Noua criza in Italia: Nu Berlusconi era problema?

Dobanzile la obligatiunile Italiei au depasit din nou pragul critic de 7%, din cauza ca premierul Mario Monti nu reuseste sa formeze un nou cabinet.

"Tara din Peninsula va trece printr-o perioada de stagnare, din cauza ca noului prim-ministru ii va lua ceva timp sa curete mizeria lasata de Berlusconi", considera economistul George Magnus, consultant al bancii UBS, citat de The Guardian.

Acesta a mai spus ca Monti trebuie sa formeze rapid un nou Guvern pentru a porni reforma economiei si pentru a liberaliza piata mucii, in conditiile unor tinte bugetare fixe. Esecul sau se datoreaza, in parte, si din cauza ca el vrea sa ramana in aceasta functie pana in 2013.

Dobanzile la obligatiunile pe 10 ani ale Italiei au atins nivelul de 7,1%, indicand faptul ca economia acestei tari nu mai este sustenabila. Acest lucru s-a intamplat si in urma cu o saptamana, cand inca in functia de premier se afla Silvio Berlusconi.

Sustinatorii fostului prim-ministru au declarat ca problema Italiei nu era Berlusconi, asa cum au sugerat adverasarii lui politici, avand in vedere faptul ca acelasi scenariu terifiant se repeta si sub conducerea lui Monti.

Cu o datorie guvernamentala de 1,9 trilioane de euro, aceasta reprezinta aproape un sfert din datoria totala europeana, ceea ce ar putea fi prea mult pentru capacitatea financiara a guvernelor europene, in situatia in care ar fi nevoie de interventie.