Decăderea telefoanelor mobile inteligente? Un mare producător de telefoane propune detoxifierea digitală

Aplicațiile telefoanelor mobile inteligente sunt de natură să dea dependență și pot avea un efect nociv asupra stării mentale a utilizatorilor.

Nokia propune clienților săi ”detoxifierea digitală” și mizează pe lansarea unui ”telefon plictisitor”, care are doar funcționalitățile de bază.

Specialiștii în domeniu se întreabă dacă mizând pe evadarea de la distragerile necontenite ale smartphone-urilor producătorul finlandez ar putea să aducă brandului succesul de altădată.

Îndepărtarea de rețelele sociale

Human Mobile Devices (HMD), producătorul finlandez al celebrelor telefoane Nokia, relansează, într-o formă reproiectată, modelul Nokia 3210, cu un design extrem de simplu și doar cu funcționalitățile de bază.

În era ”detoxifierii digitale”, telefoanele de bază, deseori caracterizate ca ”telefoane plictisitoare” sau ”telefoane proaste”, sunt acum ”cool”, explică producătorul.

”Dacă este urgent, vor suna sau vor trimite un mesaj”, își motivează HMD alegerea.

Renunțând la notificările nesfârșite sau la derularea ore întregi a aplicațiilor pline de culoare, unii văd telefoanele de bază ca pe o modalitate de a se îndepărta de rețelele sociale, rămânând în același timp accesibili pentru comunicații esențiale.

Mișcarea către ”telefoanele plictisitoare” nu este doar legată de respingerea tehnologiei mai noi, ci despre revendicarea spațiului și liniștii mentale.

Telefoanele cu funcții de bază sunt mai puțin intruzive și asigură un echilibru mai sănătos între conectivitate și bunăstare personală, fără a da dependența telefoanelor inteligente.

HMD numește această experiență JOMO (the joy of missing out) sau ”bucuria de a rata”.

Dependența de digital

O detoxifiere digitală este, prin definiție, a perioadă de timp în care o persoană se abține de la activitățile online.

Este dovedit deja științific faptul că detoxifierea digitală că vine cu o mulțime de beneficii, precum creșterea productivității, îmbunătățirea somnului, reducerea stresului și a anxietății.

O cercetare realizată în 2023 de reviews.org dezvăluie că americanii petrec în medie 4 ore și 25 de minute în fiecare zi pe telefoanele mobile inteligente.

Același studiu atrage atenția asupra faptului că algoritmii rețelelor sociale sunt concepuți pentru a crea cu ușurință dependență.

Telefon cu autonomie mare și indestructibil

Noul Nokia 3210 este o ediție a modelului clasic din 1999, combinând o estetică ”retro-elegantă” cu o notă de modernitate. Este disponibil în trei culori, are un ecran LCD de 2,4 inchi (relativ modest la standardele actuale) și include un port USB-C pentru încărcare.

Telefonul este ”indestructibil” și promite o autonomie remarcabilă, suportând până la nouă ore și jumătate de timp de convorbire, la o singură încărcare.

Pentru introducerea textului, folosește o tastatură tradițională cu 9 taste, dar dispune de un software de predicție a scrierii, pentru a facilita compunerea mesajelor.

Modelul dispune și de o cameră cu bliț modestă, de 2 megapixeli. Blițul poate fi folosit și ca lanternă.

Articol realizat în colaborare cu Risco.ro