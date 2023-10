Cat au cheltuit SUA pentru eliminarea lui Osama bin Laden

In deceniul trecut intre 11 septembrie 2001 si uciderea lui Osama bin Laden, guvernul Statelor Unite a cheltuit sute de miliarde de dolari in lupta anti-terorism.

Au fost infiintate mai multe agentii, in timp ce altele au fost extinse, fiind angajate mii de persoane, care sa analizeze informatiile, sa urmareasca firul financiar al terorismului si sa sprijine mecanismul de aparare al tarii, in continua extindere.

Astfel, cheltuielile s-au inmultit rapid. La o saptamana dupa atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, guvernul a aprobat un fond de urgenta de 40 de miliarde de dolari pentru a imbunatati sistemul national de aparare si a pleca in cautarea teroristilor.

In fruntea acestor operatiuni a fost Departamentul de Siguranta Nationala, sub umbrela caruia s-au reunit 22 de agentii federale, sub controlul unui singur director. Unica sa misiune: oprirea atacurilor teroriste.

In zece ani, doar acest departament a cheltuit peste 424 de miliarde de dolari, avand, in prezent, 216.000 de angajati, potrivit CNN Money.

In primul proiect de buget dupa atacuri, administratia Bush a propus un nivel de finantare de 37,7 miliarde de dolari pentru noua agentie. Pana in 2008, finantarea s-a ridicat la 50,6 miliarde de dolari.

Iar aceste sume uriase nu includ banii folositi din alte segmente ale bugetului de stat, pentru siguranta tarii.

In 2012, se vor cheltui 71,6 miliarde de dolari pentru siguranta, potrivit estimarilor administratiei Obama, mai multi bani decat produsul intern brut al multor tari, inclusiv Irak, Croatia sau Cuba.

Pe langa siguranta nationala, banii contribuabililor americani au umflat si bugetul Pentagonului. Din 2001, cheltuielile pentru aparare s-au dublat, ridicandu-se la aproape 700 de miliarde de dolari, in 2010, adica aproximativ 20 la suta din intregul buget federal.

In prezent, atat din cauza cheltuielilor excesive pentru aparare, siguranta si combatarea terorismului, precum si a unor reduceri de taxe si a sprijinului acordat unor companii private aflate in pragul falimentului, datoriile Statelor Unite se ridica la peste 14 trilioane de dolari.

