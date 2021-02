Bursa sporurilor din Administratie pe care Florin Citu ar putea sa le scoata din buget. Sindicalist: "In MAI nu avem sporuri care sa vizeze performanta"

"La nivelul MAI nu este niciun drept salarial care sa vizeze performanta"

"Spor de COVID pentru secretara prefectului"

"Nu avem o problema ca vrea sa elimine sporurile, dar un politist are salariul de baza de 575 de lei"

Ce se intampla cu voucherele de vacanta

Bursa sporurilor din Administratie

Sporurile pentru conditiile vatamatoare din Parlament

Conditiile vatamatoare de la Avocatului Poporului

Spor de "suprasolicitare neuropsihica" la CCR

Sporuri de COVID la Prefectura Salaj

Salariile din Agentiile de Plati si Inspectii Sociale

SANITAS anunta proteste fata de masurile anuntate de Guvern

Liderul Sindicatului Europol , Cosmin Andreica, a spus ca sporurile pentru conditiile de munca nu au nicio legatura cu performanta."Este un subiect care pe noi ne-a frapat putin. In prima conferinta in care premierul vorbea despre sporuri si despre sporurile acordate pentru conditiile de munca, a facut afirmatia ca dumnealui apreciaza ca aceste sporuri de conditii sa fie acordate in functie de performanta.Ceea ce este o ineptie, pentru ca acele sporuri pentru conditiile de munca sunt acordate in baza unor buletine de determinare a unor institutii ale statului si aici vorbim de Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial de Munca si asa mai departe, unde in raport cu factorii nocivi, de toxicitate, de factorii bio-chimici, se stabileste nivelul de expunere la anumite riscuri.Nu putem gasi o corelare intre acordarea sporului pentru conditii de munca si performanta salariatului.Un miner, de exemplu, are aceleasi conditii de munca, fie ca produce 500 de kilograme de carbuni, fie ca produce 50 de kilograme de carbuni", a explicat Cosmin Andreica."Daca vorbim despre performanta, azi, in Ministerul Afacerilor Interne, nu exista niciun spor si niciun drept salarial care sa vizeze performanta. Ne-am fi dorit sa avem asa ceva, insa inca avem probleme cu stabilirea indicatorilor de performanta la nivelul MAI.Noi abia ne chinuim sa asiguram un serviciu politienesc la limita subzistentei, avand in vedere ca structuri in care ar trebui sa fie 10-15 politisti ajung sa functioneze cu trei sau patru oameni.Ar trebui sa se gandeasca la sisteme de premiere pentru astfel de politisti care tin locul mai multor politisti in aceste conditii in care ne confruntam cu o lipsa istorica de personal.Domnul Citu vrea sa reduca cheltuielile bugetare pe zona de salarii, iar sub pretextul acesta al eliminarii discriminarii, in realitate, daca un sef primeste 5 lei pentru tura de noapte si un executant 3 lei, va veni domnul Citu si le va stabili amandurora 1 leu.Si astfel va elimina discriminarea si va spune ca nu a facut decat sa aduca echitate salariala in randul angajatilor. Dar suma pe care ar vrea sa o stabileasca, suntem constienti ca este sub nivelul celei aflate in plata in momentul de fata.Iar in legatura cu exemplele pe care dumnealui le-a indicat, de la Curtea Constitutionala, sporul de suprasolicitare neuropsihica sau alte asemena sporuri. Pai toate aceste functii indicate de dumnealui sunt functii politice", a precizat Andreica.Cosmin Andreica a mai vorbit si despre exemplul sporului de COVID de 30% de la prefecturi. "Acelasi domn Citu a semnat Ordonanta de Urgenta cu nota de fundamentare si cu justificarea acordarii acestui spor de 30% pentru personalul din prefecturi, in luna septembrie a anului trecut. Acum vine si ne spune ca nu este in regula si ca este o discriminare sau spor nejustificat", a explicat Andreica."Pai daca este nejustificat ar trebui sa-si asume aceasta greseala si consecinta politica.Si tot in ceea ce priveste acest spor, a fost nominalizat doar personalul din aparatul central. Nu politistii de la inmatriculari care se intalneau cu oameni la ghiseu in fiecare zi, nu cei de la examinari, nu cei de la carti de identitate, pasapoarte si asa mai departe, care tot in structura prefecturii lucreaza.Si in acest caz vorbim despre un spor cu dedicatie acordat clientelei politice la nivelul fiecarui judet.Aici era adevarata discriminare. Stabilesti pentru aparatul central al prefecturilor, dar nu stabilesti