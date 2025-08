Primele efecte ale pachetelor fiscale ale Guvernului Bolojan. România, încă prinsă între nemulțumirea socială și presiunea agențiilor de rating

Agenția Standard & Poor’s a menținut săptămâna aceasta, specificând că măsurile fiscale recente au contribuit la evitarea retrogradării la categoria „junk”. Pachetul de ajustare bugetară și eforturile de reducere a deficitului au fost văzute ca pași în direcția corectă, în cea mai mare parte, în ochii Bruxelles-ului și mai ales ale agențiilor de rating, cu toate că autoritățile române mai au mult de lucrat până la reglarea, în termenii agreați, a deficitului bugetar și a contului curent. Cu toate că cele două pachete fiscale au stârnit o tensiune enormă din punct de vedere social, în ultima lună, semne ale revenirii au început discret să apară.

La începutul lunii iulie, imediat după ce Guvernul a anunțat primul pachet de măsuri fiscal-bugetare, primele efecte ale pachetului fiscal propus de guvernul Bolojan s-au văzut pe pieţele financiare, când costurile de împrumut pentru România au început să intre pe o pantă de scădere, potrivit unui mesaj transmis de Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

„Primele efecte ale pachetului fiscal propus de Guvenul Bolojan: scad costurile de împrumut. ROBOR sub 7% pentru prima dată după prezidenţiale. Veşti bune pe pieţele financiare pentru România! Faţă de finalul zilei de marţi, 1 iulie, România se împrumută mai ieftin cu aproximativ 3 până la 15 bps (puncte de bază – n.r.), semn că măsurile privind majorările de taxe şi impozite pentru reducerea deficitului sunt acceptate de către investitori”, transmitea șeful de la Finanțe.

Ads

Potrivit sursei citate, costurile de împrumut au scăzut semnificativ: la titlurile în lei, reducerile au fost cuprinse între -3 / -15 bps, cu scăderi mai mari la maturităţi mai mari de 4 ani; la euroobligaţiuni în euro au fost consemnate scăderi de -20 / -35 bps, iar cele pe mai mult de 5 ani au coborât şi mai mult; la euroobligaţiuni în dolari au fost scăderi de -15 / -30 bps. Totodată, ROBOR la 3 luni a revenit atunci sub 7%, la 6,99%, prima dată din mai. Pe 24 iulie, ROBOR la 3 luni a scăzut și mai mult, până la marja de 6,69%, cu o tendință de stabilizare. La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească puternic din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când pericolul unei președinții George Simion a destabilizat puternic cursul valutar și piața de capital.

„Anunţul pachetului de măsuri are deja un impact semnificativ în pieţe. La licitaţiile de astăzi pe piaţa internă, am anunţat o sumă de 800 milioane lei şi am avut o cerere de aproximativ 5 ori mai mare, mai ales pentru scadenţa mai lungă de 9 ani. Randamentele la care am emis sunt sub piaţa secundară cu aproximativ 5-10 bps, în condiţiile în care am adjudecat aproximativ 3 miliarde lei”, a mai declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com

Evitarea corecțiilor privind ratingul suveran: Primul pas, S&P. Urmează Fitch și Moody’s

Pe 24 iulie, S&P Global Ratings a reconfirmat ratingurile suverane ale României la nivelurile ‘BBB-‘ pentru datorii pe termen lung și ‘A-3’ pentru datorii pe termen scurt, atât în valută, cât și în moneda locală, potrivit unui comunicat al agenției de rating. Perspectivele rămân, bineînțeles, negative și evaluarea recentă nu elimină în niciun fel riscurile persistente legate de sustenabilitatea finanțelor publice, însă nu poate fi ignorat semnalul de stabilitate trimis de evaluare, în condițiile în care eram la granița de „junk” cu cele mai mari șanse ca de data aceasta să fim retrogradați.

Ads

Standard&Poor’s avea programată evaluarea României pe data de 10 octombrie, însă reprezentanții agenției au punctat în comunicatul de ieri că a fost devansat calendarul datorită măsurilor de consolidare fiscală anunțate de noul guvern. Agenția a micșorat și prognoza de creștere economică, la doar 0,3% în 2025 și 1,3% în 2026, iar în ceea ce privește deficitul bugetar, acesta este estimate să scadă doar până în marja de 7,7% anul acesta, de la 9,3% anul trecut, și, mai departe, la 6,4% în 2026. Sub presiunea ultimelor măsuri, cel mai mult va avea de suferit inflația, din punct de vedere macroeconomic, care este prognozată să crească până dincolo de 9% anul acesta. S&P a avertizat însă că ratingul ar putea fi retrogradat dacă măsurile de consolidare nu sunt implementate eficient sau dacă se înregistrează o deteriorare semnificativă a poziției externe a României. Pe de altă parte, o îmbunătățire semnificativă a poziției fiscale și externe ar putea duce la stabilizarea perspectivei.

