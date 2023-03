Economia europeană frânează puternic, dar recesiunea ar putea fi evitată. România, pe plus la finalul lui 2022

Economia europeană a frânat puternic în 2022, cu aproape două puncte procentuale, pe fondul deteriorării condițiilor economice din ultimul trimestru.

Ultimele date publicate de Comisia Europeană indică însă o posibilă evitare a recesiunii tehnice, deși la un moment dat aceasta părea inevitabilă.

Și economia României a consemnat un regres în 2022, dar evoluția din ultimul trimestru o plasează între cele mai mari patru creșteri trimestriale PIB din UE.

Economia încetinește

România a înregistrat în 2022 o creștere economică de 4,8%, a anunțat Institutul Național de Statistică, după ultimele revizuiri și reconcilieri de date, în scădere față de avansul PIB anual de 5,9%, consemnat în 2021.

În privința evoluției economice din ultimul trimestru al anului trecut, avansul PIB a fost pentru țara noastră de 1%, în comparație cu trimestrul precedent, al patrulea cel mai mare din UE și de 4,9% raportat la trimestrul IV din 2021.

În UE, Grecia a înregistrat cel mai mare avans economic trimestrial în ultimele trei luni din 2022: plus 1,4%, urmată de Malta cu plus 1,2% și Cipru cu plus 1,1%

Ads

Cel mai puternic regres a fost consemnat în Polonia (minus 2,4%), urmată de Estonia (minus 1,6%) și Finlanda (minus 0,6%)

Avansul trimestrial de 1% al economiei autohtone din trimestrul IV vine după o creștere de 1,2% în trimestrul III, față de precedentele trei luni.

Iar evoluția anuală de plus 4,9% este mai mare decât creșterea de 4,4% consemnată în trimestrul III 2022 față de trimestrul similar din 2021.

Stagnare în zona euro

În Uniunea Europeană, produsul intern brut a stagnat la nivelul zonei euro în ultimul trimestru din 2022, în comparație cu precedentele trei luni. Pentru blocul comunitar, evoluția a fost în aceeași perioadă de minus 0,1%.

În trimestrul III al anului trecut, atât pentru zona euro cât și pentru toată economia UE evoluția trimestrială a fost de plus 0,4%.

Trebuie precizat că recesiunea tehnică este definită drept două trimestre consecutive de scădere a PIB. Analiștii economici vorbesc în acest moment despre o contracție economică în zona euro în primul trimestru al anului în curs, dar, dată fiind stagnarea din trimestrul IV 2022, nu poate fi declarată oficial recesiunea.

Ads

În comparație cu 2021, PIB a crescut în 2022 cu 3,5% atât în zona euro cât și în UE, după un avans anual de 5,3%, respectiv 5,4% consemnat în 2021 față de 2020, anunță Eurostat.

Cât privește creșterea economică anuală din ultimul trimestru al lui 2022 (comparație cu trimestrul IV 2021), avansul PIB a fost de 1,8% în zona euro și 1,7% pentru Uniunea Europeană. Și aici se poate constata o încetinire, în condițiile în care creșterea economică anuală în trimestrul III din 2022 a fost de 2,4% în zona euro și 2,6% la nivelul blocului comunitar.

În comparație cu trimestrul IV din 2019, ultimul înainte de declanșarea pandemiei Covid-19, economia a crescut în trimestrul IV 2022 cu 2,4% în zona euro și 2,8% în Uniunea Europeană. În cazul SUA, avansul PIB a fost în aceeași perioadă de 5,1%.

Ads