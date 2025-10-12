Solutiile Fed pentru salvarea SUA, sub lupa specialistilor

Miercuri, 24 August 2011, ora 08:24
1511 citiri
Solutiile Fed pentru salvarea SUA, sub lupa specialistilor

Solutiile propuse de Federal Reserve (FED) pentru salvarea SUA din impasul economic sunt privite cu scepticism de analisti. In timp ce unii sunt de parere ca mentinerea ratei dobanzii aproape de zero nu ajuta foarte mult, altii isi pun increderea in seful Trezoreriei americane, Ben Bernake.

Mentinerea ratei dobanzii aproape de zero nu poate fi prea mult de ajutor, daca oamenii sunt prea speriati sa cheltuie. O solutie mult mai radicala trebuie gasita, puncteaza CNN.

Ar putea Ben Bernake, seful FED, sa scoata economia Statelor Unite din recesiune? Unii investitori spun ca el ar fi capabil de o asemenea performanta. Anuntul FED care titra ca intentioneaza sa pastreze pe termen scurt ratele de dobanda apropiate de zero, pana la jumatate anului 2013, a fost interpretat ca un semnal ca mai multe masuri urmeaza sa fie adoptate.

