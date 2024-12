O imagine intunecata pentru urmatoarea perioada: Suntem aproape de un punct critic

Perioada care urmeaza este descrisa in culori sumbre de expertii chestionati de Forumul Economic Mondial. Acestia avertizeaza ca lumea se va confrunta cu riscuri serioase, care variaza de la criza refugiatilor la dezastre naturale legate de schimbarile climatice.

Instabilitatea politica se afla la cel mai inalt nivel de la Razboiul Rece, iar numarul oamenilor obligati sa isi paraseasca locuintele este cel mai ridicat din istorie. Efectele schimbarilor climatice sunt din ce in ce mai vizibile, iar terorismul este in plina expansiune.

Acestea sunt concluziile raportului privind riscurile al Forumului Economic Mondial, publicat inainte de intalnirea care va avea loc saptamana viitoare, la Davos, Elvetia, noteaza CNN.

"Riscurile sunt mai reale, mai iminente, mai tangibile. Suntem aproape de un punct critic", a spus Espen Eide, seful pentru geopolitica din cadrul Forumului Economic Mondial.

In cadrul raportului au fost chestionati aproape 750 de experti si factori de decizie, incluzand reprezentanti ai mediului academic, directori executivi si lideri politici.

Riscurile cu privire la care am fost avertizati in ultimul deceniu incep sa afecteze oameni, institutii si economii, se precizeaza in raport.

"Instabilitatea geopolitica expune companiile la anularea proiectelor, la revocarea licentelor, la intreruperea productiei, la deteriorarea activelor si la o circulatie restrictionata a fondurilor peste granite", a afirmat Cecilia Reyes, sef al riscului la Zurich Insurance Group.

Migratia fortata

In prezent, aproximativ 60 de milioane de oameni si-au parasit locuintele din cauza razboiului, a saraciei si a dezastrelor naturale. Acesta este cel mai mare numar din istorie si se asteapta sa creasca in continuare.

Criza refugiatilor pune presiuni pe guvernele din intreaga lume si declanseaza tensiuni intre tari.

Schimbarile climatice

Schimbarile climatice sunt considerate a fi cel mai mare risc in ceea ce priveste impactul. Fenomenele meteorologice extreme si dezastrele naturale legate de mediu devin din ce in ce mai comune, fortand guvernele sa actioneze.

Acordul incheiat in decembrie la Paris, care include obiectivul de a mentine cresterea temperaturii globale sub 1,5 grade Celsius, este doar inceputul, spun expertii.

"Este cu siguranta un pas important in directia corecta, insa pana acum nu are niciun fel de efect pozitiv, mai sunt multe de facut", a sustinut Reyes.

Incetinirea ritmului de crestere

Bursele se prabusesc, pretul petrolului scade din ce in ce mai mult, ritmul de crestere este mai lent pentru economia Chinei. Ca urmare a acestor factori, expertii sunt tot mai ingrijorati cu privire la economia globala.

"Cresterea economica este principalul lucru care ne preocupa. Stim ca intram intr-o perioada de incetinire a cresterii", a spus Margareta Drzeniek-Hanouz, seful pentru competitivitate si riscuri globale din cadrul Forumului Economic Mondial.

Exista insa si vesti bune. Criza ii obliga pe liderii politici sa lucreze impreuna, chiar daca in mod normal nu sunt in relatii de prietenie.

"Vedem mari puteri cooperand. Acordul nuclear al Iranului, discutiile privind mediul de la Paris si, mai recent, reactia fata de testele nucleare al Coreei de Nord sunt exemple ca marile puteri pot cadea de acord", a adaugat Eide.

C.S.

