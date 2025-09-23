Seful Bancii Mondiale: Lumea se confrunta cu amenintarea unei crize sociale

Autor: Irina Olteanu
Duminica, 24 Mai 2009, ora 20:43
2043 citiri
Seful Bancii Mondiale: Lumea se confrunta cu amenintarea unei crize sociale

Presedintele Bancii Mondiale (BM), Robert Zoellick, considera ca redresarea economiei globale va fi lenta, iar somajul in crestere poate duce la o criza sociala si protectionism.

"Ceea ce a inceput ca o puternica criza financiara majora si a devenit o criza economica majora este acum o criza a somajului, iar daca nu luam masuri, exista riscul unei puternice crize umane si sociale, cu implicatii politice majore', a spus Robert Zoellick, informeaza publicatia Economico.

Presedintele Bancii Mondiale a adaugat ca acesta este un teren bun pentru politicile populiste si cele protectioniste.

"Ministrii de finante din G7 si G20 arata o anumita usurare pentru ca a incetinit contractia economica. Desi inca mai putem avea crestere economica foarte scazuta sau negativa, situatia este mai putin rea", a afirmat oficialul BM.

Presedintele Bancii Mondiale a avertizat ca economistii si oamenii de afaceri sunt constienti ca redresarea va fi lenta si mai usoara decat ar fi de asteptat si ca raman multe pericole in sistemul financiar din Statele Unite si in economiile emergente vulnerabile.

Zoellick a atras atentia ca exista in continuare riscuri in Africa, in unele zone din America Latina si in Europa de Est.

#Zoellick criza sociala, #presedintele Bancii Mondiale , #criza
