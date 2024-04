Cum a ajuns Romania pe locul 1 in UE la inflatie? Prin politicile catastrofale ale Guvernului, care pare a lucra contra cetatenilor

Cum intretine Romania inflatia? Aceasta este alimentata de o „super avalansa de tichete", precum cele pentru profesori, pentru mamici, pe langa cresterile de taxe din ultima perioada, potrivit lui Gabriel Biris, avocat specializat in fiscalitate. De altfel, Romania e campioana europeana la inflatie in acest an, cu 6,7%

„O chestiune care pur si simplu alimenteaza inflatia, pe langa cresterile de taxe, a fost in ultima perioada o super avalansa de tichete: tichete pentru profesori, tichete pentru mamici, tichete, tichete, tichete. Pentru tichetele pentru profesori, comisioanele tichetistilor sunt de 10%-11%. Asta ii obliga pe cei care adera la program sa mareasca toate preturile, ca de unde sa dea 10%? Tichetele saraciei, 5%. Inteleg ca Guvernul este principalul beneficiar al inflatiei, dar ar trebui totusi sa se mai gandeasca si la cetatean, pentru ca masurile astea care genereaza inflatie nu fac decat sa scada puterea de cumparare si, deci, nivelul de trai al cetatenilor", a mentionat Gabriel Biris, la conferinta „Suprareglementare, suprataxare. Cand ce e mult strica", organizata de CLCC - Coalitia pentru Libertatea Comertului si a Comunicarii.

In context, el a subliniat ca tichetele scad si capacitatea companiilor de a face investitii, lucru confirmat si de Risco.ro. Pe de alta parte, Biris a reamintit ca, in sapte ani si jumatate, au fost identificate 107 legi, ordonante si ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, reprezentand mai mult de una pe luna.

Acesta a facut referire la datele unui studiu realizat de The Tax Institute la 31 martie 2023, mentionand ca acesta va fi actualizat.

„Am identificat 107 legi, ordonante si ordonante de urgenta, de modificare a Codului fiscal in sapte ani jumate, mai mult de una pe luna. Astea au introdus 554 de modificari fara a lua in considerare impozitele si taxele locale, care probabil mai adauga 100. De atunci, mai avem modificari consistente care, estimarea mea e ca au mai adus 100 de modificari, adica 4 legi si ordonante, inclusiv 3 impozite noi, cel putin doua dintre ele extrem de toxice. Ma refer la impozitul minim pe cifra de afaceri si la impozitul suplimentar pentru petrol si gaze.

Daca la modificarile astea mai adaugam si modificarile Codului de procedura fiscala pe care nu le-am inventariat, le estimez la vreo 60-70, plus ce inseamna modificari care nu sunt in zona de cod de procedura, precum AMEF (aparate de marcat electronice fiscale), RO e-Transport, e-Factura, ajungem la aproape 200 de modificari de legislatie fiscala, incluzand procedura fiscala. Este mult prea mult", a mentionat avocatul.

In opinia sa, pentru fiecare pagina de modificare de legislatie „e nevoie de 30 de ore munca, de specialisti de top". Totodata, el a subliniat ca impozitele cresc, la fel si deficitul, motiv pentru care ar trebui pusa frana pe cheltuieli.

„Asta inseamna zeci de mii de ore de munca degeaba, pentru ca modificarile alea la Codul fiscal au adus o scadere a veniturilor cu 0,53% din PIB. Creste si deficitul. Poate ca nu putem noi plati cat pot ei risipi - si atunci ar trebui pusa un pic de frana pe cheltuieli. In 2020, impozitele specifice pe gaz erau 16%, fara legatura cu impozitul pe profit. In 2022 crescusera la 43,1%. Practic, statul a captat prin impozitare 70% din toate veniturile rezultate din cresterea pretului in sector. Pe langa astea, s-a mai introdus si contributia de solidaritate, din 2023, iar de anul acesta impozitul suplimentar pentru companiile din petrol si gaze", continua Biris.

In ceea ce priveste taxarea specifica a sectorului de petrol si gaze, Gabriel Biris a mentionat ca au fost identificate inca 40 de legi si ordonante, doar cu privire la acest sector.

Problema Romaniei e ca are cea mai lacoma si inconstienta guvernare din ultimii 25 de ani, care daca va continua in acest fel si din pofta de bani si din lipsa de cunostinte elementare despre economie, va duce Romania rapid in prapastie.

