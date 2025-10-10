Fost ministru de Finante al PSD, despre deficitul bugetar: Situatia este tragica

Marti, 27 Iunie 2017, ora 19:39
10574 citiri
Fost ministru de Finante al PSD, despre deficitul bugetar: Situatia este tragica
Foto: Facebook/Ioana Maria Petrescu

Ioana Petrescu, fost ministru de Finante in Guvernul Ponta, a comentat, luni, datele referitoare la executia bugetara pe primele cinci luni ale anului 2017, sustinand ca situatia este tragica.

"S-a publicat executia bugetara pe primele cinci luni. Pe scurt, situatia este tragica. Sa va traduc: dupa cinci luni, deficitul este de aproape trei ori mai mare decat in aceasi perioada a anului trecut, cheltuielile sunt cu 9,4% mai mari din cauza cheltuielilor cu personalul, iar veniturile, desi mai mari decat cele de anul trecut, sunt mult sub cele prognozate in bugetul pe 2017. Veniturile au fost cu 7,9% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, in conditiile in care in bugetul pe 2017, veniturile erau prognozate sa fie cu 14% mai mari decat cele din 2016, deci colectarea este mult sub plan", a scris Ioana Petrescu pe Facebook.

Aceasta a precizat ca nici anul trecut nu a fost unul foarte fericit din punct de vedere al disciplinei bugetare.

"In 2016, deficitul structual nu s-a atins si mai grav, deficitul ESA a atins limita de 3% impusa prin Tratatul de la Maastricht. Daca situatia este acum mai grava acum decat cea de anul trecut, cam cat crede MFP ca va fi deficitul la finalul anului? Pe cand trezirea la realitate, ANAF? Pe cand vor accepta decidentii ca nu e posibil sa scazi taxele, cresti salariile si sa scazi deficitul?", a incheiat fostul ministru.

Potrivit datelor publicate, marti, pe site-ul Ministerului Finantelor, bugetul general consolidat a incheiat primele cinci luni ale acestui an cu un deficit de 2,17 miliarde lei, reprezentand 0,27% din PIB, in crestere de aproape trei ori fata de aceeasi perioada a anului trecut.

#Ioana Petrescu deficit bugetar, #deficit bugetar romania, #date deficit bugetar , #deficit bugetar
