Constructorii care așteaptă plata lucrărilor publice, angajații și furnizorii unor unități medicale, firmele care au avansat indemnizațiile pentru concedii medicale și fermierii care așteaptă ajutoare de stat se confruntă cu incertitudini privind finanțarea de la sfârșitul anului. Guvernul condiționează o nouă rectificare bugetară de clarificarea încasărilor din PNRR, în timp ce ministerele solicită suplimentări de ordinul zecilor de miliarde de lei. Riscurile diferă de la un domeniu la altul, iar renunțarea la rectificare nu ar suspenda automat salariile și pensiile deja bugetate, dar, potrivit economistului Adrian Negrescu, când statul nu se achită de datorii față de sectoarele-cheie din economie și categoriile dezavantajate, pe lângă scăderea drastică a nivelului de trai și expunerea periculoasă a pacienților din sistemul medical, firmele mici și societatea în ansamblu ajung să suporte costurile.

Guvernul așteaptă cifrele din PNRR, ministerele cer zeci de miliarde de lei

A doua rectificare bugetară din 2026 rămâne incertă, cu puțin timp înaintea închiderii anului, premierul Luca Niculescu declarând miercuri, 25 noiembrie, după o vizită la uzina Dacia din Mioveni, că decizia depinde de clarificarea sumelor pe care România le va primi prin Planul Național de Redresare și Reziliență. „În ceea ce privește rectificarea aceasta, o vom decide - dacă va fi sau nu - după ce vedem toate cifrele din PNRR”, a declarat Niculescu. Cu o zi înainte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, recomandase amânarea rectificării până când autoritățile vor cunoaște sumele aferente cererii de plată numărul 6. Argumentul său privește riscul de a autoriza cheltuieli suplimentare fără certitudinea veniturilor necesare pentru respectarea țintei de deficit.

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„Atâta timp cât nu avem o sumă precisă, despre care să știm în privința banilor care se rambursează din cererea 6, cred că ar fi imprudent să continuăm cu a doua rectificare. (...) Cel puțin recomandarea noastră este să nu continuăm atâta timp cât nu avem niște cifre clare pentru cererea 6, pentru că atunci inducem și mai multe incertitudini legate de cum închidem luna decembrie”, a afirmat Nazare, precizând că hotărârea va fi luată în Guvern și că informațiile necesare ar putea apărea într-un interval scurt. „Eu doar v-am prezentat punctul nostru de vedere. Bineînțeles că primul ministru va lua o decizie, vom avea o discuție în Guvern. Nu știu, poate că reușim să obținem sau apar într-un timp foarte scurt aceste cifre legate de absorbția din cererea 6, dar, cel puțin din partea Ministerului de Finanțe, absența lor ar induce foarte multe incertitudini”, a explicat acesta.

Presiunea vine și din amploarea solicitărilor de finanțare, Nazare comparând necesarul cerut acum de ministere cu cele aproximativ 60 de miliarde de lei solicitate la rectificarea precedentă. „Vă dați seama că, dacă la ultima rectificare au fost 60 de miliarde, tot în această zonă, sunt foarte mari solicitări. Întrebarea este: atâta timp cât noi nu știm pe câți bani ne vom baza în decembrie, ar fi prudent să distribuim sume de cheltuit care se vor cheltui în următoarele săptămâni, fără să știm exact cât încasăm la finalul anului? Deci aceasta este, în esență, întrebarea și, bineînțeles, că va fi o decizie politică în Guvern”, a susținut ministrul.

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Facturile amânate transferă costurile către firme și salariați. De ce contează cele 4,23 miliarde de euro de la Bruxelles și ce sume sunt încă așteptate la a doua rectificare

Pentru o firmă care a executat o lucrare sau a avansat o indemnizație, amânarea încasării înseamnă că banii disponibili pentru activitatea curentă rămân blocați. Potrivit explicațiile lui Adrian Negrescu, atunci „când statul nu plătește la timp, practic se împrumută gratuit de la firme. Constructorul cu facturile neplătite ia credit de la bancă, cu dobândă mare, ca să-și plătească oamenii și furnizorii. Angajatorul care a avansat banii pentru concediile medicale așteaptă luni întregi să-i recupereze. Urmează întârzieri la salarii, falimente în lanț și prețuri mai mari la licitațiile viitoare, pentru că firmele își trec în ofertă riscul de a nu fi plătite.

