Bolojan a închis parțial robinetul de bani al partidelor, dar unii spun că se putea mai mult. „Nu era rău să le taie mai drastic, cu atât mai mult cu cât le plătim fiecare dintre noi”

Bolojan a redus subvențiile partidelor cu aproape 18%, dar unii sunt de părere că se putea mai mult. FOTO Canva Pro

Rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025 nu a fost lipsită de surprize, în sensul în care Guvernul a diminuat subvențiile pentru partidele politice cu aproape 18%.

Informația, publicată inițial de Hotnews, arăta faptul că Bolojan, care a preferat să nu anunțe pulic acest lucru, a redus subvențiile de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane, informație care a fost confirmată ulterior de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Acest procent i-a făcut însă pe unii analiști să ridice din sprâncene, în sensul în care la un moment dat reducerea acestor subvenții se presupunea că va fi de 40%, iar cei mai vehemenți doreau ca ele să fie tăiate complet. Mai mult, raportat la efortul de reducere a deficitului bugetar, această tăiere nu reprezintă mare luru, cei aproximativ 50 de milioane de lei fiind o picătură de apă în zecile de miliarde care trebuie colectate pentru ca economia României să se stabilizeze.

Pe de altă parte, după cum a arătat politologul Costin Ciobanu pentru Ziare.com, problema este că încrederea în general în politicieni este extrem de scăzută și chiar dacă s-ar fi făcut o reducere mult mai substanțială, probabil o astfel de măsură nu ar fi fost suficientă pentru a creștere încrederea în partide.

Totodată, acesta a explicat și faptul că toată lumea vorbește despre faptul că avem aceste sume care se alocă către principalele partide, dar principala temă ține de felul în care sunt cheltuiți acești bani publici.

Astfel, acesta crede că trebuie să ne concentrăm mai puțin pe cuantum, deși fiind perioadă de asuteritate trebuie să fim atenți și la aceste aspecte, cât pe felul în care cheltuiesc partidele politice aceste sume.

Expertul în macroeconomie Flaviu Rovinaru și-a exprimat de asemenea opinia pe acest subiect, explicând pentru Ziare.com faptul că, dacă ar fi într-o poziție în care să ia decizii, probabil ar face o tăiere mai drastică a subvenției partidelor politice.

Acesta subliniază, prin urmare, că mai ales în perioade precum cea actuală, în care ne confruntăm cu un deficit bugetar imens, în care reducem de peste tot cheltuieli ale statului, această tăiere ar trebui să fie mult mai consistentă.

„Imaginați-vă că anul trecut, cu tot cu ceea ce înseamnă cheltuielile de campanie electorală, cu tot cu partea de subvenție, plus rambursarea acelor cheltuieli pe care partidele politice le-au făcut, s-a ajuns undeva la 200 de milioane de euro. Este destul de consistent, dacă stăm să ne gândim la faptul că în PNRR riscăm să pierdem 231 de milioane de euro și o considerăm o dramă, în condițiile în care nu se adoptă acea reformă a pensiilor speciale”, arată Flavius Rovinaru.

Pe de altă parte însă, acesta mai spune și faptul că această tăiere este, probabil, rezultatul unei negocieri între partenerii politici, fiindu-i greu să creadă că premierul s-a trezit de capul lui să aplice această reducere a subvenției pentru partidele politice.

Cât despre suma în sine, expertul în macroeconomie spune că s-ar bucura foarte mult dacă am fi într-un sistem asemănător cu cel din SUA, în care finanțarea se face din surse private și se merge pe zona în care se obțin donații private din partea companiilor sau din partea diferitelor persoane care doresc să doneze pentru fondurile de campanie, banii având în felul acesta o sursă certă de proveniență, iar sumele fiind declarate transparent.

Revenind însă la situația din țara noastră, acesta amintește faptul că acești factori de decizie economică sunt politicieni, astfel că sigur este o negociere permanentă între partidele politice care îndeplinesc condițiile pentru a primi aceste subvenții, indiferent că sunt la putere sau în opoziție.

„Eu nu am văzut până acum să vină o luare de poziție serioasă din partea opoziției și să se pronunțe cineva referitor la renunțarea la aceste subvenții pe care inclusiv partidele de opoziție le primesc”, spune Flavius Rovinaru.

Acesta concluzionează arătând că aceste sume ar trebui „cu certitudine” să se diminueze drastic, cu atât mai mult cu cât le plătim fiecare dintre noi.

