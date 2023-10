Un bilet de 1 miliard de euro: Cat vor mai plati romanii CFR-ul?

Ministerul Transporturilor a decis stergerea datoriei de 1 miliard de euro a CFR, suma uriasa care reprezinta o cincime din datoriile tuturor companiilor de stat.

Evident, acest "act de clementa" va fi suportat tot de catre contribuabilul roman, in conditiile in care, de ani buni, aproape toate companiile de stat, incapabile sa se puna pe picioare singure sau prin ajutorul guvernului, au sarutat mana "darnica" a cetateanului de rand.

Analistul Valentin Ionescu, fost ministru al Privatizarii, atrage atentia ca, din punct de vedere financiar, aceasta datorie preluata de statul roman va afecta alte cheltuieli.

"Cheltuiala trebuie acoperita si, atunci, aceasta suma de 1 miliard de euro va fi preluata la bugetul de stat, prin urmare o va suporta tot romanul", afirma acesta.

Economistul este de parere ca stergerea datoriei se prefigura de anul trecut, banuind ca face parte si din discutiile cu FMI, "alfel nu s-ar fi luat".

"Orice datorie trebuie acoperita cu ceva, ce ai la pasiv, trebuie sa ai la activ, ca asa e si in contabilitate", a explicat Ionescu, pentru Ziare.com.

Analistul Aurelian Dochia atrage atentia asupra faptului ca solutia Ministerului Transporturilor a fost folosita in repetate randuri, in trecut, in procesul de restructurare a companiilor, avertizand ca, mai devreme sau mai tarziu, tot o stergere a datoriei si nerecuperare ajunge totul.

"In general, astfel de decizii au mai mult sens si sunt mai eficace in momentul in care sunt asociate cu un moment de privatizare, in care un eventual investitor negociaza transferul datoriei in actiuni. Evident ca la o societate care are datorii mai mari decat activele practic nu se poate face privatizarea", a spus Dochia.

"Aceasta decizie are menirea de a pastra lucrurile in functiune, fara sa rezolve, insa, problemele, deoarece CFR-ul, ca orice alta companie, poate sa ajunga in urmatorii ani sa acumuleze din nou aceasta datorie si sa ajunga in aceeasi situatie", este de parere analistul.

Stergerea datoriilor, o solutie viabila pentru companiile de stat?

Fostul ministru al Privatizarii spera ca aceasta decizie sa nu se repete chiar cu toate societatile, pentru ca datoriile ar fi foarte mari.

"Sa nu uitam ca datoriile tuturor societatilor comerciale insumeaza 5 miliarde, acum se reduce cu un miliard, nu cred ca statul isi poate permite sa preia toate datoriile facute in decurs de ani de zile din cauza faptului ca s-au intarziat restructurarile si privatizarile", a mentionat acesta.

In plus, masura nu poate avea un efect pozitiv, daca nu este cumulata cu altele, potrivit lui Dochia.

"Strategia de relansare a CFR-ului trebuia sa fie luata oricum, de mai demult, decizia fiind oarecum formala, are efect contabil in ultima instanta. Decizia nu schimba sistemul de stimulente la nivelul societatii, nu schimba conducerea, si nici comportamentele care au dus la situatia carea s-a creat acum", sustine analistul.

Acesta a adaugat ca stergerea datoriei nu garanteaza, in nicio forma, ca lucrurile se vor indrepta in viitor.

"S-ar putea sa se faca aceleasi lucruri si pentru celelalte companii, dar nu trebuie sa fie o solutie generalizata, ea trebuie sa fie aplicata numai in contextul pregatirilor pentru privatizare", explica Dochia.

"Nu in ultimul rand, exista problema adaptabilitatii societatilor comerciale respective la piata, avand in vedere ca acestea sunt permanent ajutate din banii populatiei, iar ajutorul de stat nu reprezinta, de unul singur, o solutie", crede Valentin Ionescu.

Ce solutii de iesire la suprafata are CFR-ul?

Aurelian Dochia crede ca solutiile de iesire din datorii sunt diferite pentru fiecare companie in parte, in orice caz, cea mai sigura este si cea mai simpla: scaderea cheltuielilor si cresterea veniturilor.

"Trebuie sa se renunte la activitatile neprofitabile", sustine acesta.

La randul sau, Ionescu este de parere ca CFR se afla intr-o situatie dificila si ca nu poate fi privatizata peste noapte, dar trebuie luate masuri de restructurare ferme care nu se rezuma doar la concedierea de personal.

"Nu asta este solutia. Restructurarea nu inseamna sa dai niste oameni afara, ci sa iei acele masuri care pot adapta o intreprindere la piata. Oamenii au fost dati afara contabiliceste", opineaza acesta.

"Trebuie masuri ferme de disciplina financiara, de marketing, de vanzari si de imbunatatirea serviciilor. Prin asta poate rezista CFR", conchide analistul.