Deficitul arată bine doar pe hârtie, fiindcă cheltuiala e deja făcută și doar se mută în 2027, unde consumă din ținta de anul viitor. Povara ajunge la cei care o pot duce cel mai greu: firmele mici și salariații lor, pacienții, persoanele cu dizabilități și vârstnicii din cămine”, a explicat Negrescu.

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Ministerul Finanțelor a legat respectarea țintei de deficit de 6,2% din PIB de încasarea granturilor aferente cererilor de plată 5 și 6 din PNRR. Componenta nerambursabilă a celor două cereri însumează 4,23 miliarde de euro, aproximativ 1% din PIB. Instituția a precizat că sunt vizate inclusiv componente ale unor proiecte pentru care statul a făcut deja plăți. Întrebat cum ajung aceste încasări să influențeze fondurile pentru sănătate sau primării, Adrian Negrescu a explicat, pentru Ziare.com, că „Statul a plătit deja proiectele din PNRR și a contat că Bruxelles-ul îi dă banii înapoi până la sfârșitul anului. Atingerea țintei de deficit pentru 2026 depinde de încasarea, până la 31 decembrie, a unor granturi europene de 4,23 miliarde de euro, adică aproximativ 1% din PIB. Dacă banii nu vin, gaura trebuie acoperită din altă parte. Cel mai ușor se taie din suplimentările pentru spitale, din banii primăriilor sau din plățile sociale.

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Aici trebuie făcută o diferență importantă. Dacă banii doar întârzie, e o problemă de lichiditate: statul se împrumută câteva săptămâni și plătește o dobândă, deci nu are un motiv real să blocheze plăți. Problema serioasă apare dacă banii sunt pierduți definitiv. Atunci proiectele rămân plătite din bani naționali, deficitul crește peste țintă și Guvernul trebuie să taie altceva ca să rămână în limită.”

Fondurile din PNRR susțin reformele și investițiile convenite cu Comisia Europeană, iar plata lor depinde de îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Legătura cu finanțarea altor domenii apare prin presiunea asupra resurselor naționale atunci când finanțarea europeană anticipată nu se confirmă.

În cazul constructorilor care au executat lucrări prin programul „Anghel Saligny”, legătura cu următoarea rectificare a fost anunțată de Ministerul Dezvoltării, pe 6 noiembrie, instituția comunica virarea a aproximativ 916,6 milioane de lei pentru decontarea a 1.106 lucrări. Ministrul Dezvoltării preciza că plățile acopereau 39,5% din fiecare cerere depusă până la 11 septembrie, dintr-un total de restanțe de aproximativ 2,3 miliarde de lei, iar diferența urma să fie acoperită la următoarea rectificare bugetară, potrivit comunicatului emis de minister. Sunt lucrări la drumuri, rețele de apă, canalizare și gaze, iar pntru firme, încasarea banilor pentru lucrări executate condiționează resursele disponibile pentru furnizori, subcontractori și angajați. Antreprenorii riscă prelungirea restanțelor la facturi, iar amploarea eventualelor întârzieri salariale depinde de situația financiară a fiecărei companii.

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În sănătate, solicitările suplimentare vizează atât funcționarea unităților, cât și drepturile personalului. Pe 23 noiembrie, liderul SANITAS, Iulian Pope, a declarat că a ridicat în discuțiile cu conducerea PSD problema spitalelor fără fonduri suficiente și a lipsei medicamentelor. Acesta a solicitat bani la a doua rectificare, în special pentru sistemul de urgență, și a semnalat vouchere de vacanță neacordate unor angajați.

