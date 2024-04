Kremlinul resimte criza din Crimeea: Economia Rusiei, in cadere libera

Economia Rusiei plateste pretul invaziei Crimeii, iesirile de capital insumand intr-un singur trimestru valoarea lor pe tot anul trecut.

Semn ca tensiunile internationale incep sa provoace costuri economice severe, in februarie, produsul intern brut al Rusiei a avut o crestere de doar 0,3%, crescand totusi de la un 0,1% prognozat in ianuarie, reiese intr-un comunicat al Ministrului adjunct al Economiei, Andrei Klepach, si preluat de Reuters.

Anul trecut economia a crescut cu doar 1,3%, mult sub asteptarile initiale, dar erau sperante ca va creste in acest an. In schimb, performanta economica a Rusiei se deterioreaza pe fundalul tensiunilor internationale cu privire la criza din Crimeea, ce provoaca iesiri masive de capital din Rusia.

Klepach a spus ca, atunci cand sunt luati in calcul factorii calendaristici si sezonieri, cresterea din februarie de 0,3% nu ar fi "rea", ci dimpotriva "mai buna decat se astepta".

Oficialul rus a adaugat ca totusi "e prea devreme sa vorbim despre o schimbare in tendintele economice, despre o recuperare din stagnare".

El a spus ca ministerul anticipeaza o crestere a PIB de "in jur de zero" pentru primul trimestru, ceea ce ar face prognoza sa de crestere de 2,5 % pentru 2014 nerealista.

"Nu va fi o recesiune, dar este o problema a stagnarii: durata si profunzimea sa. Din pacate, criza investitiilor continua. Nu sunt in masura sa spun cat va continua", a spus Klepach.

Ingrijorari din cauza inflatiei

Inflatia a avut totodata o crestere considerabila, Ministerul Economiei asteptandu-se ca aceasta sa ajunga la 6,9-7,0% in martie, de la 6,2% in februarie. In timp ce rubla scade din cauza cresterii preturilor, importurile se scumpesc, iar in tot acest timp atat strainii, cat si rusii incearca din rasputeri sa iasa din investitiile cu ruble.

Klepach a spus ca Mininsterul Economiei prognozeaza iesirile de capital net in primul trimestru la circa 70 de miliarde de dolari. O suma imensa, daca avem in vedere ca iesirile de capital in tot anul 2013 au insumat 62,7 miliarde de dolari.

El a sustinut ca indicatorii economici ai Rusiei se deterioreaza, nu in urma sanctiunilor occidentale, care au avut pana acum un impact economic minor, ci mai mult din cauza racirii relatiilor dintre Kremlin si Occident, care au deteriorat increderea investitorilor.

"Am luat in considerare in prognoza cum deteriorarea generala a relatiilor noastre cu tarile dezvoltate si pietele mondiale au o influenta", a spus Klepach.

"Sanctiunile pana acum nu au un caracter economic insemnat, dar in sine o inrautatire a relatiilor reprezinta un factor negativ semnificativ pentru cresterea economica si influenteaza in mod corespunzator iesirea de capital", a mai precizat ministrul rus al Economiei.