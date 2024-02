Consiliul Fiscal spune ca scenariul guvernului de scadere a PIB cu 1,9% e foarte optimist si atrage din nou atentia cu privire la majorarea pensiilor

Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic fundamentat de Guvern, construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este unul foarte optimist, si evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB.

Insa, avertizeaza Consiliul, in situatia unei contractii mai severe a activitatii economice, indicele ar putea depasi 10% din PIB.

"Rectificarea bugetara survine in conditiile anuntarii de catre Guvern a unor circumstante extraordinare determinate de pandemia provocata de virusul SARS-CoV-2. Consiliul Fiscal valideaza manifestarea acestor circumstante extraordinare si considera ca situatia curenta reclama realizarea unei rectificari bugetare care, pe de o parte, sa sprijine lupta contra pandemiei si, pe de alta parte, sa atenueze impactul economic si social al acesteia (...)

Din judecarea datelor disponibile, Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic fundamentat de Guvern, care este construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este foarte optimist (...) In baza cadrului macroeconomic asumat de Guvern, Consiliul Fiscal evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB, fata de cel prognozat de Guvern de 6,7% din PIB.

In conditiile celor doua scenarii suplimentare considerate, nivelul probabil al deficitului bugetar se situeaza intre 8,1% - 8,9% din PIB considerand o contractie de 4% - 6% a PIB real, ajungand pana la 9,9% - 10,4% din PIB in situatia unei contractii mai severe a activitatii economice, de 8% - 9% in termeni reali", sustine Consiliului Fiscal, in opinia de specialitate.

In viziunea specialistilor in fiscalitate si pornind de la analizele Institutului National de Statistica (INS) privind impactul economic al pandemiei, de la referinta istorica a crizei economice anterioare ce a debutat in anul 2008 si de la alte date disponibile, "este prudent si necesar sa fie avute in vedere inca doua scenarii macroeconomice pentru anul curent: unul fundamentat pe o contractie a PIB real plasata in intervalul 4% - 6%, si un scenariu ce prevede o contractie mai severa a PIB, de 8% - 9%".

"Nivelurile inalte ale deficitelor bugetare exercita o presiune mare asupra posibilitatii de finantare in contextul in care accesul la resurse pe pietele externe devine din ce in ce mai problematic - mai ales pentru economiile emergente. Potrivit estimarilor Consiliului Fiscal, necesarul de finantare al Romaniei se majoreaza de la circa 8,6% din PIB in anul 2019, la niveluri cuprinse intre 11% si 14,3% din PIB in functie de scenariile considerate in 2020, respectiv intre 119,5 miliarde lei si 144,3 miliarde lei.

Desi regulile fiscale au fost suspendate temporar in UE, acoperirea unui asemenea necesar de finantare comporta provocari foarte mari pentru Romania, ce deriva din capacitatea limitata de absorbtie de datorie a pietei interne, incertitudini cu privire la disponibilitatea finantarii pe pietele externe, costul finantarii, nivelul scazut si posibila deteriorare a ratingului suveran s.a", se mentioneaza in analiza Consiliului Fiscal.

Potrivit sursei citate, programe de sprijinire a economiei ce implica un efort bugetar trebuie sa fie conditionate de existenta surselor de finantare si de nepericlitarea revenirii la sustenabilitatea finantelor publice pe termen mediu.

Majorarea pensiilor ar face cvasi-imposibila o reducere a deficitului bugetar

Consiliul Fiscal atrage, din nou, atentia ca mentinerea calendarului actual de aplicare a legii pensiilor ar face cvasi-imposibila o reducere a deficitului bugetar in anul 2021 fata de nivelul din anul curent, in conditiile in care acesta este periculos de inalt.

"Revenirea la o traiectorie sustenabila a pozitiei finantelor publice, mai cu seama avand in vedere consecintele economice ale pandemiei, reclama o asumare publica neintarziata a reconsiderarii calendarului de aplicare a noii legi a pensiilor. Magnitudinea foarte mare a necesarului de finantare a Romaniei impune luarea in considerare a tuturor posibilitatilor de acces la resurse financiare. Toate evaluarile privind viitorul trebuie sa aiba in vedere impactul pozitiv extraordinar pe care un antidot, mai cu seama un vaccin, il va genera.

Actiunea unui vaccin va termina ciclul epidemiologic schimband radical, in sens pozitiv, psihologia oamenilor, sentimentul si increderea pe piete si in economie. Factorul vaccin, cu ruptura extraordinara pe care o va provoca, nu trebuie sa ne faca sa subestimam remanenta unor efecte nefaste, a unor sechele, schimbari structurale ce vor influenta dinamici viitoare. Economiile post-pandemie nu vor fi similare, sub multe aspecte, celor ante-pandemie", apreciaza Consiliul Fiscal.

Institutia evidentiaza faptul ca ultimul raport al Comisiei Europene (CE) privind sustenabilitatea datoriei publice pe anul 2019, plaseaza riscul aferent datoriei publice a Romaniei la o valoare "inalta" (cu exceptia celei pe termen scurt) - in inrautatire de la un nivel "mediu" in cadrul raportului pe anul 2018. Totodata, in Raport se arata, ca in lipsa unor masuri de corectie, datoria publica a Romaniei ar ajunge la 62,3% din PIB in 2025, si la circa 91,2% din PIB in 2030, iar aceste cifre privesc situatia anterioara izbucnirii pandemiei si incorporeaza majorarea pensiilor potrivit calendarului actual.