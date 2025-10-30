Deficitul de cont curent a crescut de 2 ori jumate: Diaspora ne-a salvat de mai rau

Deficitul contului curent al balantei de plati pe anul 2015 s-a majorat de 2,5 ori fata de anul anterior, de la 686 milioane euro pana la 1,758 miliarde euro sau circa 1,1% din PIB.

Datele BNR au consemnat aproape o dublare atat a deficitului balantei comerciale, cat si a minusului consemnat pe segmentul veniturilor primare, dar si o crestere de circa 70% a excedentului pe partea de venituri secundare.

Pe partea de bunuri materiale, deficitul s-a majorat cu aproape un miliard si jumatate de euro, fapt ce a contat in proportie de 133% (!) la inrautatirea soldului general al balantei de plati.

Din fericire, sectorul transporturilor a venit sa compenseze cu peste 600 de milioane de euro aceasta influenta si a ajuns sa constituie un atu puternic in balanta de plati (sold pozitiv de circa 3,4 miliarde euro adica peste 2% din PIB).

Venituri primare includ venituri din munca, venituri din investitii in active financiare (investitii directe, de portofoliu si alte investitii) si alte venituri primare (impozite, subventii).

Practic, soldul negativ de 3,7 miliarde euro sau circa 2,4% din PIB a provenit in principal din sumele extrase din Romania ca urmare a investitiilor in economie si a plasamentelor financiare facute anterior.

Venituri secundare includ transferuri curente private si transferuri ale administratiei publice. In traducere, cele aproape trei miliarde de euro trimise in tara de "capsunari", ca urmare a deschiderii pietei muncii din UE, au acoperit ceva mai mult de trei sferturi din ceea ce au obtinut de la noi investitorii care au capatat acces deplin pe piata romaneasca, indiferent de provenienta lor.

Foarte probabil, pe partea de UE a balantei de plati, ca urmare a integrarii depline in structurile europene, in anul 2015 cam "ce am luat pe mere am dat pe pere".

Cu observatia ca am beneficiat (nu pe cat am fi putut sa o facem, dar asta in principal din vina noastra) de avantajele accesului la tehnologie si ale unui standard de nivel de trai mai ridicat.

