Cum își îmbolnăvește statul propriile companii strategice (II). Unifarm, pusă pe butuci în plină pandemie

Sub autoritatea Ministerului Sănătății sunt două companii: SC Antibiotice SA din Iași și Compania Națională Unifarm SA din București. Dacă în prima parte descriam administratorii Antibiotice Iași, azi vom povesti despre Compania Naționala Unifarm SA.

Compania Națională Unifarm SA este deținută în proporție de 100% de Statul Român, prin Ministerul Sănătății, iar Consiliul de Administrație numără șapte membri. Istoria Unifarm este mai lungă fiind înființată în 1935. Compania are ca obiect de activitate principal asigurarea rețelei sanitare cu tot ce înseamnă produse farmaceutice și echipamente medicale și este implicată în asigurarea programelor naționale de sănătate privind asistența de sănătate publică. Pe scurt, Unifarm are ca obiectiv de activitate achiziţia de medicamente de la producători şi distribuitori şi vânzarea acestora către spitale cu un profit minim, acesta asigurând numai funcţionalitatea instituţiei.

Unifarm a fost grav afectată chiar în primul an de pandemie după ce directorul de atunci, Adrian Eugen Ionel (director timp de opt ani și jumătate impus în funcție de PSD și păstrat de PNL) a făcut câteva achiziții dubioase care era să pună compania de stat pe butuci.

Echipă de șoc la Unifarm

De atunci se tot încearcă redresarea companiei, iar din vara acestui an Unifarm are un nou CA format din mai mulți specialiști în insolvență și reorganizare judiaciară. Deocamdată nu am primit niciun răspuns de la conducerea Unifarm dacă se are în vedere insolvența sau care sunt perspectivele Unifarm, dar după cum arată Consiliul de Administrație, ne putem aștepta la orice.

Aurora Speranța Munteanu este pensionară, președintele CA al Unifarm dar și președinte CA al Romaero (la care acționarul majoritar este Ministerul Economiei). Pe lângă pensia de 12500 lei pe lună și îndemnizațiile din CA-uri, dna Munteanu mai încasează bani de la KMPG Advisory SRL unde este consilier. KMPG face parte dintr-un important grup de firme (acționarul final fiind firma KPMG CEE HOLDING, A.S. din Cehia) specializate în audit, insolvențe, imobiliare și consultanță (domenii în care dna Munteanu a excelat timp de mai bine de 25 de ani), și care desfășoară și contracte cu mai multe companii în care este implicat și Statul Român (ANRE, Electrica, ASF, Depogaz etc). Doamna Munteanu este și partener (cu 10%) într-una dintre firmele grupului, KMPG Restructuring SPRL.

Începând cu 2020, Aurora Speranța Munteanu a fost cooptată într-un grup de firme și a fondat Veridio Transformation SRL, cu scopul de consultanță pentru afaceri și management. Firma doamnei Munteanu este la rândul ei acționar în Veridio Return SA alturi de Adviseflow SRL (patronată de bulgăroaica Dimana Savova Vlaeva, implicată în recuperări de creanțe) și Estonteco Management SRL.La aceași adresă cu firma dnei Munteanu (Veridio Transformation) mai sunt înregistrate încă două firme: Veridio Review SRL (patronată de o fostă colegă de la de la KPMG, Rodica Hășmășan) și Veridio SRL (cea mai veche dintre firme, fondată în 2015, cu acționar unic Adrian Vascu – practician în insolvență și cunoscut pentru evaluarea ELCEN).

Deci, nimic de comentat despre profesionalismul dnei Munteanu dar prezența ei la Unifarm dă de gândit. Doar dacă nu este aici pentru a face ce știe ea mai bine și are legătură cu situația financiară dificilă a companiei de stat.

Pavel Radu Răzvan este medic și a fost numit în CA al Unifarm în august 2021, pe când era consilier personal în Ministerul Sănătății condus atunci de Ioana Mihăilă (susținută de PLUS). În aceeași perioadă, Pavel a mai fost numit și în CA al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan”, în CA al Insitutului de Boli Cardiovasculare Timișoara și CA al Spitalului Clinic de Urgență ”Pius Brânzeu” din Timișoara, dar interesele lui sunt și în zona imobiliară prin firma pe care o deține, LOBBY – Agenție de Consultanță Imobiliară SRL.

Făgărășanu Eduard Gabriel este avocat (a apărat Hidroelectrica în câteva procese) specializat în insolvență și membru în CA al Unifarm din august 2021. În afară de priceperea lui în insolvențe, Făgărășanu nu are nicio legătură cu activitatea Unifarm.