Amintim că prima rectificare prevăzuse deja suplimentări pentru sănătate, dar conform comunicării Ministerului Finanțelor, fondul asigurărilor de sănătate beneficia de o creștere de 3,22 miliarde de lei, iar la Ministerul Sănătății erau prevăzute, între altele, 183 de milioane de lei pentru drepturile salariale ale serviciilor publice de ambulanță și 200 de milioane de lei pentru funcționarea UPU și SMURD din spitalele aflate în rețeaua autorităților locale. În schimb, personalul medical din unitățile care mai au nevoie de suplimentări și furnizorii cu plăți întârziate pot fi afectați de lipsa unor resurse noi.

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O altă categorie expusă este cea a angajatorilor care așteaptă recuperarea sumelor avansate pentru concediile medicale. Mediafax relata la 23 noiembrie că aproximativ 4,7 miliarde de lei pentru această destinație rămăseseră neacoperite, suplimentarea fiind așteptată la a doua rectificare. Iar în agricultură, un exemplu este ajutorul de 68 de euro pe cap de bovină. Agrointeligența relata la 24 noiembrie că Ministerul Agriculturii nu anunțase dacă fondurile necesare schemei sunt prevăzute la a doua rectificare. Potrivit datelor APIA citate de publicație, depuseseră cereri 35.477 de fermieri, pentru 742.969 de animale. Incertitudinea privește finanțarea și calendarul acestei scheme, fără a putea fi extinsă asupra tuturor subvențiilor agricole.

În asistența socială, efectele unor eventuale lipsuri de finanțare ar atinge beneficiari cu posibilități reduse de a suporta întârzieri. Totuși, prima rectificare prevedea deja suplimentări pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, protecția copilului și centrele pentru persoane cu dizabilități sau vârstnice. Identificarea unor plăți concrete în pericol presupune stabilirea necesarului rămas neacoperit la nivelul instituțiilor și autorităților locale.

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Ce poate plăti Guvernul acum și ce obligații trebuie prevăzute în bugetul pentru 2027

Discuțiile despre rectificare se suprapun pregătirii bugetului pentru anul următor. Premierul a anunțat că negocierile au început și vor continua zilnic, iar ministrul Finanțelor a invocat necesitatea unor măsuri credibile pentru reducerea deficitului. Nazare a precizat că autoritățile sunt în contact cu FMI și au luat în calcul analizele instituției și o misiune tehnică a DG ECFIN este așteptată joi, 26 noiembrie, la București, pentru discuții despre proiecțiile bugetare pentru 2027. În plus, ministrul a semnalat și constrângerile asociate depășirii nivelului de 60% din PIB de către datoria publică, „și, într-adevăr, trebuie să proiectăm o ajustare spre 1% din PIB pentru a putea atinge ținta din 2027. Depinde de noi cum și cât de credibili prezentăm măsurile care construiesc această ajustare”, a declarat Nazare.

„Chiar și acum, Guvernul poate muta bani de pe liniile care oricum nu se mai cheltuiesc anul acesta spre plățile urgente, fără să crească deficitul. Termenul legal pentru rectificare este 30 noiembrie. Poate de asemenea să plătească facturile deja datorate și să explice Comisiei de ce. Aceste cheltuieli oricum contează în deficitul calculat după metodologia europeană.

Pentru 2027, lecția e simplă. Banii europeni nesiguri nu trebuie trecuți în buget ca venit garantat, iar pentru cazul în care nu vin e nevoie de o rezervă. Cheltuielile care se știu dinainte, cum sunt concediile medicale, medicamentele sau asistenții personali, trebuie bugetate integral din ianuarie, nu lăsate pe seama rectificărilor. În plus, ar trebui stabilită o limită pentru datoriile neplătite ale statului, cu raportare publică lunară. Pe scurt, alternative există, dar cer decizii clare despre ce se plătește întâi. Amânarea plăților pare cea mai ușoară cale, însă e și cea mai scumpă”, este de părere Adrian Negrescu.

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