pentru serviciile care au contact permanent cu populatia.Asa a ajuns sa beneficieze consiliera de la cabinetul prefectului care nu se intalnea cu nimeni, doar cu cafeluta prefectului, in fiecare dimineata, dar si alti angajati din apropierea prefectului si a subprefectului", a mai precizat Cosmin Andreica.Sindicalistul a mai precizat ca salariile politistilor sunt de cateva sute de lei, iar daca aceste sporuri vor fi eliminate, oamenii legii vor mai ramane cu foarte putini bani."Noi nu avem o problema cu eliminarea sporurilor pe noi ne intereseaza modul in care veniturile salariale ale membrilor nostri sunt afectate.Salariul unui politist este de 575 de lei. Daca ar taia sporurile, compensatiile, majorarile, indemnizatiile, care sunt in cuantum procentual, noi am primi azi 575 de lei. Restul sumelor, pana la peste 3.000 de lei sunt sporuri. Si noi ca politisti ne dorim salarii de 3.000-4.000 de lei salariu de baza si sporuri care sa nu depaseasca 30%, conform legii.Cand auzi ca un bugetar are un spor de 40-50% din salariu, ai impresia ca ia cel putin 1.000 de euro doar din sporuri.La noi, de exemplu, pentru colegii care au intervenit in incendiul de la "Matei Bals" am propus o majorare salariala de 50%, iar aceasta suma inseamna 250 de lei.Noi nu avem o problema, sa taie ce considera dumnealui. Noi ii spunem ca niciun spor nu se acorda nelegal sau nejustificat. Sa ne spuna care este structura salariala la care se gandeste astfel incat colegii nostri sa nu sufere diminuari salariale", a mai spus sindicalistul.In sedinta de luni 8 februarie a coalitiei guvernamentale s-au discutat liniile mari ale constructiei bugetare pentru acest an.Premierul a spus ca sporurile date pentru conditii vatamatoare - ca de exemplu, lucrul la calculator, ar urma sa dispara.Masurile privind restrangerea cheltuielilor vizeaza, printre altele si acordarea voucherlor de vancanta. Acestea nu vor mai fi emise in 2021."Raman valabile voucherele de vacanta emise anterior si care pot fi folosite in cursul anului 2021. (...) Nu se emit noi vouchere de vacanta, pentru ca sunt vouchere de vacanta care sunt valabile in continuare in cursul anului 2021", a spus Ludovic Orban , dupa sedinta coalitiei, potrivit Agerpres.Liberalul a mai spus ca, in privinta gratuitatilor pentru studenti, a sporurilor si indemnizatiei de hrana pentru bugetari nu s-a luat o decizie."Am discutat sa se faca o analiza a tuturor tipurilor de sporuri, dar nu am luat o decizie legata de sporturi. Deocamdata, urmeaza ca pe baza analizei sa se ia o decizie justa. (...) Exista o decizie legata de sporul de 30% care a fost acordat Prefecturilor si care nu se va mai plati odata cu adoptarea bugetului de stat", a precizat liderul PNL El a adaugat ca obiectivul este de a se construi un buget de stat care sa respecte tinta de deficit convenita atat la nivel politic, cat si in negocierile la nivel european, "in jurul procentului de 7%"."De asemenea, sa fie un buget prin care sa crestem investitiile, sa crestem absorbtia fondurilor europene. Ne-am propus ca 50% din investitii sa fie finantate din fonduri europene nerambursabile", a explicat Ludovic Orban Anterior, surse oficiale au declarat pentru Stirile Pro TV ca Guvernul Citu intentioneaza sa taie voucherele de vacanta in 2021, in proiectul Legii bugetului pe anul acesta, care va fi facut public marti sau miercuri.De asemenea, Executivul condus de Florin Citu vrea sa plafoneze nivelul sporurilor de hrana pentru bugetari. Nu in ultimul rand, o alta masura avuta in vedere este eliminarea transportului gratuit la studenti si eliminarea sporurilor acordate prefectilor.Prin aceste taieri, Guvernul Citu spera sa economiseasca aproximativ 2 miliarde de lei la buget.Cu toate ca a fost ministru al Finantelor, premierul Florin Citu spune ca nu stia ca exista astfel de sporuri.Angajatii de la, de exemplu, primesc lunar un spor de 15 la suta din salariu pentru conditii vatamatoare.Explicatia consta in faptul ca functionarii de aici sunt afectati de undele electromagnetice care se propaga prin cladire.Desi toti bugetarii de aici lucreaza in aceleasi conditii vatamatoare, sporul sefilor ajunge sa fie si de opt ori mai mare fata de al angajatilor de rand, scrie Digi 24 Astfel:- un secretar general incaseaza un spor lunar de 3.030 de lei,- un secretar general adjunct primeste 2.852 de