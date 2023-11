Cipru, intr-o situatie mai grava decat Grecia?

Situatia fiscala din Cipru este mai grava decat cea din Grecia, acesta fiind un pericol ignorat de pietele financiare, a declarat seful grupului de ministri de Finante din zona euro, Jean-Claude Juncker.

"Prioritatea mea pe termen scurt, in 2013, este Cipru. Este o problema care nu ar trebui subestimata, deoarece este mai grava decat Grecia. Acest lucru nu este luat in considerare de pietele financiare sau de presa internationala", a declarat Juncker, citat de Bloomberg.

Bancile cipriote au nevoie de o majorare de capital de 9,3 miliarde de euro, potrivit unui raport preliminar realizat de Pacific Investment Management. Alte 6 miliarde de euro ar putea fi necesare pentru refinantare datoriilor statului, iar 1,5 miliarde de euro pentru acoperirea deficitului fiscal, a declarat ministrul de Finante din Cipru, Vassos Shiarly, in noiembrie.

Astfel, in total, ar fi nevoie de 16,8 miliarde de euro, aproape cat intreaga economie cipriota, care se ridica la 17,9 miliarde de euro.

In acest an, datoriile guvernamentale se vor majora pana la 89,7 la suta din PIB, potrivit Comisiei Europene, fara a se lua in calcul un eventual ajutor financiar pe care l-ar putea primi tara.

"Datoria Ciprului este extrem de ridicata si banii de care are nevoie reprezinta, practic, 100% din PIB-ul tarii. Este o situatie foarte serioasa", a conchis Juncker.

