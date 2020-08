Afacerile Antibiotice Iasi, sustinute in plina pandemie de exporturile din primele sase luni. Profitul brut a scazut

Veniturile din vanzari s-au ridicat in primele sase luni la 146,38 milioane de lei, cu 15% mai mici fata de primul semestru din 2019, cand au fost de 172,4 milioane lei."In acest context atipic, veniturile din vanzari, respectiv veniturile din vanzarea produselor farmaceutice catre partenerii interni si externi, realizate in primele sase luni, au fost de 146,38 milioane de lei, ceea ce reprezinta 85% din valoarea obtinuta in aceeasi perioada a anului 2019. Remarcam faptul ca, in contextul scaderii pietei farmaceutice locale, afacerile la export au echilibrat veniturile prin cresterea ponderii acestora la 50% in primul semestru din 2020 (comparativ cu 42%, in 2019)", arata compania.Compania a realizat, in aceeasi perioada, venituri totale in valoare de 182 milioane lei, comparativ cu 206 milioane de lei, obtinute in prima jumatate a anului 2019. Acest lucru indica un grad de realizare de 88,3% a acestui indicator, comparativ cu anul 2019.In primele sase luni ale anului 2020, valoarea exportului de medicamente si substante active a fost de 73,8 milioane lei, valoare relativ constanta in comparatie cu cea inregistrata in perioada similara a anului 2019 (72,7 milioane lei), ceea ce a determinat echilibrarea cifrei de afaceri."Antibiotice a raspuns atat solicitarilor partenerilor traditionali, cat si celor venite din partea sistemelor sanitare internationale, sustinandu-le cu medicamente asociate tratamentului Covid-19, desi conditiile nu au fost din cele mai prielnice. Masurile de restrictionare a vanzarilor catre piata externa (impuse de legislatia specifica starilor de urgenta si de alerta), perturbarea transportului terestru si aerian de marfuri, catre toate zonele lumii si cresterea volumului de documentatie solicitata de Ministerul Sanatatii pentru aprobarea exporturilor, au solicitat identificare de solutii rapide si eficiente. Au fost astfel adjudecate licitatii in SUA, Marea Britanie si Ungaria pentru aproximativ 2,5 milioane flacoane injectabile si a fost gestionata corespunzator dublarea cererii de peniciline sterile din tarile scandinave (Danemarca, Norvegia). Totodata, au fost realizate exporturi de prima urgenta, solicitate de guvernele din Lituania, Letonia si Olanda si au fost mobilizate resurse pentru a raspunde pozitiv cererii de ajutor pentru medicamente destinate tratamentului in spitalele din tari in curs de dezvoltare ca Irak si Yemen", se arata in raport.In ce priveste exportul de Nistatina, produs pentru care compania este recunoscuta ca lider mondial, a fost inregistrata o crestere medie cu 6% a consumului, la principalii clienti din America de Nord, Europa, Australia, Asia si Africa."S-au creat astfel premize sanatoase de consolidare a afacerii pe termen lung, in contextul in care Antibiotice intentioneaza sa-si mareasca cantitativ productia acestei substante active. Valoarea vanzarilor obtinute, la sase luni, la export, pentru medicamentele in forma finita si substanta activa Nistatina a reusit sa sustina cifra de afaceri a companiei astfel incat, in aceasta perioada marcata de efectele de bumerang ale pandemiei, exporturile au reprezentat 50% din afacerile primului semestru", mai arata compania.In contextul masurilor luate in anul 2020, la nivel national, pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2, prin limitarea mobilitatii fizice, reducerea internarilor in spitale si a contactului cu cadrele medicale in primul semestru al anului 2020, consumul de medicamente, marca Antibiotice, pe piata interna, a atins valoarea de 152,3 milioane de lei, care reprezinta 91,2% din valoarea consumului inregistrata la jumatatea anului trecut, de 167 milioane lei.Acest consum de medicamente s-a realizat prin doua canale principale, reprezentate de sistemul de farmacii cu circuit deschis (retail) si de spitale (hospital).Pe canalul retail, valoarea consumului de medicamente din portofoliul Antibiotice este in valoare de 112 milioane lei. Pe canalul hospital reprezentat de spitale, compania Antibiotice a inregistrat un consum de 40,4 milioane lei, spre deosebire de 37,9 milioane lei, cat a realizat in prima jumatate a anului trecut, ceea ce reprezinta o crestere cu 6,4%. Aceasta crestere a consumului pe canalul hospital se datoreaza consolidarii consumului de produse injectabile precum Meropenem Atb, Amoxiplus®, Ampicilina, Cicloserina Atb, recunoscute pentru valoarea lor terapeutica.Odata cu declansarea pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2, Antibiotice si-a reconfigurat structura de fabricatie si a reintrodus in fabricatie produsele Paracetamol si Novocalmin® (metamizol sodic), aflate, la acea data, pe lista produselor lipsa din farmacii, insa necesare in schemele terapeutice pentru pacientii cu Covid -19.Totodata, a fost accelerat proiectul de cercetare-dezvoltare a produsului Hidroxiclorochina, astfel incat sa fie realizat, in timp optim, un stoc de medicamente, aflat la dispozitia Ministerului Sanatatii, in eventualitatea unor solicitari interne.La finalul lunii iunie, Antibiotice produsese deja primele doua solutii dezinfectante pentru suprafete, ambalate in flacoane de 1 litru si 5 litri, conform autorizatiei eliberata de Institutul Cantacuzino, urmand ca o noua formula de gel dezinfectant pentru maini sa fie trimisa spre analiza unui laborator extern, in vederea acreditarii si introducerii in portofoliul companiei.Potrivit raportului, in toata aceasta perioada, compania, cu un portofoliu de 150 de produse, a reusit sa achizitioneze, in conditii de restrictii ale transportului si politicilor protectioniste ale unor state, substantele active, necesare continuarii fabricatiei de medicamente.Compania are o capitalizare de 372,59 milioane lei si este controlata de Ministerul Sanatatii, cu 53,01% din actiuni, in timp ce SIF Oltenia are 18,96%.Compania are 1.400 de salariati.