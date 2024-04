Cum s-au repliat afaceristii romani fata de impozitarea agresiva impusa de stat

Numarul de firme infiintate in primele doua luni ale acestui an a avut evolutia influentata de recentele cresteri de impozite din 2023 si ianuarie 2024, astfel structura acestora a fost modificata, desi numarul aparitiilor noi in peisajul economic nu s-a micsorat decat cu circa 500, fata de anul trecut, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC)

Cele mai afectate de modificarile fiscale impuse de majoritatea PSD-PNL din Parlament, par a fi PFA-urile ale caror aparitii noi in 2024 s-a micsorat la circa 5.500 de la peste 7.000 in 2023, semn ca lansarea de noi PFA-uri devine nerentabila, din punctul de vedere al impzitelor impuse de stat.

In schimb, a crescut cu peste 1.000 numarul de SRL-uri lansate pe piata romaneasca, semn ca Guvernul tolereaza mai degraba firmele, decat cei care presteaza persolan servicii, sub forma de PFA, intreprindere individuala, in scadere si ele cu peste 200 sau intreprindere familiala si ele in scadere la aproape jumatate fata de anul trecut.

Potrivit Risco.ro, si numarul de SA-uri a scazut. Au fost infiintate doar 10 firme de acest tip in primele doua luni ale acestui an, fata de 16 in primele doua luni din 2013. Interesant e ca spre deosebire de 2023, in primele doua luni ale acestui an nu au fost infiintate nicio SCS (societate in comandita simpla) si nicio SC (asociatie de oameni de afaceri alcatuita pe baza unor investitii de capital).

Practic, cu exceptia SRL-urilor, nicio alta forma de organizare de afaceri nu a fost infiintata in numar mai mare decat anul trecut, semn ca mediul de afaceri se repliaza in fata abuzurilor statului, in special din cauza impozitarii si a birocratiei, care a redevenit din nou masiva si partial inutila, doar pentru a asigura venituri unor oameni cu relatii in sistemul public.

Evident, cele mai puternice judete din punct de vedere economic, sunt si cele cu cele mai multe firme noi de diverse feluri. Astfel, Bucurestiul conduce, ca de obicei, clasamentul cu 5.734 de firme infiintate in acest an, o cincime din totalul national, urmat la distanta destul de mare de Ilfov cu 1.394 de firme nou aparute, Cluj, cu 1.341 de firme și Timis cu 1.106.

Problema e ca statul roman pune, prin intermediul Guvernului, piedica prin regulile impuse si prin impozitare, dezvoltarii afacerilor din Romania a carei crestere economica are doua elemente importante de care trbuie tinut seama.

Ea nu se reflecta in buzunarele cetatenilor romani, ci doar in cele ale statului si a protejatilor sai si e insuficienta fata de potentialul tarii, parte din cauza stupizeniei cu care sunt create constructiile noilor cai de transport, dupa 34 de ani de la momentul 1990, Romania inca nu are autostrazi sau cai ferate demne de acest nume.