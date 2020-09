Companiile aeriene, afectate grav de pandemie, preseaza guvernele sa inlocuiasca masura carantinei cu testarea rapida, in aeroporturi

Testele cu antigen, rapide si ieftine, care pot fi administrate de personal non-medical, ar urma sa fie disponibile in urmatoarele saptamani si ar trebui sa fie distribuite potrivit unor standarde convenite la nivel global, afirmat seful Asociatiei Internationale a Transporturilor Aeriene (IATA), Alexandre de Juniac, intr-un birefing de presa sustinut online."Nu vedem o alta solutie care ar fi mai usoara sau mai eficienta", a spus Juniac.Companiile aeriene, afectate grav de pandemie, preseaza guvernele sa adopte solutii alternative la restrictiile generalizate asupra calatoriilor, care impiedica inca redresarea traficului si care sunt inasprite in prezent in Europa pe fondul revenirii la crestere a imbolnavirilor.Odata cu disponibilitatea testelor rapide cu antigen la preturi mici, chiar de 7 dolari, operatorii aerieni vor presa pentru ca folosirea lor sa fie sustinuta de Organizatia Aviatiei Civile (ICAO), agentia ONU care supravegheaza reglementarile aviatiei la nivel global.IATA considera ca productia acestor teste poate sa fie marita la milioane de unitati pe zi, iar testele sa fie distribuite intre sfarsitul lunii octombrie si sfarsitul anului, "contribuind la salvarea partiala a sezonului de iarna", a declarat De Juniac la televiziunea Reuters.De Juniac a mai afirmat ca este nevoie de un acord global care sa asigure ca rezultatele testelor efectuate la plecare sa fie acceptate in mod uniform in tara de destinatie."Aceste teste ar creste increderea pasagerilor ca toata lumea din avion a fost testata", a adaugat acesta.El a mai spus ca testarea pe aeroport este mai eficienta pentru ca "blocheaza sistemul" certificatelor false sau infectiile contractate chiar inainte de calatorie.Testele cu antigen sunt mai rapide dar mai putin sensibile si, din acest motiv, exista o probabilitate mai mare ca unele cazuri pozitive sa fie ratate, comparativ cu variantele PCR, dar diferenta de acuratete dintre cele doua tipuri de teste a scazut.Intre companiile care promoveaza noile teste se afla compania germana Qiagen, care a anuntat la inceputul acestei luni ca intentioneaza sa lanseze un test cu antigen pentru Covid-19 care sa ofere rezultatul in 15 minute si care poate fi distribuit pe aeroporturi si pe stadioane.