Energia electrică – nodul gordian al economiei românești. Nu trebuie tăiat, merge și așa

Am tot scris de șansa d-lui Bogdan Ivan de a intra în panoplia oamenilor de stat, care ar putea revigora economia națională și venitul populației, de o manieră radicală, pozitivă. Din intervențiile domniei sale, mi-e greu să înțeleg ce își dorește la conducerea Ministerului Energiei. În unele articole de presă, face apologia panourilor fotovoltaice, cu concluzii științifico-fantastice, “căci așa vom avea energie ieftină, aproape gratis”. Uită să spună că aceste panouri nu sunt gratis, nici ieftine, pentru 90% dintre noi, iar dacă la asta adaugi și raptul organizat cu sprijinul ANRE, la energia indusă în rețea de prosumatori, eu cred că ar fi trebuit să se abțină să amestece în ceva ce nu controlează. La mențiunea că avem a 4-a cea mai scumpă energie din UE, în viziunea d-lui Bogdan Ivan, aceasta e o realizare, pentru că nu a declarat nimic, nici măcar ca intenție, despre ce ar trebui să facă cu producătorii de energie din subordine pentru refacerea echilibrului producție/preț vânzare pe baze echitabile, care să reflecte nu numai investițiile făcute de ani buni din bugetul național, ci și nivelul corect la care ciclul economic al producției s-ar închide. Fără nicio subvenție sau compensare (cred că bonus ar fi mai corect. Trebuie întrebat dl. Popescu V., el știe). Și apoi să se gândească la banii contribuabililor, care ar trebui investiți în panouri fotovoltaice. Reacția APCE, care reprezintă prosumatorii, este cunoscută. Ce nu ne spune dl. ministru Bogdan Ivan este ce măsuri a luat să nu mai vândă pe nimic, la prânz, energia solară, ca să nu distrugă sistemul energetic, suprasolicitat, ca seara să cumpere energie la prețuri de 3-4 ori mai mari pentru asigurarea necesarului de consum. Dl. Sebastian Burduja ne-a speriat cu ce investiții imense face în noi centrale de tot felul, cifrele vehiculate erau de valori greu de imaginat ca reale. În regulă cu ideea că investițiile energetice iau timp, 3-5 ani, dar de ce hidrocentralele care mai aveau 10-15% de completat n-au fost terminate în cei doi ani de activitate, e greu de înțeles. Probabil că, din cauza viitorului luminos, l-a orbit prezentul și n-a mai putut să vadă ce-i de făcut concret. Acum vine și dl. Bogdan Ivan și ne spune că anul viitor, cu prosumatorii, vom avea independența energetică, pentru care acum plătim un preț imens, față de nivelul salariilor și pensiilor, puse la frigider, să nu se strice. E frumos că toți demnitarii în funcție, care ar trebui să aibă o singură grijă – cum să slujească mai bine poporul român –, sunt preocupați mai mult de cum să cheltuie populația banii pe fotovoltaice. Dar despre nivelul costurilor și prețurilor de comercializare ale societăților din subordine, nicio vorbă. Totul e perfect. Mi-e greu să cred că dl. Dan Nica, europarlamentar, are în declarațiile sale către conducerea UE afirmații subiective privind discriminarea făcută consumatorilor români în așa-zisa piață europeană de energie. Poate dl. Bogdan Ivan ar trebui să îl consulte pe dl. Dan Nica, tot un social-democrat ca și domnia sa, și împreună să refacă tarifele energiei electrice, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru persoanele juridice. Sunt sigur că nu va refuza o eventuală consultare. Iar dacă a epuizat planurile de viitor – care or fi acelea, de un an, un an și jumătate – ar fi bine să se aplece, acum, asupra achiziției de baterii mari pentru stocare de energie, care ar reduce în scurt timp prețul energiei electrice pe tot lanțul. Acestea ar putea fi plătite cu diferența de preț de la achiziția energiei de seară. Și dacă tot intră să controleze producătorii de energie, să intre și la distribuitori, să întrebe de ce, în 2025, montarea contoarelor inteligente este de domeniul SF. În schimb, tot acești distribuitori și producători se vaită că, la prânz, prosumatorii le suprasolicită rețeaua națională și trebuie să exporte energie, să nu sară în aer vreo instalație. Poate numai cu măsura asta ar putea fi reconsiderat consumul de energie de către toți consumatorii, căci nimeni nu e atât de bogat, încât, dacă poate folosi energie ieftină într-un interval orar, n-o va face și va aștepta să se umfle de 4-5 ori prețul, ca să consume și el. Dacă n-ar fi un pic de ipocrizie în judecata actualului ministru, n-aș fi abordat această opinie. Dar mai deunăzi scriam de oportunitatea pe care o are acest domn, care afirmă că este social-democrat, și văd că, din declarațiile domniei sale, ne învață cum să ne cheltuim banii, cum vom avea energie ieftină într-un an și jumătate, după 2026, cum iar facem investiții să acoperim necesarul de energie, pe care o importăm scump, acum. Dar uită să ne spună de ce nu repornim centralele pe cărbune închise din 2021, uită să ne spună de ce hidrocentrala prin pompaj, răspomenită de dl. Burduja, nu este pornită nici acum, și alte hidrocentrale în același stadiu, oprite din varii considerente, de ONG-uri pregătite să protejeze mediul în dauna cetățenilor. Nu credeam că protecția mediului prevalează urgențelor energetice ale unei țări, decât dacă cei autorizați să dea replică la aceste cereri ori nu sunt pregătiți să răspundă adecvat la acestea, ori au și ei alte interese. Nu e normal ca, într-o țară care are o imensitate de resurse, din cauza condiționărilor de mediu, să fim puși să plătim, acum, nu peste 30-40 de ani, costuri care pot fi reduse prin exploatarea hidroenergetică, o energie verde, prietenă cu mediul, care poate asigura un trai civilizat populației. Problema energiei este nodul gordian al națiunii noastre. Cine va reuși să-l taie, va rămâne în istorie, mai mult ca Alexandru Macedon.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

