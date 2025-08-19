Datoria publică a depășit pragul psihologic de 1.000 de miliarde de lei. „Au amânat reformele și nu au convins românii că asta e calea corectă. Dimpotrivă, au închis ochii”

Potrivit unor calcule recente, Guvernul a împrumutat în total, în primele șapte luni din acest an, circa 176 miliarde lei, cu mult peste cele 153,5 miliarde lei atrase în primele șapte luni din 2024. Doar de la instalarea ultimului Executiv, împrumuturile s-au ridicat la circa 41 de miliarde de lei, din vânzarea de obligațiuni pe piețele interne și externe, fără atragerile de împrumuturi de la instituții financiare internaționale precum BERD sau Banca Mondială. Ziare.com a vorbit cu economistul și profesorul universitar Cristian Păun despre situația critică în care se află țara noastră în prezent, în așteptarea următoarelor măsuri menite să reducă deficitul și despre cine va suporta, în cele din urmă, cel mai acut, povara datoriei pe care guvernanții le rostogolesc an de an.

O analiză recentă publicată de Profit.ro arată că „necesarul brut de finanțare al statului, care pentru 2025 este anunțat la 232 miliarde lei, este determinat de nevoia de a acoperi deficitul, circa 133 miliarde lei, dar și de plata datoriilor mai vechi care ajung la scadență (98,3 miliarde lei în acest an față de 95,7 miliarde lei în 2024), deficitul fiind principalul factor care generează augmentarea datoriei. Până la 23 iulie, Executivul a împrumutat 172,9 miliarde lei, cu tot cu tragerile din împrumuturi și plasamentele private, datele Băncii Naționale a României indicând o creștere a contractării cu încă 3 miliarde de lei până la finalul lunii trecute. În 2024, Guvernul a împrumutat 252 miliarde de lei, programul de împrumuturi fiind suplimentat în mai multe rânduri în cursul anului, ca urmare a majorării țintei de deficit bugetar, mai amintește sursa citată.

Un accent puternic, în dialogul cu jurnaliștii Ziare.com, a fost pus de economistul Cristian Păun pe lanțul de efecte care duce la creșterea datoriei, și care ar trebui să stea la baza strategiei Executivului de a o diminua. Problema datoriei publice, spune acesta, atât ca volum, cât și ca valoare pe cap de locuitor și ca procent din PIB cu siguranță a crescut simțitor în ultima perioadă și va continua să crească exponențial atâta timp cât există deficit excesiv. „Deficitul este cel care alimentează dinamica acestei datorii publice, pentru că existența sa adaugă noi sume de bani pe care guvernul nu le are, dar le cheltuie și le aduce din viitor prin aceste împrumuturi, reducând totodată spre zero capacitatea guvernului de a plăti datorii din trecut.

Executivul, pe lângă faptul că adună datorii noi, rostogolește și datorii din trecut, neputând să plătească aceste datorii atâta timp cât există acest deficit. Și cum deficitul merge spre consum și foarte puțin spre investiții, iar multe din investițiile pe care le vizează sunt tot asociate adesea consumului, practic nu avem un efect semnificativ de antrenare. Avem un consum care nu ar fi existat dacă guvernul nu genera aceste cheltuieli pe datorie și această cerere suplimentară, dacă nu este însoțită – și în general nu este însoțită – de o reacție din partea ofertei, a producției, avem fenomenul inflației și al deficitului de cont curent, adică importăm mai mult decât exportăm pentru că nu putem produce. Deci pe lângă faptul că acumulăm datorii, avem și inflația ca efect secundar al deficitului. Și un alt efect, de ordin doi, este dobânda, care rămâne sus și care, la rândul ei, scumpește datoria publică și generează un plus de deficit bugetar în viitor. Pentru că tot împrumutându-te, o faci cu dobânzi tot mai multe, tot mai mari, iar faptul că ești tot mai îndatorat înrăutățește ratingul de țară și generează și un risc sistemic care duce la rândul său la creșterea dobânzii. Ne aflăm într-un corset care se strânge tot mai tare și pe care îl putem rezolva într-un singur mod, și anume prin reducerea deficitului bugetar, ceea ce nu putem să facem cu o singură soluție, prin creșterea taxării”, a punctat Cristian Păun.

