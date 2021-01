Guvernul Catu are o singura misiune: locurile de munca

Context

Am intrat cu pasi siguri in "luna de miere electorala" a noului instalat si votat Cabinet Citu. Conform teoriilor de marketing politic, de regula, dupa alegeri, electoratul are rabdare cu politicienii pe care i-a votat si care s-au instalat in varii functii de conducere administrative. Aceasta generic numita rabdare dureaza, in conditii normale, 100 de zile. Practic, Guvernul si Parlamentul intra intr-o luna de miere de 3 luni de zile, timp in care anumite greseli mai mari sau mai mici sunt "iertate" de catre cetateni sau, cel putin, nu se regasesc intr-un eventual sondaj de opinie publica.Dar, cum nu suntem intr-o perioada care poate fi caracterizata ca normala, in mod evident acest interval al lunii de miere scade. Cu cat sau care este procentul? Totul depinde de capacitatea Guvernului de a bifa o serie de povesti de succes. Si aici cred ca trebuie sa aratam Calcaiul lui Ahile al anului 2021: care poate fi cea mai buna poveste de succes ce brodeaza eticheta unei luni de miere fericite? Rezilienta medicala? Rezistenta mediului privat? Digitalizarea accelerata si, pe alocuri, fortata a mediului de stat?Cine poate sustine o societate aflata in criza sa depasesca momentele de restriste? Ati ghicit, mediul privat. Cum? Prin existenta, pur si simplu. Acolo unde mediul privat exista, functioneaza, angajeaza si contracteaza se platesc impozite si taxe, exista flux de produse, marfuri si servicii, iar societatea depaseste criza. In mod evident, intr-o situatie speciala, cum este cea actuala, anumite industrii vor avea un succes mai mare comparativ cu altele, insa ideea de baza ramane aceeasi: statul trebuie sa fie un partener pentru mediul de afaceri. Cum?Statul trebuie sa fie un partener onest, deschis, realist si, peste toate, predictibil pentru mediul privat. Doar asa ambele parti ale intregului bifeaza o poveste de succes de tip win-win. Altfel, ma tem ca luna de miere se va reduce in mod generic la saptamana de miere. Un mediu privat dezamagit, nemultumit, va produce consecinte mult mai complexe pentru un stat care si asa este slabit din cauza numeroaselor probleme deja existente. Somajul este cea mai buna hartie de turnesol, in acest sens.Scriam despre nevoia accentuata de predictibilitate din partea statului. Ei bine, un exemplu graitor, in acest sens, este incapacitatea (inca) a statului de a se pune la masa discutiilor pentru valorificarea sanatoasa si onesta a resurselor din Marea Neagra. Mai tineti minte tango-ul legii offshore? Mai tineti minte de cate ori a existat retorica cu resursele care ajung la straini sau cum aceste resurse trebuie sa fie folosite in exclusivitate de catre consumatorul roman?Din pacate, consumul nervos, efortul social si toata strategia de a construi acea retorica (profund gresita, pentru ca erau doar franturi de informatii puse grosier cap la cap), nu a functionat. Resursele tot in Marea Neagra sunt, perspective teoretice tot ca la nivelul 2017 / 2018 exista, dar, din pacate, intre timp alte tari din regiune si-au suflecat manecile, au pus pe masa negocierilor un plan si au trecut la treaba. Cred ca este momentul ca prin acest proiect, Cabinetul sa demonstreze ca se poate bifa o prima poveste de succes la nivel industrial. Un parteneriat de tip win-win prin care statul sprijina o industrie sa creeze locuri de munca, sa aduca plus-valoare si sa beneficieze de pe urma taxelor si impozitelor colectate.Iar aceasta este doar una dintre multele puncte forte pe care statul roman le poate folosi cu succes pentru a traversa pandemia si criza generata de aceasta cu un impact minim.Mediul privat este in continuare stresat. Perspectivele pentru acest an, in pofida oricarui optimism, nu sunt la nivelul lunii ianuarie 2020. Cred cu tarie ca este momentul ca statul roman sa lucreze activ pentru a consolida un parteneriat solid, serios si predictibil pentru toate industriile care pot aduce plus-valoare pe verticala si pe orizontala, pot pastra (si crea) locuri de munca. Pentru ca in orice criza, exista o oportunitate. Dar degeaba ai parte de oportunitati, daca ai parte de bariere in mod constant.