CETA: Ambasadorul Canadei prezinta oferta tarii sale pentru romani

Ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa pe tema Acordului de liber schimb dintre UE si Canada (CETA), ca oferta Canadei pentru investitorii romani consta in legi transparente si mediu de afaceri predictibil si primitor.

"In Canada exista acces la o piata enorma, suntem implicati in economia globala si poate fi facut un profit considerabil. Este un mediu de afaceri predictibil si primitor. Avem legi transparente, iar asta face ca sansele pentru investitorii romani sa fie ridicate", a subliniat Kevin Hamilton.

Ambasadorul Canadei in Romania a vorbit si despre relatiile dintre cele doua tari: "Astazi se implinesc 50 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Canada si Romania. Relatia noastra a inceput in 1919, dar abia in 1967 am facut schimb de ambasadori. Asadar, astazi (marti - n.red.) este o zi importanta.

In plus, anul acesta, Canada sarbatoreste 150 de ani de la infiintare. Natiunea noastra a fost infiintata pe principii europene. Pentru Romania, primul impact este eliminarea barierelor privind exportul de bunuri si servicii in Canada".

Canadienii investesc in Romania in minerit si sectorul energetic

In ceea ce priveste mediul de afaceri din Romania, ambasadorul Canadei a spus ca acesta se imbunatateste si exista "tot mai multe povesti de succes ale canadienilor" in Romania, in sectoare precum mineritul si sectorul energetic, "tot mai multi fiind din ce in ce mai interesati sa vina in aceasta piata".

In cadrul aceleiasi conferinte, Mihai Daraban, presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a vorbit despre beneficiile Acordului CETA.

"Canada este o tara a G20, o tara pe locul 10 intr-un clasament al PIB-urilor mondiale, cu 1.550 de miliarde de dolari, conform Bancii Mondiale, in valoare nominala. Canada este al treilea mare producator de petrol al lumii sau mai bine zis al treilea mare detinator de rezerve petroliere din lume, cu 172,8 miliarde de barili, evaluare facuta la 1 decembrie 2015, la nivel mondial, bazate pe rezervele gasite si exploatabile din punct de vedere comercial", a spus presedintele CCIR, Mihai Daraban.

El a aratat ca pentru Romania sunt importante si exporturile de servicii. "Cred ca in viitor exportul de servicii va conta mai mult decat schimburile comerciale de marfa. Cred in iesirea mediului de afaceri pe spatiile extraeuropene, mai mult pe zona de servicii, participarea la licitatii internationale fie in mod direct, fie ca subcontractori ai marilor contractori de pe planeta", a subliniat Daraban.

Relatiile comerciale cu Canada sunt caracterizate de exporturi de bunuri si servicii.

"Cu Canada avem 203 milioane de euro exporturi de bunuri si servicii. La bunuri stam mai rau. Si un import de 260 de milioane de euro. Exportam de 90 de milioane de euro si importam de 60 de milioane de euro", a afirmat presedintele CCIR, precizand ca "beneficiile acordului CETA sunt categoric in favoarea mediului de afaceri: sunt eliminate circa 98% din barierele tarifare (cel putin in domeniul agricol vorbim de 93% taxe), se reduc taxele vamale, libera circulatie, promisiunea ca de la 1 decembrie vom circula fara vize in Canada, standardizari comune", a mai spus Daraban.

Pentru Romania, acordul CETA inseamna noi oportunitati.

"Pe noi, in ansamblu, acest acord CETA ne avantajeaza, ne deschide alte oportunitati pe planeta. Am ramas captivi UE, suntem ca un angrenaj pentru economia mare europeana. Trebuie sa avem curaj sa iesim in afara granitelor UE in ceea ce inseamna comertul.

Acest acord ne deschide o oportunitate la care nu ne asteptam: caderea baricadelor tarifare, 98% din ele cad, 93% taxe pentru ceea ce insemna produse agroalimentare, recunoasterea mai usoara a calitatilor profesionale ale angajatilor romani, participarea la licitatii pe piata canadiana", a mai spus Mihai Daraban.

In urma comertului cu Canada in domeniul agriculturii, Romania castiga 6,5 milioane de euro. "Cam slabut, trebuie sa recunoastem, dar si agricultura noastra sufera un domeniu de ajustare, de redefinire a proprietatilor, dar in agricultura trebuie sa credem pentru ca avem potential.

In perioada 2008-2012 s-a cunoscut un boom in ceea ce priveste capacitatea de stocaj cereale in Romania - numai in Portul Constanta au crescut de la 200.000 la un milion de tone. De noi depinde. Aceste acorduri internationale ne scapa de niste bariere tarifare si vamale, dar pe partea de productie nu ne baga nimeni in traista solutia", a spus presedintele CCIR.

Intrebat unde este mai avantajos pentru un om de afaceri sa investeasca, in Uniunea Europeana sau in Canada, Mihai Daraban a raspuns: "Money talks (banii vorbesc - n.red.), unde este mai avantajos!".

Intrarea in vigoare a acordului CETA se va face in cateva saptamani, dupa ce fiecare Parlament al celor 27 de state UE va ratifica acordul, la fel si cel al Canadei.

"Este o chestiune de saptamani intrarea in vigoare a acestui acord. De la 1 decembrie incepe libera circulatie. Noi suntem mai mult interesati de barierele tarifare si de taxele vamale, decat de libera circulatie, pentru ca nu cred ca acesta a fost un impediment de a face afaceri cu Canada", a adaugat Mihai Daraban.

