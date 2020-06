FMI: Scaderea economiei in 2020, mai mare decat estimarile din luna aprilie

Ziare.

In timp ce statele europene erau in primele saptamani de restrictii impuse de autoritati din cauza pandemiei de coronavirus, FMI a estimat ca economia globala va inregistra cea mai grava criza financiara de la Marea Depresiune din anii 1930. La momentul respectiv, Fondul a prognozat a contractie de 3% a PIB -ului mondial in 2020.In prezent, chiar daca unele economii incep sa se redeschida, Fondul a avertizat ca declinul va fi chiar mai grav."Pentru prima oara de la Marea Depresiune, atat economiile avansate cat si cele emergente vor fi in recesiune in 2020. Actualizarea raportului World Economic Outlook in luna iunie va arata probabil cresteri negative chiar mai grave decat am estimat anterior", a scris Gopinath intr-o postare pe blog.Fondul a mai afirmat ca actuala criza, pe care a supranumit-o "Marea Izolare", "nu seamana cu nimic din ce a fost pana acum".Pandemia a inceput ca o urgenta de sanatate, dar a declansat rapid o criza economica, din cauza masurilor de distantare sociala necesare si a restrictiilor de calatorie.La nivel mondial exista peste 8 milioane de infectii cu coronavirus confirmate. Statele Unite, Brazilia, Rusia, India si Marea Britanie sunt in prezent cele cinci tari cu cel mai ridicat numar de cazuri, arata datele Johns Hopkins University.Potrivit FMI, industria serviciilor a fost mai grav afectata decat industria prelucratoare, ceea ce reprezinta o schimbare fata de crizele precedente, unde lipsa investitiilor a afectat cel mai mult activitatile productive.In consecinta, Gopinath a spus: "Este posibil ca cresterea cererii din partea connsumatorilor sa aiba ca efect o redresare rapida, spre deosebire de crizele anterioare".Ea a avertizat insa ca acest lucru nu este o certitudine, deoarece criza de sanatate ar putea afecta cheltuielile de consum, daca oamenii vor economisi mai mult.