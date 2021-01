Nicusor Dan: "Primaria Capitalei si-a exprimat intentia de a cumpara ELCEN"

Edilul a precizat ca este nevoie de acordul Consiliului General, a Ministerului de Finante si a Ministerului Energiei."Noutatea in zona de termoficare este ca ne-am exprimat intentia de a cumpara ELCEN. E un deziderat care a aparut in spatiul public de foarte mult timp, inclusiv la administratiile anterioare, avem instrumentele sa-l realizam. Exista disponibilitatea pe care am exprimat-o formal din partea Primariei, este nevoie de acordul CGMB si de acordul Guvernului prin Ministerul Finantelor si Energiei. Sunt optimist ca aceasta preluare va avea loc", a declarat Nicusor Dan, in conferinta.Citeste si: