Cum vor modifica schimbarile climatice viata in Romania, Europa si intreaga lume

Schimbarile climatice vor influenta modul de viata la nivel global, mai ales in scenariul utilizarii pe scara larga a combustibililor fosili, iar in acest sens este propus conceptul de „zile bune pentru afara", in care valorile termice medii sa fie de cel mult 25 de grade, releva un studiu al MIT, inclus intr-o analiza de specialitate a XTB Romania

Pe acest fond, cercetarea propune conceptul de „zile bune pentru afara", care se refera la zile potrivite pentru a fi in aer liber, cu temperaturi medii intre 10 si 25 de grade Celsius, ce pot fi transpuse in intervalul minimum 6 grade - maximum 29 de grade, aproximativ, potrivit Risco.ro.

„Anul 2024 se anunta unul bun pentru destinatiile de varf din sudul continentului, sustinand economiile Spaniei, Portugaliei si Italiei, dar fara strategii clare si investitii ample, transformarile climatice ar putea conduce la costuri economice considerabile, arata intr-o analiza Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul XTB Romania, companie de tranzactionare si investitii pe bursele internationale. Transformarile climatice nu scutesc Europa, care a resimtit din plin efectele perturbarilor: recorduri de temperatura in aprilie, dupa ce anul trecut a suferit cel mai mare incendiu de vegetatie si printre cele mai costisitoare inundatii. Iar frecventa valurilor de nisip saharian a crescut, afectand regiuni intinse din Europa, in special sudul continentului, dar ajungand si mai la nord, spre Romania sau Belgia", sustine Claudiu Cazacu, consultantul de strategie al XTB Romania.

Ads

Estimarile expertilor arata ca, in tarile vizate, nu ar urma sa aiba de suferit doar turismul, care in unele state reprezinta o pondere importanta din PIB, ci si activitatea economica.

Ce se va intampla in Europa si Romania?

La nivelul Europei, modificarile vremii vor oferi mai multe zile confortabile in tari nordice, precum Suedia, fata de anii trecuti, in timp ce statele sudice, din vecinatatea Mediteranei, ar urma sa aiba de suferit.

„La orizontul anilor 2070 - 2100, in UE, regiunea Balcanilor ar inregistra printre cele mai mari pierderi. Grecia, o destinatie foarte populara, ar pierde 37 de zile-bune-pentru-afara pe an in principal vara, cu temperaturi extreme in unele zile intre mai si septembrie. Portugalia ar fi la mica distanta de aceste cifre, cu 33 de zile pierdute, Albania cu 30, Serbia cu 26, iar Croatia cu 22. Bulgaria urmeaza cu 17 zile, iar Romania, avand 12 zile pierdute, este destul de aproape de Spania, care pierde 13 zile", mentioneaza specialistul XTB Romania.

Ads

La polul opus, s-ar situa tari din centrul si nordul continentului, intre care Germania, care ar castiga 28 de zile, Franta - plus 18 zile, Olanda - plus 52 de zile. Suedia - cu 53, si Norvegia - cu 63 de zile, vor resimti schimbari majore, in accelerare dupa 2035-2040. Marea Britanie va castiga 60 de zile, iar Rusia ar urma sa castige 19 zile.

„Privind in perspectiva economica, PIB-ul ar avea de suferit mai ales in tarile unde turismul are o pondere importanta. Vulnerabile sunt state precum Grecia, Croatia, Italia, Portugalia, Jamaica, Maroc, Brazilia, Kenya si Egipt. Pentru Grecia, vizitata de peste 32 de milioane de turisti anul trecut, care au cheltuit 20,5 miliarde de euro, potrivit Bank of Greece, pierderile la orizontul anului 2030 ar putea atinge 3 miliarde de euro, in estimarea noastra - doar din turism, Efectul cumulat cu alte sectoare s-ar putea indrepta spre 1,5% din PIB, un cost inca relativ mic fata de anii 2050, cand ar putea atinge 3% din PIB. Nevoia de actiune pe termen lung e clara, insa, pentru moment, turistii par ca vor sa traiasca clipa. Grecia a anuntat deja un plus de 24,5% la veniturile inregistrate in primele doua luni ale anului", puncteaza Claudiu Cazacu.

Ads

Interesant e ca studiul nu precizeaza cu certitudine care e motivul incalzirii globale, daca acesta e natural sau cauzat de activitatea umana, care are desigur un rol, dar intrebarea e cat de mare. Dat fiind faptul ca dioxidul de carbon din atmosfera e inca la niveluri normale, adica 0,04%, lucrurile nu par extrem de ingrijoratoare si indica o incalzire naturala a planetei, pe care e greu de crezut ca umanitatea o poate modifica, desi, cel putin in Europa, masurile luate afecteaza grav calitatea vietii si nu sunt urmate de nicio alta regiune a planetei, diminuand rolul continentului in economia globala si trimitand oamenii in saracie, cel putin, energetica.

In Romania, criza este corelata si cu incapacitatea conducatorilor politici, ale caror decizii nu imbunatatesc viata din niciun punct de vedere, ba chiar ii diminueaza calitatea, cu exceptia angajatilor statului, care continua sa risipeasca banii altora, precum nisipul si, in acelasi timp, cer salarii din ce in ce mai mari, care determina cresterea apasarii de pe umerii mediului privat, care nu primeste nimic in schimb.

Ads