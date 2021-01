Nasui, despre salariile nesimtite de la agentiile de stat: Sunt pentru o lege a salarizarii care le plafoneaza tuturor veniturile

"Am vorbit si in programul de guvernare. Hai sa plafonam macar la salariul presedintelui, deci la 12 ori salariul minim. E un criteriu de bun simt. De 12 ori salariul minim e deja un salariu destul de bun pentru Romania si mai ales pentru un stat care nu e un stat bogat. Romania nu debordeaza de bani, mai ales ca vine un an dificil bugetar", a declarat Nasui, la Antena 3.Ministrul Economiei a sustinut ca a fost si este un mare critic al acestor institutii asa-zise autofinantate, care au profitat de acest statut pentru a-si aloca salarii si sporuri exorbitante."Am fost si sunt un mare critic al acestor institutii asa-zise autofinantate, care profitand de acest statut isi dau niste salarii exorbitante. Am fost cel care a pus reflectorul pe cel mai bine platit bugetar din Romania, un presedinte al unui Institut de Cercetare care avea 33.000 de euro pe luna, bani de la stat.Cum facea lucrul acesta? Spunea ca suntem autofinantati si putem sa ne dam cat vrem, sporuri, foarte multe recalculari si iesea la pensie cu o suma colosala. Avea in administrare niste bunuri de la stat, dar banii pe care le produc acele bunuri nu trebuie sa se regaseasca in veniturile catorva oameni care vremelnic conduc o institutie, ci trebuia sa mearga la bugetul de stat (...) Sa fie foarte clar, sunt pentru o lege a salarizarii care se aplica si acolo si atunci, practic, le plafoneaza tuturor veniturile", a subliniat ministrul Economiei.Conform lui Claudiu Nasui, entitati de tipul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in care membrii Consiliului de Administratie incaseaza lunar salarii medii nete de 17.000 de euro, "se finanteaza tot din banii nostri, tot din taxe, pentru ca au aceasta putere de a taxa"."Daca mai tineti minte, am avut o cearta cu proiectul de lege prin care se adaugau diurne noi pentru membrii Consiliului de Supraveghere al ASF. Acestia nu doar ca au salarii de 17.000 de euro, in medie, iar unii de 20.000 de euro pe luna, net, ca sa fie clar. Ei pretind ca sunt autofinantati, dar pentru ca au dreptul ca taxeze RCA-urile care se vand.La fiecare RCA pe care il cumpara un roman o parte merge la ASF. La fiecare salariu pe care il primim, 75% din salariul brut se duce in contul nostru de Pilon II si o parte din banii aceia sunt si comisionul ASF. De fapt, ei se finanteaza tot din banii nostri, tot din taxe, pentru ca au aceasta putere de a taxa", a subliniat Claudiu Nasui.