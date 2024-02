Estimarile APIA indica avansul inmatricularilor de masini electrice in Romania, desi in restul UE acestea par sa piarda teren, din cauza pretului ridicat

Autoturismele electrice si hibride vor ajunge la o cota de piata auto de 29%, pana la sfarsitul anului 2024, in Romania, timp in care piata de autovehicule noi inmatriculate pe plan local va continua sa creasca, dar cu un ritm mai lent, de doar 5,3% fata de 2023, indica estimarile Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA)

„Anticipam o creştere moderata de 5,3%, reflectand o adaptare la noile dinamici economice, sociale si politice. Chiar şi la 150.000 de autoturisme noi ce vor fi vandute in acest an, piata ramane sub nivelul anilor 2018 şi 2019, demonstrand impactul de lunga durata al pandemiei de coronavirus. Dar, autoturismele electrificate vor ramane in centrul atentiei, cu o crestere estimativa de 24,4%, in timp ce vanzarile autoturismelor pur electrice - chiar daca intr-un ritm mai lent- vor continua sa creasca, ajungand la o cota de piata estimata la 12,7%”, sustine Dan Vardie, presedintele APIA.

Conform APIA, la autoturisme este estimata mentinerea unei ponderi de circa 84% din totalul inmatricularilor, cu un volum de 150.000 de unitati, in crestere cu 5%, de la un an la altul,

In ceea ce priveşte cota de piata, segmentul SUV va ramane cel mai cautat, cu aproximativ 43,5% din cerere, urmat de Clasa C - cu o cota de 32% (2,99% faţa de 2023) şi Clasa B, cu o cota in scadere cu 2,5% la 13,3%.

Conform statisticii APIA, in functie de tipul de combustibil al autoturismelor inmatriculate, pentru 2024, motorizarile pe benzina vor inregistra o crestere usoara de 1,9% in comparatie cu anul precedent, pana la o pondere de aproximativ 61% din total. Autoturismele echipate cu motoare diesel se va inregistra o scadere a numarului de inmatriculari de 16,1% si o cota de piata de 10,3% din total.

Pe de alta parte, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (100% electrice şi hibride plug-in), precum si cele full hybrid (cu propulsie electrica fara incarcare din sursa externa), vor ajunge in 2024 la o cota de piata de 29%.

Analistii APIA estimeaza ca, in cursul anului, vor fi inmatriculate in Romania de aproape trei ori mai multe autoturisme „verzi" in comparatie cu cele cu motorizare diesel. De altfel, autoturismele full electrice vor detine o cota de piata de 12,7%, echivalentul unui salt 24,7% a numarului de inmatriculari, comparat cu anul trecut.

Per total, pentru anul 2024, producatorii si importatorii prognozeaza o continuare a tendintei de crestere a prezentei autoturismelor „electrificate” inmatriculate, la un nivel similar cu cel inregistrat in anul anterior (24,4%).

Evolutia inmatricularilor autoturismelor cu tractiune integrala (4x4) arata, pentru acest an, o cota de piata de aproximativ 25,9%, corespunzatoare unei cresteri de 14,4% a numarului de inmatriculari fata de anul trecut.

APIA crede ca in cazul autovehiculelor comerciale usoare va fi inregistrata o crestere de 7,2% fata de 2023, cu o cota de piata, din totalul autovehiculelor inmatriculate, de aproximativ 10,8%, aproape de nivelul atins cu un an in urma, de 10,6%. Totodata, cresterea pentru inmatricularile de autovehicule „electrificate” din acest segment este estimata la aproximativ 87,2% comparativ cu statistica din anul anterior.

Interesant e faptul ca desi in majoritatea tarilor europene masinile electrice pierd teren din cauza pretului ridicat si a faptului ca de fapt nu protejeaza mediul decat dupa 150.000 de kilometri efectuati, in special, din cauza bateriilor a caror productie polueaza masiv, ca si distrugerea lor dupa ce se termina ciclul vietii acestora, care e considerat a fi de maximum 8 ani, romanii continua sa fie atrasi de masinile electrice, impuse si de factorul politic european si romanesc. Ca sa ieftineasca masinile electrice, multi producatorii opteaza pentru realizarea de masini electrice mai ieftine, cu un pret si dotari asemanatoare cu cele ale Dacia Spring, care e produsa in China, si care costa insa cu cateva mii de euro mai mult decat o masina cu combustibil clasic.

Politicienii vor, insa, sa impuna masinile electrice, ceea ce indica interese ascunse ale acestora, cum ar fi controlul deplin, avand in vedere structura acestor masini, care pot fi controlate si de la distanta, chiar fara stiinta proprietarului.