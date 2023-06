Euro aniverseaza zece ani de existenta

Intarita de rolul de scut pe care l-a jucat de la inceputul crizei financiare, moneda unica europeana aniverseaza zece ani de existenta cu o credibilitate sporita, in contextul in care dificultatile economice par sa favorizeze o coordonare politica a tarilor din zona euro.

Zona euro va avea 329 milioane de persoane din 16 state europene din 1 ianuarie, dupa integrarea Slovaciei, si reprezinta circa 16,5% din bogatia lumii.

Cu cinci noi membri in zece ani, din care patru din 2007, zona euro nu inceteaza sa se extinda, iar moneda unica pare sa aiba cea mai mare credibilitate de la infiintarea sa.

Moneda euro a fost un zid de protectie in fata crizei financiare, inregistrand un interes crescut din partea tarilor din Uniunea Europeana (UE) care nu erau convinse de importanta unei monede unice, precum Danemarca sau Suedia, dar si din partea Islandei, care nici macar nu face parte din blocul comunitar.

"In aceasta perioada de criza, euro protejeaza companiile in fata volatilitatii ratei de schimb valutar, care le-a afectat puternic in perioadele anterioare de recesiune", a subliniat presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.

Insa euro are si alte atuuri. Devenita a doua valuta mondiala, dupa dolar, moneda unica europeana - in care sunt denominate 27% din rezervele valutare mondiale - este considerata la fel de importanta ca dolarul sau yenul pe plan mondial si permite evitarea unor crize monetare.

"In lipsa euro, in contextul crizei financiare, ar fi fost un haos monetar incredibil in Europa, cu cel putin cinci sau sase valute in cadere si cu o competitie monetara ce ar fi amenintat piata unica", a declarat Jean-Dominique Giuliani, presedintele fundatiei Robert Schuman.

De asemenea, euro a sporit convergenta economiilor europene, mai ales dupa crearea Eurogrupului, forumul informal al ministrilor de finante din zona euro, cu intalniri lunare.

Totusi, zona euro are de suferit de pe urma reprezentarii deficitare pe plan international, neavand reprezentanti proprii in cadrul organizatiilor internationale, cum ar fi Fondul Monetar International sau Grupul celor sapte (G7).