Reformele amânate nu mai pot fi ținute pe loc. Pachetul II de măsuri trebuie să nu fie „diluat” în procesul de dezbatere publică, până la publicarea sa în Monitorul Oficial

Economia noastră, spune profesorul, nu duduie, ca să se poată rezolva problemele prin creșterile de taxe, acestea având mai degrabă efecte adverse, precum alterarea economiei, și nu la înflorirea ei. „Trebuie, în paralel, poate dublu ca importanță, va trebui să avem un program de reducere a cheltuielilor statului, astfel încât acest deficit să reintre în normal într-o manieră sustenabilă. Ori acest lucru se poate face doar prin reforme. Aici intră toate categoriile de reforme care au fost refuzate de-a lungul timpului de către politicienii României și orice politician care iese în piața publică și strigă că de fapt măsurile propuse înseamnă austeritate, pauperizarea economiei și nedezvoltarea României este un gargaragiu și un populist, în linia politicienilor din trecut care au făcut exact același lucru, au amânat aceste reforme și nu s-au chinuit să convingă românii că asta e calea corectă. Dimpotrivă, au ales calea ușoară, au închis ochii. România trebuie să intre astăzi pe niște reforme radicale, pe Reforma Administrației Publice Centrale și Locale, pe un pachet de privatizare coerent al companiilor de stat, pe tot ce înseamnă dezvoltare cu prioritate a infrastructurii și de tăiere a tuturor cheltuielilor inutile și care au zero efect de antrenare a economiei.”

Profesorul de economie a dat exemplul primăriilor comunale care continuă concertele pe bani publici, în condițiile în care aceste primării au un grad de absorbție a fondurilor europene zero și performanță slabă în administrația locală. „Acești politicieni și funcționari publici care se înfruptă din bugetul de stat pentru prostii ar trebui imediat marginalizați și penalizați pentru că, într-un fel, situația în care ne aflăm astăzi li se datorează în bună măsură. Prea multă vreme am făcut paranghelii și concerte cu bani pe care nu-i aveam, pe care economia reală nu-i produce în realitate, astfel că și moral și corect din punct de vedere economic este să dublăm aceste taxe pe care le-am văzut în ultima perioadă de eforturi semnificative în zona modernizării Statului Român”, a încheiat economistul.

Printre măsurile discutate zilele acestea de Executiv cu grupurile de interese vizate de reformele care urmează să fie implementate cu scopul reducerii deficitului bugetar excesiv se numără înlocuirea impozitului de 0,5 % pe cifra de afaceri ale multinaționalelor (companii cu afaceri de peste 50 mil. euro) cu o taxă pe profiturile externalizate. Totodată, este introdusă o taxă fixă de 25 lei pe colet extracomunitar în valoare de până la 150 euro, se impune obligativitatea deschiderii unui cont bancar pentru toate firmele (inclusiv SRL‑uri), iar capitalul social minim pentru înființare SRL este majorat la 8 000 lei. Sunt incluse și măsuri de eficientizare a ANAF și se scurtează termenele de plată și se sancționează cesionarea părților sociale într-un SRL cu datorii fiscale nesoluționate, atunci când transferul urmărește eludarea obligațiilor.

Totodată, un capitol important din Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare ține de Reforma Administrației Publice Locale. Se anunță reducerea semnificativă a personalului: eliminarea a peste 6 000 de posturi de consilieri personali, o reducere cu 20 % a personalului din instituțiile prefecturilor și restructurări în poliția locală, toate cu scopul de a eficientiza costurile administrative, dar și evaluarea funcționarilor publici pe baza performanței, introducerea rotației obligatorii la nivelul funcțiilor publice sensibile, precum și simplificarea coridoarelor birocratice privind patrimoniul public, inventariere și transferuri de bunuri ale statului.

În prezent, în cazul modificărilor legislative care au beneficiat de proiecte de lege publicate de Guvern, acestea sunt încă în dezbatere, premierul având întâlniri cu reprezentanții patronatelor, sindicatelor și reprezentanților grupurilor vizate de reorganizări, pentru a definitiva formele finale ale ordonanțelor care ar urma să fie publicate oficial și să intre în vigoare în perioada următoare.

