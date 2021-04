Tehnologia 5G are unda verde in Romania, dar numai de la furnizori avizati de CSAT

Ce amenzi pot primi cei care nu respecta legea

a) utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori care nu au obtinut autorizarea stabilita in conformitate cu prevederile art. 3;

b) utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, ulterior termenului prevazut la art. 7 alin. (2), a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori carora le-a fost retrasa autorizarea stabilita in conformitate cu prevederile art. 3;

c) utilizarea tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele de comunicatii electronice dupa expirarea termenului de 5 ani prevazut la art. 10;

d) netransmiterea informatiilor solicitate furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice in conditiile art. 12.

Fara aceasta lege nu se poate lansa licitatia 5G, prin care Romania spera sa atraga undeva la 600 milioane de euro la buget potrivit articolului 3 din proiectul de lege, toti producatorii de echipamente si soflturi trebuie sa obtina aprobarea CSAT."Pentru realizarea scopului prevazut la art. 1, utilizarea de tehnologii, echipamente siprograme software in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele 5G, cu exceptia echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali definiti potrivit art. 4 alin. (1) pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,este conditionata de obtinerea de catre producatori a unei autorizari, in conditiile prezentei legi. Autorizarea prevazuta la alin. (1) se acorda, prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, denumit in continuare CSAT, in termen de 4 luni de la data solicitarii", se arata la art. 3.In situatia in care sunt identificate riscuri, amenintari si vulnerabilitati la adresasecuritatii nationale si apararii tarii ca urmare a analizei realizate conform art. 5, avizul CSAT este negativ."In cazul in care, ulterior acordarii autorizarii potrivit prevederilor art. 3 alin. (2), sunt identificate riscuri, amenintari si vulnerabilitati la adresa securitatii nationale si apararii tarii, autorizarea obtinuta este retrasa prin decizie a Prim-Ministrului, la solicitarea CSAT. Decizia Prim-Ministrului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.(2) In situatia retragerii autorizarii potrivit alin. (1), tehnologiile, echipamentele si programele software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, pot fi utilizate pentru o perioada de 5 ani de la data retragerii autorizarii", se arata la art. 7.Legea cuprinde si anumite infractiuni:Daca operatorul a inregistrat afaceri in anul anterior, in cazul unei contraventii, atunci acesta este pasibil cu amenda cuprinsa intre 1 si 5% din cifra de afaceri. daca nu a inregistrat venituri, atunci este pasibil cu o amenda cuprinsa intre 10.000.000 si 50.000.000 lei.