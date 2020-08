Transportatorii romani, afectati puternic de criza COVID. Afacerile din domeniu "s-au prabusit dramatic"

"Analiza la zi a transporturilor rutiere de marfuri si de pasageri in trafic national si international ne arata o prabusire dramatica a afacerilor din domeniu, in contextul problemelor economice si sociale generate de evolutia pandemica, de contextul legislativ autohton si european, dar mai ales de erorile grave in abordarea guvernamentala a masurilor sectoriale, ce lipsesc cu desavarsire", a transmis, miercuri, FORT, printr-un comunicat de presa.FORT prezinta "tabloul complet al dezastrului ce va conduce la o influenta negativa in produsul intern brut de aproximativ 6%".Prezentam anaiza realizata de FORT:"1. Transportul international de marfuri - cel mai mare exportator de servicii din industria transporturilor:- Foarte afectat transportul marfurilor generale si cel din industria automotive, putin afectat transportul marfurilor la temperatura controlata- Media ne arata o scadere a volumelor marfurilor transportate cu aproximativ 50% in raport cu anul 2019- Tarifele medii practicate in transportul international de marfuri a scazut cu 10% fata de perioada similara a anului trecut- Noile prevederi ale Pachetului de mobilitate, in special cele aplicabile inca din luna August a.c. (ex. intoarcerea, odata la 4 saptamani la locul de resedinta al conducatorului auto) vor provoca o crestere artificiala a costurilor operationale in medie cu minim 20%, imposibil de gestionat de catre companiile de transport intracomunitar- A inceput migratia firmelor de transport catre tarile Europei de Vest, in special catre Germania, Austria, Belgia, Spania si Olanda in incercarea de a mentine valabile contractele cu clientii transporturilor intracomunitare- Exodul soferilor catre tarile vestice continua, pe fondul instabilitatii si volatilitatii companiilor autohtone, dar si din cauza instabilitatii sociale si economice din tara noastra. Europa de Vest are un deficit total de cel putin 500.000 de soferi profesionisti, numai Anglia avand un minus de 60.000- Transportul international express (2,4-3,5 to) - se lucreaza la capacitate redusa in medie cu 50% mai mica fata de perioada similara a anului trecut/ jumatate din flote sunt in parcari.- Per total, transportul rutier international de marfuri este afectat si de cresterea costurilor operationale in medie cu 8% pentru fiecare cursa in parte, cauzata in special de haosul timpilor de conducere, provocat de modificarea rutelor de transport respectiv de blocajele din frontiere.2. Transportul international de pasageri - al doilea mare exportator de servicii din transportul rutier- Cursele turistice intracomunitare sunt blocate in procent de 100%, nu exista activitate pentru companiile romanesti- Cursele turistice externe cu clienti romani - scadere de 90% fata de perioada similara a anului trecut- Cursele regulate de pasageri in trafic international - dupa un restart mult asteptat la inceputul lunii mai pe fondul deblocarii lor, din nou in scadere dramatica - minus 70% fata de perioada similara a anului trecut.Nu mai exista pasageri catre Romania, ceea ce presupune ca returul se face cu maxim 20% din locuri ocupate.- Afectat drastic de transportul ilicit - piraterie cu pasageri si coletarie3. Transportul national de marfuri- Scadere a volumelor cu aproximativ 20%- Cele mai mici tarife practicate intr-o tara europeana cu exceptia Bulgariei, in scadere in ultimele cinci luni - efect de canibalizare a pietei- Se constata o ortientare a clientilor catre capacitati mai mici de transport in vederea optimizarii costurilor4. Transportul national de pasageri- Transportul ocazional/ turistic inregistreaza o scadere de peste 90% fata de media semestriala a ultimilor ani- Transportul regulat interjudetean de pasageri - se lucreaza la capacitate de maxim 30%, foarte multe curse suspendate, numar extrem de mic de pasageri pe cursele active in scadere cu 70-75% fata de perioada similara a anului trecut- Transportul judetean de pasageri - se lucreaza la capacitate de 80-90% din total curse, insa cu numar de pasageri redus semnificativ.Aproximativ 60-70% din numarul pasagerilor in perioada similara a anului 2019. Concurenta neloiala din partea companiilor de transport apartinand autoritatiilor locale sau asociatiilor de dezvoltare intercomunitara. Haos legislativ si presiune uriasa din partea autoritatiilor, abuzuri institutionale, etc.- Transportul de tip naveta - slab afectat in comparatie cu 2019- Transporturile de tip transfer aeroport - capacitate mica in raport cu reducerea drastica a numarului de pasageri - cu peste 60% fata de perioada similara a anului trecutDate generale:- 95% din operatorii de transport ce si-au redus activitatea de la debutul starii de urgenta, au optat pentru solutia somajului tehnic, insa acum, majoritatea regreta aceasta actiune si spun ca nu pot face fata lunilor care vin- Marea majoritate a transportatorilor acuza faptul ca programul IMM invest a fost prost gandit, lipsit de transparenta si echilibru si nici macar 10 % din firmele membre F.O.R.T. nu au putut trece in etapa finala pentru a accesa sumele necesare continuarii activitatii- Activitatea centrelor de pregatire profesionala si procesul de examinare pentru obtinerea atestatelor necesare conducatorilor auto profesionisti sunt suspendate din nou, incepand cu aceasta saptamana, existand riscul major ca transporturile internationale sa nu se mai poata desfasura in lipsa valabilitatii documentelor- Termenul cel mai des intalnit la nivelul companiilor de transport autohtone este SUPRAVIETUIREA- Solutiile asteptate de la Guvernanti: reducerea TVA-ului aplicabil in cazul serviciilor de transport, suspendarea taxelor de drum, reducerea gradului de impovarare fiscala in privinta salariilor pentru a creste salarizarea in acest sector de activitate".