UE mentine in 2021 suspendarea regulilor privind datoriile guvernamentale

Reglementarile Uniunii Europene referitoare la limitarea creditelor contractate de guverne vor ramane suspendate in anul 2021, in contextul eforturilor de stimulare a relansarii economice, afirma Paolo Gentiloni, comisarul european pentru Economie.Comisia Europeana, care monitorizeaza aplicarea regulilor fiscale, a suspendat la inceputul anului 2020, in contextul recesiunii puternice, reglementarile care prevad mentinerea deficitului bugetar sub nivelul de 3% din PIB si reducerea datoriilor publice."In materie de politici fiscale, am trimis saptamana trecuta o scrisoare adresata ministrilor de Finante din tarile UE, pentru a le oferi repere in contextul pregatirii bugetelor nationale pentru anul 2021. Clauza Generala de Exceptare va ramane activata in anul 2021, iar politicile fiscale vor continua sa sustina relansarea anul viitor, atat la nivelul zonei euro, cat si individual, in statele membre", a subliniat Gentiloni, conform agentiei Reuters.Guvernele tarilor din zona euro trebuie sa trimita Comisiei Europene proiectele de buget pentru anul 2021 pana pe 15 octombrie, pentru verificari. Paolo Gentiloni a subliniat ca guvernele nationale trebuie sa aleaga atent masurile fiscale pentru redresarea economica, dat fiind ca acestea vor fi punctuale si temporare.