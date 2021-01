Ministerul Finantelor anunta ca deficitul bugetar a ajuns in anul 2020 la 9,79% din PIB, aproape 102 miliarde de lei

Banii dati pentru combaterea pandemiei de Covid-19

Incasarile din impozitul pe salarii si venit

Incasarile din impozitul pe profit

Aproape 61 de miliarde de lei din TVA

Veniturile nefiscale

110 miliarde de lei, banii de salarii

Cheltuielile cu asistenta sociala

"Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB). Sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19", arata ministerul. Cresterea deficitului bugetar aferent anului 2020 , comparativ cu anul 2019, este explicata, pe partea venituri, de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in perioada martie - decembrie din cauza crizei, precum si ca urmare a amanarii platii unor obligatii fiscale de catre agentii economici pe perioada crizei (18,12 miliarde lei), de cresterea cu 2,72 miliarde lei a restituirilor de TVA, fata de nivelul aferent perioadei ianuarie-decembrie 2019, pentru sustinerea lichiditatii in sectorul privat, precum si de bonificatiile acordate pentru plata la scadenta a impozitului pe profit si a celui pe veniturile microintreprinderilor, in valoare de 0,9 miliarde lei.De asemenea, pe partea de cheltuieli, fata de cresterea bugetara prin efectul legilor s-a inregistrat o crestere a cheltuielilor de investitii cu 9,5 miliarde lei fata de aceeasi perioada a anului precedent, precum si plati cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 15,07 miliarde lei."De asemenea, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia COVID-19 , au fost aprobate o serie de programe guvernamentale de sprijin pentru sustinerea activitatii IMM-urilor si a companiilor mari si intreprinderilor mici si mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei prin intermediul garantiilor de stat, pentru in anul 2020 s-au acordat garantii in valoare de 12,48 miliarde lei (1,20% din PIB)", arata Ministerul de Finante.Veniturile bugetului general consolidat au insumat 322,52 miliarde lei in anul 2020, cu 0,4% peste nivelul incasat in anul precedent. Exprimate ca pondere in PIB estimat, veniturile bugetare au inregistrat o crestere de 0,7 puncte procentuale, determinata cu precadere de dinamica favorabila a veniturilor din fonduri europene (+0,8pp).Pe de alta parte, veniturile curente au scazut cu 2,4% (an/an), pe fondul contractiei incasarilor din venituri nefiscale, TVA si impozit pe profit.Totusi, evolutia din decembrie reflecta o imbunatatire a dinamicii contributiilor de asigurari (+9,3%, an/an) si a veniturilor fiscale (+4,6%, an/an).Incasarile din impozitul pe salarii si venit au inregistrat 24,33 miliarde lei in anul 2020, consemnand o crestere de 4,9% (an/an). Un aport insemnat la acest avans l-a avut dinamica incasarilor din impozitul pe veniturile pensii (+40,9%), a celor aferente Declaratiei unice (+9,2%), respectiv impozitul pe dividende (+7,9%).In contextul in care dinamica fondului de salarii din economie a decelerat la 5,7% in perioada decembrie 2019 - noiembrie 2020 (an/an), incasarile din impozitul pe salarii au crescut cu 2,4% in 2020. Evolutia lunara reflecta o revenire semnificativa in decembrie, de 15% an/an.Contributiile de asigurari au totalizat 112,25 miliarde lei in 2020, inregistrand o crestere marginala de 0,7% (an/an). Similar impozitului pe salarii, evolutia lunara a contributiilor reflecta o accelerare in decembrie (+9.3% an/an), peste dinamica fondului de salarii din economie, de 5,8%.Evolutia incasarilor din contributii sociale a fost influentata de: posibilitatea restructurarii/esalonarii obligatiilor bugetare cu termen de plata pana la 25 decembrie 2020, modificarea bazei de calcul a CAS si CASS datorata de salariatii cu contract individual de munca cu timp partial si (iii) scutirea de la plata a contributiei asiguratorii in munca (pentru somajul tehnic).Incasarile din impozitul pe profit au insumat 15,99 miliarde lei in 2020, in scadere cu 9,8% (an/an). In structura, principala componenta - incasarile din impozitul pe profit de la agentii economici s-au diminuat cu 5,2% (an/an), in timp ce veniturile din impozitul pe profit de la bancile comerciale au scazut cu 44% (an/an).Evolutia negativa este explicata in principal de contractia activitatii economice, restructurarea/reesalonarea obligatiilor fiscale, precum si de bonificatiile de 5% pentru marii contribuabili, respectiv 10% pentru contribuabilii mici si mijlocii, acordate pentru plata la scadenta a impozitului pe profit (OUG 33/2020, bonificatii acordate in suma de cca 0,9 miliarde lei).Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice au inregistrat 3,15 miliarde lei in anul 2020, in scadere cu 15,4% (an/an). Dinamica acestor incasari a fost afectata, de asemenea, de conjunctura economica nefavorabila, restructurarea/reesalonarea obligatiilor fiscale declarate de catre contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, precum si de bonificatiile de 10% acordate acestora pentru plata impozitului la scadenta (OUG 33/2020).Incasarile nete din TVA au inregistrat 60,82 miliarde lei in 2020, in scadere cu 7% comparativ cu nivelul inregistrat in anul precedent. Evolutia lunara reflecta insa o recuperare insemnata in decembrie (+16% an/an).Evolutia incasarilor din TVA in anul 2020 a fost influentata negativ de: cresterea rambursarilor de TVA cu 14,5%, an/an (+2,72 miliarde lei) cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar pe perioada crizei; posibilitatea restructurarii/reesalonarii obligatiilor fiscale; evolutiile nefavorabile din sectoarele economice incepand cu luna martie (cu precadere industrie, servicii pentru populatie si comertul cu autovehicule).Veniturile din accize au insumat 30,72 miliarde lei in anul 2020, in scadere cu 2,4% (an/an) fata de nivelul inregistrat in anul precedent. Luna decembrie consemneaza totusi o accelerare de 3,1% (an/an) a acestora.Dinamica nefavorabila din anul 2020 este explicata de contractia incasarilor din accizele pentru produse energetice (-12,6%, an/an), in special ca urmare a reducerii consumului de carburanti in conjunctura economica actuala (limitarea consumului anumitor servicii - turism si cresterea incidentei muncii la domiciliu). In schimb, veniturile din accizele pentru produsele din tutun au inregistrat o crestere de 10,9% (an/an), sustinuta si de majorarea nivelului accizei la tigarete.Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati au inregistrat 3,77 miliarde lei in 2020. Desi au consemnat un avans semnificativ fata de incasarile inregistrate in anul precedent, dinamica este explicata in principal de baza foarte redusa aferenta anului 2019, in conditiile in care au fost restituite taxe pentru prima inmatriculare incasate in anii precedenti. De asemenea, avansul se datoreaza si incasarii taxelor de licenta de la ANCOM.Veniturile nefiscale au inregistrat 24,39 miliarde lei in 2020, in scadere cu 9,8% (an/an). Dinamica acestora a fost influentata in principal de veniturile din dividende, care s-au diminuat cu 2 miliarde lei.Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate si donatii au totalizat 33,56 miliarde lei in anul 2020, in crestere cu 32,4% fata de nivelul inregistrat in 2019.Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 424,43 miliarde lei au crescut in termeni nominali cu 14,8% fata de anul 2019. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au inregistrat o crestere cu 5,9 puncte procentuale de la 34,9% din PIB in anul 2019 la 40,8% din PIB in 2020. Majorarea cheltuielilor se datoreaza si masurilor care au fost avute in vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finantarii in regim de urgenta a cheltuielilor de gestionare a situatiei epidemiologice cauzate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum si a masurilor cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de masurile adoptate pentru limitarea infectarii in randul populatiei."Astfel, pana la finele lunii decembrie s-au platit 4,25 miliarde lei pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, 922,13 milioane lei pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionistii, precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 2,69 miliarde lei reprezentand sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei parti a salariului brut al angajatilor mentinuti in munca (41,5%), 96,15 milioane lei pentru indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant si 121,9 milioane pentru indemnizatii acordate pe perioada reducerii temporare a activitatii pentru profesionisti precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr.1/2005", arata Ministerul de Finante.Cheltuielile de personal au insumat 109,98 miliarde lei, in crestere cu 7,5% comparativ cu anul precedent, reflectandu-se majorarile salariale, indemnizatia de hrana, atat cele aplicate incepand cu 1 ianuarie 2019, acordate in temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cat si majorarile salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere in PIB, cheltuielile de personal reprezinta un nivel de 10,6% din PIB, cu 0,9 puncte procentuale peste nivelul anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, platile reprezentand stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 323,47 milioane lei.Au fost achitate, de asemenea, diferentele salariale prevazute de Legea nr. 85/2016, restante din anul 2019 si sume aferente anului 2020 - pentru universitatile de stat, precum si transele aferente hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi de natura salariala in domeniul educatiei si justitiei, in valoare aproximativa de 0,95 mld lei.Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost 57,05 miliarde lei, in crestere cu 6,9% fata de anul precedent. In cadrul bugetului general consolidat, majorarile fata de medie se inregistreaza la nivelul administratiei locale inclusiv spitalele din subordinea acestora, majorari determinate in special de plati suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi si alte produse necesare diagnosticarii si tratarii pacientilor infectati cu coronavirusul SARS-CoV-2.De asemenea, o crestere se reflecta si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de 3,7% fata de anul anterior determinata de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat si pentru decontarea serviciilor medicale in ambulatoriu.Cheltuielile cu asistenta sociala au fost de 138,55 miliarde lei in crestere cu 20,8% comparativ cu anul anterior. Evolutia cheltuielilor cu asistenta sociala a fost influentata, in principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2019, precum si de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemnea, se reflecta si majorarea de la 1 septembrie a.c. a nivelului indemnizatiei sociale pentru pensionari garantata de la 704 lei la 800 lei, precum si majorarile privind alocatiile de stat pentru copii incepand cu 1 mai 2019, 1 ianuarie 2020 si cea de la 1 august 2020 care reprezinta o crestere a alocatiei cu aproximativ 20% mai mult decat cea platita in luna iulie 2020.Totodata, incepand cu luna aprilie s-au realizat plati determinate de masurile care au fost luate cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19, cum ar fi plata pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului in valoare de 4,25 miliarde lei si pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionistii, pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2 in valoare de 922,13 milioane lei, precum si sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei parti a salariului brut al angajatilor mentinuti in munca (41,5%) in valoare de 2,69 miliarde lei.De asemenea, se continua decontarile indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate pentru concedii medicale in scopul diminuarii stocului de plati restante aferente acestora, astfel ca pana la sfarsitul lunii decembrie platile au fost de 3,6 mld lei, in crestere cu 31,1% comparativ cu anul anterior.Cheltuielile cu subventiile au fost de 8,14 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate catre sectorul agricol si transporturi, respectiv subventii pentru sprijinirea producatorilor agricoli, subventii pentru transportul calatorilor si pentru diferente de pret si tarif.Alte cheltuieli au fost de 8,36 miliarde lei, reprezentand, in principal, sume aferente titlurilor de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare, burse pentru elevi si studenti, alte despagubiri civile, precum si indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (96,15 milioane lei). De asemenea, s-au platit schemele de ajutor de stat acordate producatorilor agricoli care au fost afectati de seceta in valoare de 929,98 milioane lei.Cheltuielile privind proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subventiile de la Uniunea Europeana aferente agriculturii) au fost de 35,1 miliarde lei, cu 25,9% mai mari comparativ cu anul precedent.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost in valoare de 53,2 miliarde lei, cea mai mare suma investita in economie in ultimii 10 ani, in crestere cu 9,5 miliarde lei fata de anul precedent. In cadrul bugetului general consolidat, majorarile apar la bugetul de stat si la bugetele locale atat din fonduri nationale, cat si aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. Astfel, administratia locala a investit cu 64,6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut in proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2021.De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au platit 561,2 milioane lei pentru achizitionarea de produse - stocuri de urgenta medicala, inclusiv scannere termice pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2.