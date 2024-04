BCE: Proiectul euro, in pericol

Sapte lideri din cadrul G20 au cerut Europei sa ia masuri mai hotarate in cazul crizei datoriilor, in timp ce Banca Centrala Europeana a avertizat, intr-un studiu publicat joi, ca intregul proiect euro este in pericol.

Intr-o scrisoare adresata Frantei, care detine presedintia G20, liderii Australiei, Canadei, Indoneziei, Marii Britanii, Mexicului, Africii de Sud si Coreei de Sud au pus accentul pe faptul ca exista riscul extinderii crizei din zona euro in intreaga lume, relateaza Reuters.

"Guvernele si institutiile din zona euro trebuie sa actioneze rapid pentru a rezolva criza euro si toate economiile europene trebuie sa confrunte problema datoriilor, pentru a preveni contagiunea la nivel global", au scris cei sapte lideri in scrisoare. "Zona euro trebuie sa se uite la toate optiunile posibile pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a celei de-a doua monede la nivel international", au adaugat ei.

In plus, studiul BCE precizeaza faptul ca dezechilibrele fiscale din zona euro si situatia economica slaba a membrilor sai risca sa submineze stabilitatea, cresterea si crearea de locuri de munca, precum si uniunea monetara in sine.

Studiul recomanda ca tarile din zona euro sa implemente reguli mai stricte privind datoriile si sa aiba deficite bugetare aprobate la nivel european, fiind amendate in cazul in care refuza acest lucru.

Potrivit oficialilor europeni, interconectarea sistemului financiar european a condus la ascensiunea rapida a riscului de contagiune, amenintand stabilitatea, dar si economia reala, atat in Europa, cat si in restul lumii.

Ministrul canadian de Finante, Jim Flaherty, a avertizat ca o noua criza a creditelor ar putea izbucni, daca Europa nu rezolva problema datoriilor din Grecia. Aceasta criza a pus presiune asupra bancilor, in special asupra celor din Franta, care au expunere larga in Grecia si in alte state cu datorii suverane mari.