Tarile incep sa-si faca stocuri de alimente pe masura ce preturile cresc si criza COVID se agraveaza. Preturile la produsele agricole sunt in crestere

Iordania si-a constituit rezerve record de grau in timp ce Egiptul, cel mai mare cumparator mondial de grau, a luat o masura neobisnuita de a cumpara grau de pe pietele internationale tocmai in timpul in mijlocul recoltatului productiei interne. La randul sau Taiwanul a anuntat ca isi va majora rezervele strategice de alimente, iar China a inceput sa cumpere nutret pentru a-si hrani efectivele in crestere de porci.Toate aceste achizitii anticipate scot in evidenta modul in care tarile incearca sa se protejeze in contextul ingrijorarilor ca pandemia va afecta operatiunile portuare si va intrerupe comertul mondial. Pandemia a afectat deja lanturile de aprovizionare domestice, de la ferma la farfurie, in timp ce rafturile goale ale magazinelor au determinat consumatorii din intreaga lume sa isi modifice obiceiurile de cumparare."COVID-19 i-a fortat pe consumatori sa treaca de la o abordare a stocurilor de tip "just-in-time" la una mai conservatoare care a fost etichetata drept "just-in-case". Rezultatul, consumatorii si-au facut stocuri mai mari ca masura de preventie impotriva viitoarelor intreruperi", a declarat analistul Bank of America Corp., Francsico Blanch.Mai multi factori stimuleaza o crestere a preturilor la porumb, grau si soia boabe precum inundatiile din China si achizitiile crescute ale Beijingului de produse agricole pentru a-si respecta angajamentele asumate in prima faza a acordului comercial convenit cu SUA. Insa Beijingul vrea sa tina cont si de lectiile invatate in perioada pandemiei si sa se asigure ca stocurile sale sunt suficiente pentru a face fata unor probleme aparute pe lantul de aprovizionare.Chiar daca cateva tari incearca sa isi majoreze rezervele strategice, precum Egiptul si Pakistanul, altele au decis sa isi urgenteze achizitiile de produse alimentare din alte motive precum accesul la valuta, amploarea livrarilor interne si necesitatea de a tine preturile de pe piata interna sub control, a declarat economistul sef al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), Abdolreza Abbassian."Multe tari ar putea cumpara acum dar ar putea sa isi reduca achizitiile la inceputul anului urmator pentru ca nu vor mai avea nevoie. Ma astept ca acest lucru sa se intample, in special avand in vedere conditiile care nu sunt grozave pentru graul de iarna si faptul ca daca mai astepti preturile ar putea continua sa creasca", a spus Abbassian.Preturile la produsele agricole sunt in crestere pe masura ce tarile isi majoreaza achizitiile, la care se adauga cererea crescuta venita din China si seceta din regiunea Marii Negre. In aceste conditii, indicele Bloomberg Agriculture Subindex, care urmareste evolutia contractelor futures la o serie de produse agricole importante, a crescut cu 20% incepand din luna iunie.Iar analistii se astepata ca China sa continue sa alimenteze cererea in cursul anului urmator. Cel mai mare importator mondial de produse variate, incepand de la titei si pana la soia boabe, intentioneaza sa isi majoreze rezervele de stat in conformitate cu planul cincinal."Cu siguranta, China va continua sa sustina preturile la materii prime daca va face astfel de achizitii importante", sustine analistul Commerzbank AG, Daniel Briesemann.Aceste achizitii suplimentare sunt o veste buna pentru producatori, care au vazut cum cererea pentru produse precum porumb sau zahar a scazut pe masur ce pandemia a oprit transporturile si a redus cererea pentru etanol produs din porumb sau trestie de zahar.