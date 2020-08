Industria auto franeaza redresarea economica a Europei Centrale - analiza Reuters

Dupa caderea comunismului in urma cu trei decenii, producatorii auto straini au investit semnificativ in regiune, profitand de forta de munca ieftina si eficienta. Sectorul auto a devenit o importanta sursa de investitii straine, de locuri de munca si de crestere economica Dar productia auto a fost afectata in urma opririi fabricilor, in perioada masurilor de izolare impuse pentru a tine sub control raspandirea epidemiei, iar multe unitati inca nu lucreaza la capacitate maxima, astfel incat analistii se asteapta ca industria auto sa fie mai afectata de pandemie decat alte sectoare din Europa Centrala.Acestea sunt vesti proaste pentru Cehia, Ungaria si Slovacia, care sunt in mod special dependente de industria auto."Proportional, ne asteptam ca acest sector sa inregistreze cel mai sever declin din sectorul manufacturier in regiune. Aici este domeniul in care redresarea va fi cea mai lenta, deci ar putea fi unul din principalele obstacole in redresarea economiei", a apreciat Peter Virovacz, economist la ING in Budapesta.Intr-o scrisoare adresata altor state membre UE si institutii UE in aprilie, sefii asociatiilor industriei auto din Cehia, Ungaria, Slovacia si Polonia au informat ca in cele patru tari lucreaza direct sau indirect 1,3 milioane de persoane in sectorul auto.Sectorul auto genereaza 4-6% din PIB -ul Ungariei, o zecime din PIB-ul Cehiei si 13% din PIB-ul Slovaciei.Dar unii producatori auto se asteapta la un declin al productiei in Europa Centrala de 20-25% anul acesta, pe fondul scaderii productiei la nivel global, iar probabil redresarea economiilor va fi afectata.Comisia Europeana se asteapta in acest an la o contractare de 7% a PIB-ului Ungariei, de 7,8% a PIB-ului Cehiei si de 9% a PIB-ului Slovaciei. Polonia, care este mai putin dependenta de sectorul auto, ar urma sa inregistreze un declin economic de 4,6%.Producatorii auto au evitat in general concedierile masive in regiune si readuc angajatii la munca, crescand gradual productia, cu respectarea regulilor de distantare sociala.Grupul auto german Daimler a anuntat ca la fabrica sa din Ungaria se lucreaza in doua schimburi si va fi reintrodus schimbul trei din prima saptamana a lunii august.Kia Motors Slovacia, subsidiara producatorului auto sud-coreean Kia, vrea sa reintroduca schimbul trei din septembrie, in timp ce PSA Slovacia, subsidiara grupului francez PSA, a anuntat ca are suficiente comenzi pana in toamna. In Ungaria, Suzuki se asteapta la o scadere de 20% a productiei anul acesta, fata de estimarile initiale. Din iulie a reintrodus schimbul doi.Asociatia industriei auto din Cehia previzioneaza ca productia auto va scadea cu o cincime in 2020, iar veniturile in sectorul auto se vor reduce cu cel putin 215 miliarde de coroane (9,6 miliarde de dolari).In scrisoarea lor din aprilie, sefii asociatiilor industriei auto din Cehia, Ungaria, Slovacia si Polonia au cerut UE restabilirea lanturilor de aprovizionare, sprijin financiar si revizuirea cerintelor autoritatilor de reglementare.Peter Erdelyi, presedintele Asociatiei importatorilor de masini din Ungaria, a declarat ca inca nu a fost primit un raspuns.Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat pentru Reuters ca orice flexibilitate in domeniul reglementarii nu ar trebui sa implice o intarziere sau o renuntare la ambitioasele obiective climatice ale UE.