Cursul valutar la inceput de saptamana: Euro, la un pas de cea mai ridicata valoare din istorie in raport cu leul

Dolarul ajunge la 4.1256 lei, aproape de nivelul anuntat in sedinta precedenta de la BNR. Pe 23 martie, dolarul a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,5316 lei.Lira sterlina a screscut la 5.7413 lei, fata de 5.7365 lei, cursul anuntat de BNR in sedinta precedenta.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,9254 lei/euro, 4,1241 lei/dolar, 5,7365 lei/lira sterlina, 4,4985 lei/franc elvetian.