Gereanu Eliza Elena lucrează ca expert în Ministerul de Finanțe (unde a lucrat și Aura Gereanu ca director general) și a devenit membru CA al Unifarm în luna iulie. Din declarația de avere reiese că Gereanu este angajată și la Comisia Europeană de unde încasează 100 de mii de euro pe an.

Acsinte Aurel Mihai este și el avocat și membru în CA al Unifarm din iulie. Acsinte a fost judecător, angajat al Vodafone și membru în CA al Automobile Dacia SA. Acsinte mai este și acționar în firma Wolkstone SRL care se ocupă cu ce altceva decât consultanță pentru afaceri și management.

Gătăianțu Dan Junior este membru CA, director general interimar al Unifarm și este cetățean austriac. Gătăianțu a mai lucrat la Vienna Insurance Group, Asirom, BAAR și la firma austriacă Stein & Partner GmbH. Este acționar unic la Siralos Management care bineînțeles că are ca obiect de activitate consultanță pentru afaceri și management.

Amarie Patricia Monica este medic, cel mai vechi membru al actualului CA al Unifarm (din 2017) și fost președinte al CA. Doamna Amarie este acționar în firma Aixio SRL (care se ocupă cu cercetarea și dezvoltarea în biotehnologie) alături de Șchiopu Claudiu Mihai (care lucrează ca expert IT la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș și cărora le-a mai vândut în 2019 servicii IT de 100 de mii de lei). Amarie mai deține 257 de acțiuni la gigantul farma Eli Lilly & Co (la care a fost și angajat în trecut). Amarie a mai lucrat la Janssen-Cilag și la GlaxoSmithKline.

Cum a ajuns Unifarm în pragul falimentului

La începutul pandemiei, Unifarm contractase două credite: unul de la EximBank, în data de 17 martie 2020, în valoare de 1,150 miliarde de lei și obținut legal cu aprobarea AGA (bani aruncați în achiziții haotice menite să combată pandemia) și un credit de trezorerie (de la Ministerul de Finanțe condus atunci de Cîțu), în 24 martie 2020, în valoare de 1,150 miliarde de lei care a ocolit AGA (o parte din bani a fost folosită pentru a rambursa o tranșă din primul credit, iar restul pentru achizii de produse și material necesare luptei împotriva COVID-19).

În iunie 2020, DNA a demarat urmărirea penală împotriva fostului director al Unifarm pentru luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Mită pentru director

În ordonanța procurorilor se arată că există probe pentru următoarele fapte: ”În calitate de director general al C.N. Unifarm SA, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, să atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale).

Contractul ar fi fost încheiat cu o firmă privată, în prima jumătate a lunii martie 2020, cu încălcarea dispozițiilor prevăzute în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul modului în care a fost negociat, cat și a modului în care a fost atribuit, practic fără nicio procedură. În plus, cele 1 milion de măști livrate și recepționate în prima tranșă Companiei Naționale Unifarm SA nu erau măști chirurgicale (produse încadrate în categoria dispozitivelor medicale), ci măști de protecție neconforme cu standardele stipulate în contract, practic erau alte tipuri de echipamente de protecție decât cele convenite în contract.

Totodată, din funcția pe care o ocupa, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi determinat un funcționar din cadrul CN Unifarm SA să ateste în mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, că negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei private care a livrat echipamentele. În realitate, negocierea s-a realizat între directorul general Ionel Eugen Adrian și intermediar, la un restaurant din municipiul București, unde practic s-a convenit asupra clauzelor contractului și a prețului echipamentelor de protecție.

Pentru acest „serviciu”, persoana intermediară a pretins de la reprezentanții societății comerciale, pentru sine și pentru funcționari din CN Unifarm SA, suma de 5.810.175 lei, reprezentând un procent de 18% din valoarea totală a contractului încheiat cu Unifarm. Din această sumă, inculpatul Ionel Eugen Adrian urma să primească suma de 760.000 euro convenită cu intermediarul.

Din cauză că societatea comercială furnizoare nu a achitat intermediarului nicio sumă din procentul de 18 % convenit, inculpatul Ionel Eugen Adrian, în calitate de director general al C.N. Unifarm S.A a decis rezilierea unilaterală a contractului.

Din totalul echipamentelor conținute în contract a fost livrată și plătită doar o parte, respectiv 1 milion de măști (care de altfel nu corespundeau specificațiilor tehnice) și 26.000 de combinezoane.

Prin modalitatea descrisă s-ar fi produs un prejudiciu în valoare de 2.380.000 lei în patrimoniul CN Unifarm SA, reprezentând contravaloarea celor 1 milion de măști de protecție neconforme cu cele care au constituit obiectul contractului.