lei,-un director general ia lunar un spor de 2.315 lei,- un sef de serviciu 1.784 de lei,- un muncitor necalificat: 285 de lei., institutia condusa de Renate Weber ofera sume consistente angajatilor sub pretextul ca acestia isi obosesc ochii in fata computerului, in praf, iar pe birouri se gasesc diverse bacterii. Aceste sporuri pot fi printre cele analizate de Guvern pentru a fi diminuate.Functionarii publici si personalul contractual pot beneficia de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat.Astfel:- un director primeste spor de conditii vatamatoare 2.500 lei lunar,- un sef-serviciuprimeste un spor de 1.600 lei,-un auditor primeste un spor de 1.500 lei,-un consilier primeste spor de conditii vatamatoare de 1.350 lei-un sofer primeste spor de conditii vatamatoare in valoare de 650 lei.Pentru ca sunt stresati, judecatoriiprimesc spor "de risc" si spor de "suprasolicitare neuropsihica". Fiecare judecator al Curtii Constitutionale primeste lunar doua sporuri pentru acelasi lucru . Primul se numeste spor de risc si suprasolicitare neuropsihica si este de 5.660 de lei, brut.Al doilea, in valoare de 4.390 de lei, se numeste spor pentru munca in conditii vatamatoare in care, din nou, este inclusa suprasolicitarea neuropsihica.Insunt angajati care primesc bani in plus la salariu pentru ca lucreaza intr-un mediu toxic, iar un astfel de spor poate ajunge si la 1.400 de lei.Lafunctionarii primesc sporuri si pentru ca pe cladirea in care lucreaza se afla antene.Insporurile pentru conditiile vatamatoare se ridica la 15% din salariul de baza. Dar acorda si spor de complexitate in valoare de pana la 35% din salariu. Lucian Bode , ministrul Afacerilor Interne, a vorbit luni seara la Digi24 , in contextul amanarilor in legatura cu legea bugetului pe anul 2021, ca la Prefectura Salaj aproape toti angajatii au primit sporuri cu privire la activitatea asociata campaniei de vaccinare anti-COVID."Va dau exemplu: Salaj. L-am intrebat pe domnul prefect: care a fost ratiunea pentru care din 43 de angajati ati acordat acest spor la 40? Prefectul si cei doi subprefecti nu au primit acel spor. Explicatia a fost la fel ca la oricare dintre prefecti si anume ca salariile angajatilor din institutiile prefectilor au ramas mult sub cele ale autoritatilor locale. Mult insemnand cu 20-40% mai mici", a declarat Lucian Bode.Directorul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala din Sibiu ia, in mana, lunar 8.024 de lei. In functie de gradul profesional, salariul unui consilier juridic superior porneste de la 4.170 de lei si ajunge la 4.482 de lei.Un inspector superior obtine pe luna intre 3.944 de lei si 5.237 de lei. Un consilier superior are un venit lunar de 5.080 de lei. Un inspector social superior poate incasa intre 4.108 lei si 4.412 lei. La aceste venituri se adauga sporul de condii de munca, care incepe de la 260 de lei si ajunge la 915 de lei, indemnizatia anuala de hrana, de 4.160 de lei si voucherele de vacanta, de 1.450 de lei.Federatia Sanitas a anuntat ca a decis sa picheteze Guvernul, Parlamentul si sediile mai multor ministere, in semn de protest fata de masurile anuntate de Guvern, respectiv reducerea sporurilor, reducerea indemnizatiei de hrana si neacordarea voucherelor. "Ignorarea completa a partenerilor sociali va declansa nemultumiri masive", avertizeaza sindicalistii."Inaintea implementarii acestor masuri s-a hotarat adoptarea unui calendar de proteste sindicale pe termen scurt care vizeaza pichetarea Guvernului Romaniei, a Ministerelor de resort si a Parlamentului Romaniei in perioada 11 februarie - 19 februarie 2021", a transmis, marti, Federatia Sanitas, conform News.ro.Sindicalistii atrag atentia ca "ignorarea completa a partenerilor sociali in conditiile construirii unei proiectii bugetare cu impact negativ major asupra veniturilor salariatilor din sistemul sanitar si cel de asistenta sociala va declansa nemultumiri masive care risca sa se transforme in manifestatii spontane ce vor putea bulversa activitatea curenta a celor doua sisteme aflate in linia intai a luptei cu pandemia, lupta care nu poate fi dusa eficient decat cu salariati lipsiti de grija zilei de maine".Presedintele PNL, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu au anuntat, luni 8 februarie, o serie de masuri care se vor impune pentru limitarea deficitului bugetar.