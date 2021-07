Romania, cea mai slaba productivitate a resurselor naturale din UE in 2020. Diferenta colosala fata de Tarile de Jos

Raportul mai arata ca productivitatea resurselor naturale in Romania este in scadere constanta in ultimii ani, de la 0,45 euro/kg, in 2018, la 0,42 euro/kg, in 2019, si 0,38 euro/kilogram, in 2020.Pe langa Romania si vecinii de la sud, Estonia mai are o productivitate a resurselor naturale mai mica de 1 PPS (n.r. - Purchasing Power Standard, Standardul Puterii de Cumparare) pe kilogram. La polul opus, se situeaza Tarile de Jos cu o productivitate a resurselor naturale de 4,7 PPS/kg, urmate de Luxemburg 3,9 PPS/kg si Italia 3,7 PPS/kg.In functie de paritatea puterii de cumparare (moneda artificiala care inlatura diferentele de preturi intre tari), Romania si Bulgaria raman pe ultimele locuri in U.E. dupa productivitatea resurselor, cu 0,8 PPS/kg in Bulgaria si 0,7 PPS/kg in Romania.Nivelul productivitatii resurselor variaza foarte mult intre statele membre ale U.E. Aceste diferente pot fi explicate prin resursele naturale ale unei tari, diversitatea activitatilor sale industriale, rolul jucat de sectorul serviciilor si de activitatile de constructie, precum si prin amploarea si modelele consumului sau si de diversele sale surse de energie.Indicele productivitatii resurselor naturale sporeste cand puterea economiei (n.r. - masurata in PIB pe cap de locuitor) creste cu o viteza mai mare decat consumul de materii prime.Practic, Romania sufera de consum mare de materii prime la o productivitate redusa.