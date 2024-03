Deși România a câștigat cauza Roșia Montană, cearta continuă la nivel politic. Opoziție contra Putere

Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat in legatura cu cazul Rosia Montana ca el nu a vorbit nimic pe aceasta tema inainte de decizia din proces, mentionand ca nu trebuie sa fie antepronuntari pentru ca „apar decizii care intorc povestea la 180 de grade"

„M-ati auzit sa zic ceva inainte? N-am zis nimic, nu voi zice. Este bine de fiecare data sa nu ne antepronuntam si sa nu speculam la absolut nimic pentru ca vin decizii care intorc toata povestea 180 de grade", a afirmat Ciuca, duminica, in legatura cu dosarul Rosia Montana.

Intrebat daca unii politicieni au speculat aceasta problema cu Rosia Montana, Ciuca a spus: „Stiti cum este, ca tot am vorbit de razboi: in arta militara se vorbeste despre rabdarea strategica".

„Poate ca in politica de multe ori ar fi nevoie sa vorbim si despre tacerea strategica. Ca iata cum se intampla lucrurile", a adaugat liderul PNL.

Referitor la faptul ca ar fi fost prea mult zgomot politic inainte de aflarea deciziei, Ciuca a mentionat: „Absolut si politic".

„Mai fac zgomot si acum si fara rost, de neinteles. Incearca sa argumenteze - si stiti cum este cand vii cu prea multe argumente pe ceva: te duci undeva in ridicol si nu mai are niciun rost", a apreciat Ciuca.

Guvernul a informat vineri seara ca Romania a obtinut castig de cauza in dosarul Rosia Montana, judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington (ICSID) contra companiei Gabriel Resources.

Ads

Inainte de pronuntarea instantei, premierul Marcel Ciolacu a incercat parca sa pregateasca romanii pentru o veste proasta care nu a venit si i-a determinat pe Catalin Drula si Ludovic Orban sa-l acuze pe Marcel Ciolacu de manipularea bursei in acest caz.

Orban a sustinut ca declaratiile lui Marcel Ciolacu despre posibilitatea ca Romania sa piarda acest proces puteau fi folosite impotriva tarii noastre, puteau sa se influenteze arbitrii.

Premierul, in schimb, a reactionat, si intrebat despre acuzatiile Opozitiei in cazul Rosia Montana, a sustinut ca cei care aduc acum acuze „au o problema in alta parte, deja vorbesc de patologie".

„Eu ma bucur, ca si prim-ministru, ca nu las o datorie copiilor nostri, ca am avut capacitatea administrativa de a castiga un proces. Cei cu acuzatiile care au lasat datorii de 200 de miliarde, pe care le platim noi toti, eu nu le pot raspunde decat ca cred ca au o problema in alta parte, deja vorbesc de patologie", a spus Ciolacu, care pare a uita de datoriile create de el.

Ads

Ciolacu a mai sustinut ca, de cate ori a avut interventii pe acest proces, a spus ca romanii vor cunoaste adevarul.

„Nu am dat nicio informatie, nu am dat niciun document din Guvernul Romaniei, nu am dat de niciunde nicio motivare care sa influenteze acest proces. Am spus foarte clar: toate documentele vor fi puse la dispozitia presei in momentul in care se finalizeaza procesul. Despre ce vorbim, despre ce bursa? Ce, eu joc la bursa? Poate dansii joaca la bursa si stiti bine ca joaca la bursa. Dar problema este ca s-au jucat cu banii Romaniei. Cum adica? Eu castig un proces si nu las o datorie de miliarde de euro Romaniei si nu aduc o criza economica in Romania si o debusolare a sistemului fiscal si macroeconomic si eu sunt acuzat ca de ce am castigat procesul? Chiar nu le e rusine?", a afirmat premierul.

Adevarul este ca Marcel Ciolacu ar fi trebuit sa taca, nu sa-l ia gura pe dinainte si sa ofere munitie contestatarilor, care sunt multi si au deja motive sa-l conteste. Asa, indiferent de motivul declaratiei sale imprudente, le-a oferit acestora motive sa atace si, normal, ei au profitat.

Ads