crizei coronavirusului.