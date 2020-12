Pretul estimat pentru caldura in Bucuresti peste patru ani. Elcen isi plateste datoriile, iese din insolventa si se modernizeaza

Datoriile Elcen

Proiectele de modernizare ale Elcen

Insolventa Elcen

La finalul lunii noiembrie, Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , a anuntat ca a gasit solutia procedurala si financiara pentru iesirea Elcen din insolventa si urmeaza ca acest lucru sa se intample pana la finalul lunii decembrie.Citu a anuntat ca vor fi folosite doua mecanisme pentru finantarea Elcen: articolul 26 din Ordonanta de Urgenta 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat si Ordonanta 69/2020, care implica o serie de facilitati propuse de Ministerul Finantelor cu privire la dobanzile, penalitatile si alte accesorii aferente unor obligatii bugetare ale contribuabililor, aici fiind vorba despre-ul pentru datoriile restante ale unitatilor administrativ teritoriale.Elcen are de incasat datorii de la RADET in valoare totala de 3,9 miliarde de lei. Datoriile inscrise la masa credala, pana la 5 octombrie 2016, se ridica la 3,6 miliarde de lei, iar datoriile curente, acumulate in perioada 5 octombrie 2016 - 30 noiembrie 2019, din cauza falimentului RADET, sunt de 259,2 milioane de lei.Termoenergetica are pana la ora publicarii acestei stiri opt facturi de platit, in valoare totala de 369 de milioane de lei, acumulate in perioada martie - octombrie 2020.La ANAF, Elcen avea de plata peste un miliard de lei. Conform Ordonantei de Urgenta 69/2020, care prevede ca daca se plateste datoria principala, se sterg penalitatile si dobanzile, Elcen mai are de platit doar circa 370 de milioane de lei, iar penalitatile de aproape 700 de milioane de lei sunt sterse.Banii necesari pentru a plati cei 370 de milioane de lei vin prin mecanismul, un contract care prevede schimburi de bani, intre ANAF, Elcen si Termoenergetica.-ul rezolva datoriile vechi ale Termoenergetica, din martie pana in septembrie, fiind valabil pana la 30 septembrie.Primaria s-a angajat sa plateasca subventia la zi si urmeaza sa intre in conturile Elcen subventiile aferente lunilor octombrie si noiembrie, 60-70 de milioane de lei, respectiv circa 90 de milioane de lei. In total, 150 de milioane de lei, subventie nevirata pana acum. Sumele sunt aproximative si vor fi calculate de Primaria Municipiului Bucuresti, in functie de cata energie s-a consumat, explica expertii in energie contactati de Ziare.com.Raman, insa, datoriile pentru furnizorii de gaze: Romgaz Transgaz si Distrigaz, pe care Elcen le va plati din banii care vor veni din subventia neachitata, circa 150 de milioane de lei si sumele pe care le mai are in conturi.Astfel, Elcen va iesi din insolventa, cel mai probabil, in luna ianuarie, nu in decembrie, asa cum anunta ministrul de Finante.Elcen a depus trei proiecte pentru modernizarea si cresterea randamentelor a trei dintre cele patru centrale pe care le are in Bucuresti: CET Progresu, CET Grozavesti si CET Sud, in valoare de 370 de milioane de euro, iar dupa implementarea acestora, eficienta in exploatare va creste la 98% si pretul gigacaloriei va scadea. Proiectele vor fi finantate incepand de anul viitor, a declarat, la finalul lunii noiembrie, ministrul Economiei, Virgil Popescu Proiectele ar duce la o crestere a eficientei energetice si a eficientei in exploatare de la 50% pana la 97-98% dupa modernizare.Proiectele vor fi finantate prin Fondul de modernizare, un instrument pentru dezvoltarea investitiilor in proiecte energetice, care prevad imbunatatiri in eficienta energetica si modernizarea sistemelor.Anul viitor vor fi aprobate proiectele si vor incepe licitatiile pentru lucrarile de modernizare. In 2022 vor incepe lucrarile, care vor fi gata in trei ani de zile, spun specialistii in energie contactati de Ziare.com.Centralele din Capitala folosesc tehnologia anilor 1964-1965. Proiectele de modernizare vor duce la un consum mai mic de combustibil, emisii mai scazute si productie mai mare de energie electrica si termica, iar acest lucru se va vedea in facturi mai mici, adauga expertii in domeniu.Prioritatea modernizarii centralelor este urmatoarea: CET Grozavesti, CET Sud si CET Progresu, primele doua fiind deschise in 1964, iar cea din urma, in anii '80.In plus, Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), aflata in subordinea Ministerului Economiei, va construi o noua centrala pe amplasamentul vechii termocentrale, o investitie de 58 de milioane de euro, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu.CET Titan, una dintre cele sase centrale pe care la avea Elcen, la infiintarea sa, in 2002, a fost oprita in anul 2014. Cel de-al cincilea CET, din Pipera, a fost dezafectat in anul 2008 si nu mai exista, iar pe acel teren s-au construit mai multe cladiri ale marilor corporatii. In prezent exista patru CET-uri, iar pe timpul verii functioneaza doar doua.Constructia unei noi centrale, in zona Titan, ar ajuta sistemul de termoficare din Bucuresti, deservind zona Titan-Colentina.Insolventa Elcen a fost deschisa la inceputul lunii octombrie 2016, la solicitarea societatii. La momentul respectiv, creantele totale admise la masa credala erau de 2,2 miliarde lei, din care creante ale Ministerului Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala erau in cuantum de un miliard de lei. Ceilalti creditori semnificativi erau companii cu capital de stat si institutii de credit, a explicat ministrul Finantelor.Planul de reorganizare al Elcen a fost confirmat de instanta in data de 22 octombrie 2018, insa acesta a fost modificat deoarece sursele de finantare prevazute nu s-au concretizat. Planul de reorganizare modificat a fost confirmat de instanta in 9 iulie 2020, iar durata este pana in 22 octombrie 2022.Pe durata insolventei, Elcen nu a indeplinit conditiile necesare obtinerii finantarii din fonduri europene rambursabile.