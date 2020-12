Euforia post-electorala va fi de scurta durata. Ce ne asteapta?

Nu vreau sa va panicati, apar mereu solutii cand exista resurse de intelepciune.In primul rand, deficitul si bugetul. Iresponsabilitatea fiscala in vremuri bune a celor trei guverne Dragnea-Valcov si cheltuielile masive legate de pandemie au dus Romania in cea mai precara pozitie fiscala din Uniune si mult mai rau decat oricare stat din regiune. Vom inchide anul cu un deficit cu putin sub -10%. Cel mai mare din ultimul sfert de secol.Ultimul record a fost de -9.1% in 2009. Si va aduceti aminte ce a urmat. Nu spun ca vin taieri de 25%. Aceasta lectie politica este inca vie, dar nici nu ploua cu bani din cer. Sau?Ar putea sa cada bani din cer, dar doar pentru cine e pregatit sa-i primeasca si stie ce vrea sa faca cu ei. Guvernul Orban a fost mult prea inclestat in maruntaiele pandemiei ca sa poata gandi limpede ce se poate face cu zecile de miliarde de euro deocamdata doar "teoretic" disponibile de la UE.Planul National de Redresare si Rezilienta, in ceea ce sper ca este doar prima forma, a iesit o shaorma cu de toate unde mediul privat nu joaca niciun rol. Este admirabila dorinta de a rezolva toate problemele cu acesti bani, dar deloc realista. Este nevoie de o noua discutie fara presiune electorala si aducand la masa companiile mici sau mari, locale sau straine, care pot absorbi acesti bani intr-un fel productiv. Pretul este supararea, poate apasata, a unor lideri locali. Vestea buna pentru noul premier este ca pana in 2024 e timp suficient sa le treaca.Rearanjarea dezordonata a noii lumi a comertului global trebuie navigata si ea cu destul de multa dexteritate. Trebuie gasite cai de a intari afacerile locale si de a le sprijini sa exporte si sa devina competitive regional fara ca asta sa se transforme intr-un refren trist despre cum nu ne vindem tara. Investitorii straini sunt indispensabili daca nu vrem sa ajungem destul de repede sa ne certam despre cum impartim nimic. Sigur, s-au terminat vremurile in care orice "investitor" cu un geamantan cu bani in cautare de fiare vechi este primit cu bratele deschise. Vrem tehnologie, vrem investitii in industrii de viitor, responsabilitate sociala si fata de mediu. Viitorul premier are de recuperat. Imaginea Romaniei de tara unde legislatia se schimba aiurea peste noapte nu este tocmai incurajatoare pentru cei mai seriosi dintre investitori.Apoi ne pasc cateva transformari care au atins masa critica. Prima dintre ele este cea digitala. Ce era pana de curand poveste, va deveni cu iutime realitate. La fel tranzitia la economia verde. Peste amandoua pandemia, care a produs niste transee adanci. Si toate vin dupa un deceniu marcat de cea mai severa criza financiara de dupa cel de-al Doilea Razboi. Tranzitia la noua economie, sa nu ne ferim, nu va fi fara sincope. Chiar daca in final speram sa traim intr-o economie mai eficienta, mai verde si mai inclusiva pe drum ne pasc multe pericole. Viitorul Guvern va avea de gestionat o relatie intre angajatori si angajati care este posibil sa devina mai tensionata. Nu va fi mereu usor.Atat cat pot eu vorbi in numele Concordia, Guvernul va gasi in noi un partener deschis catre stat, dar si catre confederatiile sindicale. Unul realist si dispus sa asculte si sa caute solutii. Chiar si asa, tot greu ne va fi. Noua tuturor.Nu in ultimul rand, toate cele de mai sus vor avea consecinte politice semnificative, nu toate usor de tinut sub capac. Ca cetatean simt ca am trecut o perioada foarte obositoare care m-a consumat teribil. Mi-as dori ca pentru o vreme sa ma pot retrage in treburile mele private si sa privesc cu o oarecare distanta viata publica. Din pacate pandemia nu s-a terminat, criza economica este posibil sa nu-si fi aratat inca cei mai negrii colti si marile probleme cred ca de abia acum incep. Pauza se amana. Ne place sau nu, traim in Romania. In Europa. Amandoua au problemele care trebuie rezolvate. Ne vor ajunge din urma, fie ca fugim de ele sau nu.