Presa internationala - Germania extinde durata de viata a centralelor atomice

Ministrii guvernului german declarati in favoarea extinderii duratei de viata a centralelor de energie nucleara existente, insista pentru prelungirea cu 12 - 15 ani a duratei de viata actuale de 30 de ani a fiecarei centrale atomice.

Rainer Bruderle, ministrul economiei, a declarat ca un raport solicitat de catre guvernul german a constatat ca Germania ar beneficia la maxim, in termen de preturi ale energiei si reduceri ale emisiilor, daca centralele nucleare pe care le detine ar activa inca 12 - 20 de ani, informeaza Financial Times.

"Acesta este motivul pentru care ar trebui sa fim de acord cu o cifra medie fata de aceste cifre maximale", a declarat ministrul pentru saptamanlul Wirtschaftswoche. "Ar trebui sa obtinem aceasta extindere a duratei de viata care este, in mod clar, intr-o zona cu doua cifre".

Raportul independent si confidential, adresat vineri guvernului, ar putea ajuta la orientarea mintilor intr-un cabinet divizat dela venirea in serviciu, anul trecut, in privinta extinderii duratei de viata a centralelor nucleare.

Cancelarul Angela Merkel intentioneaza sa incetineasca procesul de oprire a centralelor nucleare, stabilita pentru 2022, in urma cu aproape un deceniu, de catre Social Democratii si Ecologistii germani, insa membrii propriului cabinet nu pot fi de acord cu durata propusa a extinderii, discutiile pentru un interval dela 8 la 20 de ani. Aceste diferente de opinie si discutii paralele cu companiile energetice in privinta divizarii profiturilor sistemelor eoliene, au generat scepticism in privinta actualelor planuri ale Angelei Merkel de a formula o strategie energetica completa pana in septembrie, anul acesta.

Ads

Aceasta are in vedere o schita de reducere a dependentei de combustibilul pe baza de carbune in urmatorii 20 de ani, folosind putere nucleara dincolo de actuala limita de functionare a acesteia, in ceea ce ea numeste crearea unei punti intre actuala tehnologie si tehnologia regenerabila.

Intr-un interviu acordat duminica pentru televiziunea ZDF, Guido Westerwelle, liderul Democratilor Liberi aflati in coalitia de guvernamant si, totodata, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat ca se dscuta despre un "coridor intre 10 si 15 ani". "Pot sa prognozez acum ca o extindere a duratei de viata cu un astfel de interval va fi agreata, in cele din urma".

Faptul ca membrii pro-nucleari ai cabinetului au iesit in public cu astfel de afirmatii este o veste una pentru operatorii celor 17 centrale nucleare ale Germaniei, Eon, RWE, EnBW si compania suedeza Vattenfall.

Insa aceasta reusita ar putea avea un cost, in masura in care Norbert Rottgen, ministrul Mediului si un puternic Crestin Democrat, a solicitat pentru o extensie de doar 8 ani pentru a se castiga timp pentru identificarea a noi surse de energie regenerabila.

Ads

Companiile energetice au pus problema duratei de viata a centralelor nucleare - limitate la jumatate fata de standardele internationale de 60 de ani - pe agenda discutiilor, oferind Berlinului o cota parte din profiturile centralelor eoliene.

Guvernul german inca doreste o extra-contributie din partea grupurilor energetice pentru a finanta investitia in energie regenerabila, insa are probleme in a decide daca sa puna o taxa aditionala sau sa solicite o "contributie voluntara" din partea acestora.

Ads