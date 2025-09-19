Deficitul comercial a crescut cu 15,4% in primul trimestru

Miercuri, 09 Mai 2012, ora 11:34
1441 citiri
Deficitul comercial in primul trimestru a fost de 7,354 miliarde de lei (1,69 miliarde de euro), in crestere cu 982,6 milioane de lei (183 de milioane de euro) sau 15,4%, conform estimarilor preliminare ale Institutului National de Statistica (INS).

Exporturile au fost de 47,835 miliarde lei (10,99 miliarde euro), in timp ce importurile s-au ridicat la 55,19 miliarde lei (12,688 miliarde euro).

"Comparativ cu trimestrul I 2011, exporturile au crescut cu 2,3% la valori exprimate in lei (au scazut cu 0,4% la valori exprimate in euro), iar importurile au crescut cu 3,9% la valori exprimate in lei (1,1% la valori exprimate in euro)", se precizeaza in comunicatul INS.

De asemenea, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri in trimestrul I 2012 a fost de 34,648 miliarde lei (7,959 miliarde de euro) la expedieri si de 40,703 miliarde de lei (9,349 miliarde de euro) la introduceri, reprezentand 72,4% din total exporturi si 73,8% din total importuri.

Cele mai insemnate ponderi in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse masini si echipamente de transport (41,8% la export si 33,5% la import) si alte produse manufacturate (34,7% la export si respectiv 29,4% la import).

In luna martie 2012, exporturile au insumat 17,515 miliarde de lei (4,014 miliarde de euro), iar importurile au fost de 20,633 miliarde de lei (4,728 miliarde de euro). Comparativ cu luna martie 2011, exporturile au crescut cu 1,8% la valori exprimate in lei (au scazut cu 2,2% la valori exprimate in euro), iar importurile au scazut cu 1,4% la valori exprimate in lei (5,3% la valori exprimate in euro).

Deficitul comercial in luna martie 2012 a fost de 3,117 miliarde de lei (714,2 milioane de euro), mai mic cu 603,5 milioane de lei (171,0 milioane euro) decat cel inregistrat in luna martie 2011.