Separat de cele anterior menționate, s-a mai reținut că Ionel Eugen Adrian ar fi dobândit calitatea de director general al C.N. Unifarm SA, la data de 6 iunie 2016, cu încălcarea dispozițiilor legale. Concret, în calitate de membru și președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Unifarm SA, acesta ar fi votat, la ședința din aceeași dată, numirea sa ca director general al CN Unifarm SA.

Or, dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice interzic în mod expres ca președintele Consiliului de Administrație să fie numit și director general, aspect ignorat de membrii Consiliului de Administrație, printre care și Adrian Ionel. Acesta a emis și a semnat Decizia nr. 46 din 06.06.2016, în urma căreia a obținut venituri nete în cuantum de 498.722 lei (în perioada 14 iulie 2016-25 mai 2020).”

În iulie au urmat dezvăluirile unui control al Curții de Conturi (control la cererea Parlamentului ce a vizat toate contractile din din pandemie) care concluzionau că resursele financiare ale Unifarm, care constau în credite contractate special pentru starea de urgență, în vederea achiziționării de produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus, au fost gestionate defectuos, atât prin efectuarea unor achiziții de echipamente și materiale sanitare de la firme intermediare, la prețuri supraestimate, cât și prin efectuarea de plăți în avans, compania nu a asigurat corespunzător și urgent rețeaua sanitară cu produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus.

Ionel Adrian trimis în judecată

În luna octombrie, DNA îl trimite în judecată pe Ionel Eugen Adrian, Unifarm constituindu-se parte civilă pentru suma de 2.380.000 lei.

În decembrie, DNA a declanșat o nouă urmărire penală împotriva lui Ionel pentru că ”La data de 15 martie 2020, inculpatul Ionel Eugen Adrian, în calitatea menționată mai sus, fără respectarea vreunei proceduri și cu încălcarea prevederilor legale, ar fi încheiat cu o societate comercială un contract de achiziții publice (în valoare de 4.499.985 lei) ce avea ca obiect cumpărarea a 1.500.000 „măști chirurgicale cu trei pliuri”.

De menționat este faptul că, la data încheierii contractului, societatea comercială nu era avizată de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România pentru importul/distribuția „măștilor chirurgicale cu trei pliuri”. Ulterior, la doar două zile de la încheierea contractului, directorul general al Companiei Naționale Unifarm SA ar fi decontat către firma respectivă suma de 3.599.988 lei, reprezentând un avans din valoarea contractului încheiat în condițiile de mai sus. Până în prezent societatea comercială nu a livrat nicio mască, iar după denunțarea contractului aceasta nu a returnat nici suma primită drept avans. Prin demersurile menționate mai sus, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi produs un prejudiciu companiei naționale pe care o conducea în valoare de 3.599.988 lei, concomitent cu obținerea unui folos material în același cuantum pentru societatea respectivă.”

Toate aceste investigații au blocat mare parte din achizițiile Unifarm, iar produsele și echipamentele au ajuns să zacă prin depozite în timp ce spitalele sunt sufocate.

Măsuri disperate

Prima măsură a noului CA al Unifarm menită a redresa compania de stat a fost pe 13 octombrie când a cerut modificarea de urgență a legislației pentru a permite utilizarea stocului de produse și echipamente cumpărate în 2020 și necesare acum pentru a face față valului patru al pandemiei. ”Deblocarea de urgenţă a acestui stoc pentru care Statul Român a cheltuit sume impresionante de bani este impusă de evoluţia negativă a pandemiei şi de necesitatea ca autorităţile să nu cheltuiască noi resurse financiare pentru achiziţionarea altor produse identice”, se arată într-un comunicat al Unifarm semnat de actualul directorul, Dan Junior Gătăianţu. Stocul Unifarm la care se face referire cuprinde, printre altele, peste 300 ventilatoare, 80 de ventilatoare mobile, zeci de milioane de măşti, ochelari şi combinezoane de protecţie, dezinfectanţi şi alte materiale sanitare şi dispozitive medicale. Valoarea totală a stocului se ridică la 650 milioane lei, iar calificarea greșită a operațiunii de finanțare a achizițiilor a dus la blocajul care sufocă Unifarm. După doar o zi, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a decis ca Ministerul Sănătății să dispună transmiterea în folosință gratuită, de urgență, a ventilatoarelor și concentratoarelor pe care Unifarm le are în stoc către spitale. Decizie care nu scoate Unifarm din dificultatea financiară în care se află.