Următoarea bornă deosebit de importantă pentru țara noastră vine pe data de 15 august, când România va primi actualizarea ratingului suveran al Fitch și care a fost vara aceasta una din cele mai importante amenințări pentru credibilitatea statului în relație cu investitorii străini. Cât despre Moody’s, cea de-a treia agenție de evaluare financiară de care România are de ce să se teamă în următoarele săptămâni şi luni, analiștii au calificat drept „un pas important“ măsurile fiscal-bugetare recent asumate de guvernul român în direcţia echilibrării bugetare, dar nu înseamnă nici de departe că vom primi sigur undă verde pe mai departe. În martie, Moody’s a păstrat ratingul României la nivelul „Baa3", dar a schimbat perspectiva de la „stabilă" la „negativă", ultima dintre cele trei mari agenţii de rating care avea perspectivă „stabilă" pentru Român.

Ads

„În cel mai recent raport al agenției, publicat pe 9 iulie, Moody's subliniază că planul Guvernului ar trebui să reducă deficitul și să încetinească creșterea datoriei publice mai repede decât anticipa anterior. Potrivit raportului, pachetul fiscal asumat săptămâna aceasta va genera o consolidare de aproximativ 0,6% din PIB pentru 2025, contribuția semnificativă venind din majorarea cotelor TVA începând cu 1 august 2025. Pentru 2026, Moody's estimează o consolidare bugetară de circa 3% din PIB, ca efect cumulat al măsurilor adoptate în 2025 și al celor care se vor aplica din 2026 (majorarea impozitelor pe dividende și plafonarea indexării salariilor și pensiilor din sectorul public)”, puncta Ministerul Finanțelor la începutul lunii iulie.

În ceea ce privește datoria guvernamentală, deși aceasta ar continua să crească până la 62,6% din PIB la sfârșitul anului 2026 (de la 54,8% în 2024), Moody's estima la începutul lunii iulie că datoria se va plafona la aproximativ 66,5% din PIB începând cu 2029, proiecția fiind sub nivelul maxim de aproape 71% din PIB prognozat în martie, când perspectiva României a fost schimbată în negativă.

Ads

Analiza Moody's de la începutul lunii arăta că este posibil ca perspectiva să fie readusă la 'stabilă', dacă situația economică se va îmbunătăți. Mai exact, dacă indicatorii legați de sustenabilitatea datoriei publice nu se vor înrăutăți atât de mult pe cât estima Moody's în acel moment, ratingul României poate fi readus la perspectivă stabilă, subliniază Ministerul Finanțelor.

Încrederea în economie, riscul de recesiune și impactul concret asupra bugetului și deficitului

Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut puternic în luna iunie a acestui an, în așteptarea majorării taxării și/sau reducerii ratingului României, iar nivelul actual indică un risc foarte crescut de recesiune. „În aşteptarea majorării taxării şi/sau reducerii ratingului României, indicatorul de încredere a scăzut puternic. Nivelul actual indică un risc foarte crescut de recesiune. Iar posibila recesiune se suprapune cu o majorare a ratei inflaţiei cauzate de majorarea taxelor indirecte. O combinaţie extrem de nefericită cauzată de politica fiscală puternic pro-ciclică din ultimii ani", a explicat Adrian Codirlaşu, preşedinte al organizaţiei.

Ads

Indicatorul de Încredere Macroeconomică s-a prăbușit cu aproape 15 puncte într-o singură lună, atingând un nivel (29,9) compatibil cu o dinamică recesionară, în timp ce componenta de anticipații a coborât la 25 de puncte, semn al unei anxietăți acute față de lunile ce urmează. În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 82% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, nefiind înregistrată nicio opinie de apreciere. Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0961 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este 5,1453 lei pentru un euro.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 52% dintre participanţi anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, în timp ce 35% anticipează o scădere. De asemenea, 65% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 35% că sunt corect evaluate. Iar wstimările privind deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 au scăzut uşor comparativ cu exerciţiul anterior, la valoarea medie a anticipaţiilor de 7,5% din PIB, deci în marjele estimate și de agențiile de rating.

Ads

Strict pe hârtie însă, de la 9,6% din PIB în ultimul trimestru al anului trecut, deficitul bugetar pare să fi scăzut la 7,5% în primul trimestru din 2025, potrivit datelor publicate recent de Oficiul european de statistică Eurostat, cifră care încă ne plasează în coada clasamentului european, dar care marchează totuși o îmbunătățire și un licăr de speranță pentru autoritățile române, pentru calculele care vor fi realizate la finalul anului 2025.

În total, măsurile din primul pachet fiscal anunțat de premierul Ilie Bolojan va avea un impact bugetar total de 10,75 miliarde lei în 2025 şi peste 90 de miliarde lei în 2026, 9,5 miliarde din creşterea veniturilor, restul din reducerea cheltuielilor, în special prin plafonarea sporului de condiţii vătămătoare. Totodată, pentru anul 2026, estimările indică un impact semnificativ mai mare: 35 de miliarde lei din venituri şi 57 de miliarde lei din cheltuieli. 18 miliarde dintre acestea provin din măsura de îngheţare a salariilor, pensiilor şi altor drepturi incluse anterior în „ordonanţa trenuleţ”, potrivit aceleași surse.

Reformele asumate în al doilea pachet fiscal-bugetar, care aduc atingere reformei administrative, care modifică modul de funcționare al companiilor de stat și care redefinește mai multe politici de colectare a ANAF vor avea un impact mai greu de estimat, iar aplicarea modificărilor în cadrul legislativ a fost amânată până la mijlocul lunii august.

Ads