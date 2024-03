Estimari moderate pentru cresterea economica a Romaniei din acest an

Economia Romaniei isi va mentine trendul de crestere in 2024, insa cu un ritm mai moderat, investitiile publice si consumul privat urmand sa contribuie la o majorare a PIB-ului de aproximativ 2,7%, se sustine e intr-o analiza realizata de fintech-ul iBanFirst

„Economia Romaniei va creste cu 2,7%, sustinuta de investitiile publice si consumul privat. Inflatia va oscila in jurul valorii de 5%, iar cursul leu/euro se va mentine relativ stabil", arata analiza.

Conform sursei citate, analistii de la iBanFirst sunt ingrijorati, in special, de inflatia accentuata in sectorul serviciilor, de potentialele efecte de raspandire asupra salariilor si de posibila relaxare fiscala dinaintea alegerilor.

Analistii prognozeaza ca inflatia va fluctua in jurul valorii de 5% pana la sfarsitul acestui an si va reveni la tinta de 4% a bancii centrale abia in 2026.

iBanFirst estimeaza ca ciclul de relaxare monetara va incepe mai tarziu si va fi mai putin agresiv decat se anticipa. Analistii estimeaza o prima reducere in luna mai, cu o rata de 6% pana la finalul acestui an, comparativ cu 7% in prezent.

Totodata, economia Romaniei va inregistra o crestere moderata, sub potential, o tendinta observata si in restul Europei. iBanFirst estimeaza ca PIB-ul Romaniei va creste cu 2,7% in 2024, depasind usor ritmul de 2% din anul precedent. Cresterea economica va fi impulsionata in principal de investitiile publice si consumul privat, reprezentand o performanta notabila in actualul context macroeconomic.

„Perspectivele noastre privind evolutia economiei romanesti sunt pozitive. Estimam ca PIB-ul va avea o crestere medie anuala de circa 4% in urmatorii 10 ani. Aceasta rata de crestere este mai scazuta decat in trecut, deoarece reflecta o incetinire a cresterii la nivel global. Se preconizeaza ca majoritatea economiilor vor opera sub potentialul lor in 2024 si in anii urmatori", a afirmat Alin Latu, Country Manager iBanFirst Romania.

Deficitul ridicat, motiv de ingrijorare

Principalul motiv de ingrijorare al analistilor de la iBanFirst este deficitul bugetar ridicat. Cu un deficit de 5,6% din PIB, Romania se situeaza peste nivelurile inregistrate de tari cu economii similare, precum Cehia, care are un deficit bugetar de aproximativ 3% din PIB. Desi pana in prezent investitorii straini nu au manifestat o preocupare fata de aceasta problema, situatia este considerata o potentiala amenintare pentru stabilitatea economica pe termen lung, necesitand masuri urgente de redresare din partea viitorului guvern.

„Intr-un context economic dificil, caracterizat de volatilitatea preturilor, inflatie ridicata si deficite bugetare in crestere, cursul de schimb al leului s-a mentinut relativ stabil in raport cu euro, trend care va continua pe parcursul acestui an. Analistii estimeaza ca perechea euro/leu se va tranzactiona intr-un interval strans in cea mai mare parte a anului, intre 4,99 si 5,02", mai arata analiza.

Infiintat in 2016, fintechul iBanFirst furnizeaza companiilor de comert servicii de plati transfrontaliere, schimb valutar si management al riscului, combinand capacitatile unei platforme de ultima generatie cu expertiza specialistilor in domeniul forex.

