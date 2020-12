Crestere de peste 20% a deficitului in comertul cu produse agroalimentare, in primele noua luni

Exporturile s-au majorat cu aproape 3%, insumand 5,21 miliarde de euro, insa avansul importurilor a fost de 6%, pana la 6,46 miliarde de euro.Potrivit datelor MADR, cantitatea totala de produse agroalimentare exportate in perioada ianuarie-septembrie 2020 in tarile intra si extra comunitare a fost cu peste 4 milioane de tone mai mare fata de cea importata, insa Romania a continuat sa exporte materii prime si sa aduca din import produse procesate cu valoare adaugata mare.Astfel, in primele noua luni din acest an s-au exportat 12,41 milioane de tone de produse agroalimentare si s-au importat 7,91 milioane de tone.Carnea de porc ocupa acceasi prima pozitie ca si in anii trecuti in topul produselor importate de tara noastra, astfel ca in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 au fost aduse aproape 192.000 de tone de carne de porc din statele UE si din tari terte, pentru care s-au cheltuit 433,17 milioane de euro. Locul al doilea a fost ocupat de produsele de brutarie, patiserie si biscuiti, cu 120.330 de tone in valoare de 262,17 milioane de euro, iar pe pozitia a treia, preparatele folosite pentru hrana animalelor: 398.501 tone pentru care s-au cheltuit 236,5 milioane de euro.Alte produse agroalimentare importate de Romania in primele noua luni din acest an au fost: branza, cas, ciocolata, porumb, cafea etc.In ceea ce priveste exporturile, cele mai mari incasari au fost obtinute din livrarea cerealelor in spatiul intra si extra comunitar, pe primul loc situandu-se in acest an, la noua luni, porumbul, cu o valoare de 747,26 milioane de euro si o cantitate de peste 3,89 de milioane de tone. Graul si meslinul ocupa locul al doilea in topul exporturilor, cu 3,75 milioane de tone si incasari 723,36 milioane de euro, iar tigarile de foi, trabucurile si tigaretele au fost exportate in primele noua luni intr-o cantitate de 32.453 tone pentru o suma de 558,27 milioane de euro.In top 10 exporturi se mai afla semintele de floarea soarelui, orzul, animalele vii din specia ovine/caprine, produsele de brutarie, uleiurile din seminte de floarea soarelui.Romania a inregistrat in 2019 un deficit de 1,225 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu peste 8% fata de 2018, cand s-a cifrat la 1,133 miliarde de euro.CITESTE SI: