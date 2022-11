Somajul in Germania, la minimul ultimilor 20 de ani

Somajul in Germania a scazut peste estimarile economistilor, atingand in ianuarie minimul ultimilor 20 de ani, ceea ce a contribuit la cresterea economica relativa a Germaniei. Tarile partenere din zona euro, ca urmare a masurilor de austeritate adoptate, au impins companii din Spania sau Grecia sa reduca numarul angajatilor.

Numarul oamenilor fara un loc de munca a ajuns pana la 2,85 milioane, ceea ce reprezinta o scadere cu 34.000 fata de luna anterioara. Economistii extimasera o scadere de 10.000, informeaza Bloomberg.

Pentru comparatie, in Italia, in luna decembrie, somajul a atins cota maxima din 2004 pana in prezent, in vreme ce in zona euro s-a mentinut la maximul ultimilor 14 ani, cu o rata de 10,4 procente.

Expansiunea economica a Germaniei a ajutat la o ponderare a scaderii in intreaga regiune in conditiile in care companiile germane au sporit numarul de angajati pentru a face fata cererilor de exporturi.

Spania a raportat cota maxima a somajului, de 22,9 procente, in vreme ce Grecia a anuntat un somaj de 19,2 procente in octombrie.

Totusi, trendul actual al Germaniei se va tempera in lunile urmatoare, considera analistii, chiar daca Germania va reprezenta un mediu economic mult mai bun decat cel din restul Uniunii.